¡Ø¤Ð¤±¤Ð¤±¡Ù¤È¡Ø¥Ù¥¤¥Óー¤ï¤ë¤¤åー¤ì¡Ù¤Ë¶¦ÄÌ¤¹¤ë¡È·Ú¤µ¤È½Å¤ß¡É¡¡Èþ¤·¤¤¤±¤ÉÀÚ¤Ê¤¤²Ö²Ç»Ñ
¡¡髙ÀÐ¤¢¤«¤ê¤¬ËÜ³ÊÅª¤ËÅÐ¾ì¡£¤¤¤¤Ê¤ê¤ª¸«¹ç¤¤¡¢¤¤¤¤Ê¤ê½Ë¸À¡£Å¸³«¤¬Áá¤¤¤Î¤ÏÄ«¥É¥é¤¢¤ë¤¢¤ë¡£¤½¤ì¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢Ä«¥É¥é¤³¤ÈNHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¤Ð¤±¤Ð¤±¡Ù¤ÎÂè2½µ¡Ö¥à¥³¡¢¥â¥é¥¦¡¢¥à¥º¥«¥·¡£¡×¡Ê±é½Ð¡§Â¼¶¶Ä¾¼ù¡Ë¤ÏÅ¸³«¤¬¤ª¤½¤í¤·¤¯Áá¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¥È¥¡Ê髙ÀÐ¤¢¤«¤ê¡Ë¤Î·ëº§Áê¼ê¤Ï¡¢¾®ÀôÈ¬±À¤ò¥â¥Ç¥ë¤Ë¤·¤¿¥Ø¥Ö¥ó¡Ê¥È¥ßー¡¦¥Ð¥¹¥È¥¦¡Ë¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ºÇ½é¤ÎÉ×¤È¤Ê¤ë¶äÆóÏº¡Ê´²°ìÏº¡Ë¤Ç¤¢¤ë¡£¤³¤ì¤âÄ«¥É¥é¤¢¤ë¤¢¤ë¤Ç¡¢¼ç¿Í¸ø¤ÏÀ¸³¶¤ÎÈ¼Î·¤Ë½Ð²ñ¤¦Á°¤Ë½éÎø¤ò¤·¤¿¤ê¡¢½éº§¤ÎÁê¼ê¤¬¤¤¤¿¤ê¤¹¤ë¡£¿ÍÀ¸¤È¤Ï¤½¤¦¤¤¤¦¤â¤Î¤Ç¡¢ºÇ½é¤Î½Ð²ñ¤¤¤¬°ìÀ¸¤ÎÁê¼ê¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«¤Ê¤¤¡£
¡¡µ¤¤Ë¤Ê¤ë¥Ø¥Ö¥ó¤È¤Ï¡ÖÆó¿Í¤¬½Ð²ñ¤¦¤Þ¤Ç1875Æü¡×¤ÈÂè1½µ¤ËÂ³¤¤¤Æ¥Æ¥í¥Ã¥×¤Ç¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹¤µ¤ì¤¿¡£½Ð²ñ¤¦Æü¤ÏÃå¡¹¤È¶á¤Å¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Îº¢¡¢¥Ø¥Ö¥ó¤Ï¥Ë¥åー¥ªー¥ê¥ó¥º¤Î¿·Ê¹¼Ò¤ÎÊ¸·ÝÉô¤ÇÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£´ë²è²ñµÄ¤ÇÆüËÜ¤Ë¹Ô¤¯´ë²è¤¬¾å¤¬¤ê¡¢Æ±Î½¤Î¥¤¥é¥¤¥¶¡Ê¥·¥ãー¥í¥Ã¥È¡¦¥±¥¤¥È¡¦¥Õ¥©¥Ã¥¯¥¹¡Ë¤«¤é¡Ö¤Õ¤¿¤ê¤Ç¹Ô¤¤Þ¤»¤ó¤«¡×¤ÈÍ¶¤ï¤ì¤ë¡£¤¤¤è¤¤¤èÆüËÜ¤Ø¡©¡¡¤Ç¤â½÷ÀÏ¢¤ì¡©
