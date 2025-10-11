リクスタ（千葉県市川市）のアプリ「神社がいいね」「御朱印帳」、ウェブサイト「神社がいいね・お寺がいいね」が、2024年9〜11月の期間に検索数の多さをベースにした「2025年秋の参拝におすすめ！ 秋の神社・お寺トレンドアクセスランキングベスト15（全国版）」を発表。今回は、神社のランキングを紹介します。

ランキングは、同期間に検索された「ユーザーオススメ度」が4.0以上の寺を抽出。さらに検索数の多い神社順になっています。検索数が同率の寺は検索数が多い順で順位を決定しています。総検索数は782万9329件で、集計日は2025年9月25日になっています。

3位は「熱田神宮（あつたじんぐう）」（名古屋市）でした。三種の神器の一つ草薙剣を祭る神社です。例年11月頃に紅葉の見ごろを迎えたり、「熱田講社秋季大祭」や「明治祭」などの祭典も開催されたりします。

2位には「櫻木神社（さくらぎじんじゃ）」（千葉県野田市）がランクイン。野田市最古の神社で、日本三大桜の一つ、福島県三春町「三春滝桜」の子と言われている「三春小桜」を見ることができます。

そして、1位は「皇大神宮（こうたいじんぐう）」（三重県伊勢市）でした。「伊勢神宮」の内宮で、毎年10月15日には「神嘗祭」が、その前日14日には「神御衣祭」が執り行われます。