【マザコン夫】「めんつゆを料理に使うのは手抜き」と批判する夫!?義母の料理と比べられてブちぎれる嫁【著者に聞いた】
【漫画を読む】嫁の手料理を「手抜き」と批判する夫だが…!?
mamagirlにて2025年8月に『めんつゆを料理に使うなんて！手抜きしてんじゃねえよ！』が公開されて、ネットを中心に注目を集めている。本作はSNSで見かけたいくつかのエピソードを組み合わせて制作したという。今回はプロットを担当したmamagirl編集部・梅田さんと作画担当のタバタユミ(@yumint_Illust)さんに、夫がめんつゆを料理に使った嫁を非難するシーンなどについてもインタビューした。
交際2年目で結婚して新婚生活を送る隆太と美月。隆太は今まで料理を母親に頼っていたので、美月の手料理に喜んでいる。
ある日食材を買いに2人でスーパーへ行くと、美月はめんつゆを購入。その日の夜はめんつゆを使って肉じゃがをテーブルに並べる。美月が作った肉じゃがをおいしそうに頬張る隆太だが、味付けにめんつゆと聞いて態度が豹変！
なんと「めんつゆを料理に使うなんて、手抜きすんなよ！」と言うではないか!?そして「俺の母さんは台所に調味料たくさん置いてたぞ！」と言って、母親と比較をする。料理について何も知らない隆太にそんなことを言われ、内心イライラする美月。
「うちはめんつゆも使ってたよ？」と美月が言うと、「美月の家って手抜きメイン？」「うちの母さんはちゃんと愛情込めて作ってたぞ？」などとドヤ顔で言う隆太。
すると美月は限界になり「料理したことないやつが、ゴタゴタうるさい！」「そんなに気になるんなら、お母さんに作ってもらえ〜！」と怒鳴り始める。これまで新婚で浮かれていた美月だったが、今後はしっかり隆太とぶつかっていこうと心に決めたのであった。
――本作が誕生したきっかけについて、お聞かせください。
梅田さん：本作についてはSNSで「夫に料理を批判された」という投稿を多数見かけたことが誕生のきっかけとなっています。SNSでの盛り上がりを見て、少しでも漫画を読んだ人がスカッとした気持ちになってくれたらと思い、制作しました。内容についてはSNSで見かけたエピソードを組み合わせて作成しております。
――夫がめんつゆを料理に使った妻を非難するシーンは、どんな気持ちで描かれましたか？
タバタさん：最近は時短でしっかり味が染みるレシピも出てきている中、時短＝手抜きという考えを持っている人は、少なくないんだろうなと思いながら描いてました。この漫画の夫婦のように話し合える家庭が増えてほしいと思います。
今回は夫が嫁の手料理を批判する作品を紹介した。mamagirlでは女性が共感できるような作品が数多く投稿されているので、興味がある人はこの機会にぜひ読んでほしい！
取材協力：mamagirl編集部・梅田/タバタユミ(@yumint_Illust)
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。