¡¡ÆüËÜ¤Ç¤Ï¥È¥¤¬ÊÌ¤ÎÃËÀ¡Ê¶äÆóÏº¡Ë¤È·ëº§¤·¡¢¥Ë¥åー¥ªー¥ê¥ó¥º¤Ç¤Ï¥Ø¥Ö¥ó¤È¥¤¥é¥¤¥¶¤¬¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯¤¤¤¤Ê·°Ïµ¤¤Ë´¶¤¸¤ë¡£¤¤¤Þ¤Ï¤Þ¤À¤½¤ì¤¾¤ìÊÌ¤Î¿ÍÀ¸¤òÊâ¤ó¤Ç¤¤¤ë¥È¥¤È¥Ø¥Ö¥ó¤¬¤É¤ó¤Ê¤Õ¤¦¤Ë½Ð²ñ¤¦¤Î¤«¶½Ì£¤Ï¿Ô¤¤Ê¤¤¡£
¡¡ÁïÌÀ¤½¤¦¤Ê¥¤¥é¥¤¥¶¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¤ë¥·¥ãー¥í¥Ã¥È¡¦¥±¥¤¥È¡¦¥Õ¥©¥Ã¥¯¥¹¤Ï¡Ø¥Þ¥Ã¥µ¥ó¡Ù¡Ê2014Ç¯ÅÙ¸å´ü¡Ë¤Ç¥¦¥¤¥¹¥ーºî¤ê¤ËÎå¤àÉ×¤ò»Ù¤¨¤¿ºÊ¥¨¥êー¤ò±é¤¸¤¿¡£¤Ò¤È¤ê³°¹ñ¤«¤éÆüËÜ¤ËÍè¤Æ¡¢°Û¹ñ¤ÎÊ¸²½¡¢À¸³è½¬´·¤Ë´·¤ì¤Ê¤¤¤Ê¤«¤Ç¡¢ÌÀ¤ë¤µ¤ò·è¤·¤Æ¼º¤ï¤º¡¢É×¥Þ¥Ã¥µ¥ó¡Ê¶Ì»³Å´Æó¡Ë¤ò»Ù¤¨¤¿¥¨¥êー¡£Ä«¥É¥é¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤È¤Æ¤â°¦¤µ¤ì¤¿¡£¤¢¤ì¤«¤é11Ç¯¡¢³°¹ñ¿Í¤ÈÆüËÜ¿Í¤Î·ëº§Êª¸ì¤¬ºÆ¤Óºî¤é¤ì¤ë¤Î¤Ï´¶³´¿¼¤¤¡£
¡¡¤Á¤Ê¤ß¤Ë¥Ø¥Ö¥ó¤Î¥â¥Ç¥ë¡¦¾®ÀôÈ¬±À¤³¤È¥é¥Õ¥«¥Ç¥£¥ª¡¦¥Ïー¥ó¤â¥Ë¥åー¥ªー¥ê¥ó¥º¤Ë10Ç¯¤¯¤é¤¤Êë¤é¤·¤Æ¤«¤éÆüËÜ¤Ë¸þ¤«¤Ã¤¿¡£¥Ë¥åー¥ªー¥ê¥ó¥º¤Î²Æ¤Ï¹â²¹Â¿¼¾¤À¤½¤¦¡£µù¹Á¤Î¤¢¤ë³¹¤À¤¬¡¢¥ß¥·¥·¥Ã¥ÔÀî¤¬¸Ð¤ËÎ®¤ì¹þ¤à¾ì½ê¤Ç¡¢¤½¤³¤Ë°Û¹ñ¿Í¤äÉÏ¤·¤¤¿Í¤¿¤Á¤¬º®¤¶¤Ã¤ÆÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¥È¥¤Î¥â¥Ç¥ë¡¦¾®Àô¥»¥Ä¤¬Êë¤é¤·¤¿Ä®¤ÏÀî¤È¸Ð¤¬¤¢¤ê¡¢Àî¤ò¶´¤ó¤ÇÉÙÍµÁØ¤ÈÉÏº¤ÁØ¤¬Ê¬ÃÇ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¾®ÀôÈ¬±À¤¬²¿¤ò¸«¤Ê¤¬¤é²¿¤Ë¶½Ì£¤òÊú¤¡¢¤É¤¦À¸¤¤Æ¤¤¿¤«¡¢Èà¤Î½»¤ó¤ÀÄ®¤«¤éÁÛÁü¤ò½ä¤é¤¹¤È¡¢ÍÍ¡¹¤ÊÁÛÁü¤¬ËÄ¤é¤ó¤Ç¤¤¤¯¡£
¡¡¤¤¤ä¤Ç¤â¡¢¥Ø¥Ö¥ó¤Î¤³¤È¤Ï¤Þ¤ÀÀè¤Î³Ú¤·¤ß¤È¤·¤Æ¡¢¶äÆóÏº¤À¡£2²óÌÜ¤Î¤ª¸«¹ç¤¤¤Ç¾¾Ìî²È¤ËÌ»Æþ¤ê¤ò·è¤á¤¿¶äÆóÏº¡£ÇüÂç¤Ê¼Ú¶â¤ò¤·¤Æ¤È¤Æ¤âÉÏ¤·¤¤¡¢¤½¤ì¤³¤½¡¢¾ë²¼Ä®¤ÎÈ¿ÂÐÂ¦――¶¶¤Î¸þ¤³¤¦¤ÇÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê²È¤Ë¡¢¤è¤¯Ì»Æþ¤ê¤ò·è°Õ¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£Èà¤Î²È¤ÎÌÜÅª¤äÈà¤Î¿´¾ð¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡¶äÆóÏº¤Î¥¥ã¥éºî¤ê¤Î»²¹Í¤Ë¤·¤¿¤é¤·¤¤Á°ÅÄ°ÙÆó¤È¤¤¤¦¿ÍÊª¤Ï¡¢µìÄ»¼èÈÍ¤Î»ÎÂ²¡¦Á°ÅÄ²È¤Î¼¡ÃË¡£
¡¡±«À¶¿å²È¤Î»°ÃËË·¡¦»°Ç·¾ç¡ÊÈÄ³ÀÍû¸÷¿Í¡Ë¤¬»°ÃË¤ÇÀ×¼è¤ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¿¤á¤ËÉã¡¦Ðü¡ÊÄé¿¿°ì¡Ë¤Ë´üÂÔ¤µ¤ì¤º¡¢²È¤Ëµï¤Å¤é¤½¤¦¤Ê¤Î¤ÈÆ±¤¸¤Ç¡¢¶äÆóÏº¤â¼¡ÃË¤ÇÀ×¼è¤ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢¤¢¤Þ¤ê¤¤¤¤¶¶ø¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¡¡½÷À¤¬²È¤Î¤¿¤á¤Ë²Ç¤Ë¹Ô¤«¤Ê¤¤¤È¤Ê¤é¤Ê¤¤¿É¤µ¤â¤¢¤ë¤¬¡¢ÃËÀ¤âÀ×·Ñ¤®°Ê³°¤ÏÂº½Å¤µ¤ì¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡¢Èá¤·¤¤Î©¾ì¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤Î¤À¡£¤Ê¤Ë¤«¤È½÷ÀÊÎ»ë¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¤¬¡¢ÀÊÌ¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤Ï¡¢¤¤¤Ä¤Î»þÂå¤â¡¢¸÷¤È±Æ¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¶¯¤¤Â¸ºß¤Î±Æ¤Ë¼å¤¤Â¸ºß¤¬À¸¤Þ¤ì¡¢¼å¤¤Î©¾ì¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¿Í¤ÏÉÔ¶ø¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¾õ¶·¤òÃí»ë¤·¤¿¤¤¡£
¡¡ÌÜ²¼¡¢¥È¥¤ÏÉð»Î¤Î»þÂå¤Î½ªßá¤È¼Ú¶â¤Ë¤è¤ëÉÏº¤¤È¤¤¤¦°µÅÝÅª¤Ë¼å¼Ô¤Î°ÌÃÖ¤ËÎ©¤¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤Ç¤â¡¢»ý¤ÁÁ°¤ÎÌÀ¤ë¤µ¤È²ÈÂ²°¦¤È²øÃÌ¤Ç¡¢¤Ê¤ó¤È¤«¾è¤ê±Û¤¨¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÌÀ¤ë¤µーー¥æー¥â¥¢¤ÏÎáÏÂÅª¤Ê¥Î¥ê¤ÇÉÁ¤«¤ì¤ë¡£¤Õ¤¸¤¤ß¤ÄÉ§ÆÃÍ¤Î¡ÖÌµÎà¤Î¿ÆÀÌ¹¥¤¡×¤ä¡Ö¤¢¤ÎÏÃ¡×¤Î·«¤êÊÖ¤·¤Ê¤É¤Ï¥Æ¥ó¥Ý¤¬¤è¤¯¡¢¥É¥é¥Þ¤òÀ¸¤À¸¤¤È¤µ¤»¤ë¤·¡¢¤ï¤Á¤ã¤ï¤Á¤ã´¶¤¬²ÈÂ²¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¡È°¤Òß¤Î¸ÆµÛ¡É¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë¡Ê¤³¤ì¤ÏÇÐÍ¥¤¿¤Á¤ÎÎÏ¤Ç¤â¤¢¤ë¡Ë¡£¶¹¤¯¤ÆÉÏ¤·¤¤¤Ê¤¬¤é¤â³Ú¤·¤¤²æ¤¬²È¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤À¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¶¶¤Ëºî¤é¤ì¤¿¿ÍÃì¡Ê¸»½õÃì¡Ë¤ò¸«¤Ê¤¬¤é¥È¥¤¬Í§¿Í¡¦¥µ¥ï¡Ê±ß°æ¤ï¤ó¡Ë¤È¸ò¤ï¤¹²ñÏÃ¤Ï¡¢ÆâÍÆ¤ÏÈá¤·¤¤ÏÃ¤À¤¬¡¢¤½¤ì¤ò¶ËÎÏÈá¤·¤¯ÏÃ¤µ¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤ë¡£Èá¤·¤ß¤Ë¿»¤ê¤¹¤®¤ë¤È¤º¤Ö¤º¤Ö¤È¿¼¤¤¤È¤³¤í¤ËÄÀ¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¦¤«¤é¡¢¤½¤ì¤òÈò¤±¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï¡¢Èá¤·¤ß¤Ë´·¤ì¤¹¤®¤ÆËãáã¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
¡¡¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿¾õ¶·¤ò¶ËÎÏ½Å¤¿¤¯ÉÁ¤«¤Ê¤¤¼ê¤Ä¤¤Ï¡¢髙ÀÐ¤¢¤«¤ê¤ÎÂåÉ½ºî¡Ø¥Ù¥¤¥Óー¤ï¤ë¤¤åー¤ì¡Ù¡Ê¥Æ¥ìÅì·Ï¡Ë¤ò»×¤¤½Ð¤¹¡£Èà½÷¤¬±é¤¸¤¿Ìò¤Ï¼Ò²ñÀ¸³è¤¬¤¦¤Þ¤¯¤Ç¤¤º¡¢Í£°ì¤¦¤Þ¤¯¤Ç¤¤ë¤Î¤¬»¦¤·²°¤Î»Å»ö¤Ç¡¢¤½¤Î»Å»ö¤Î¤È¤¤À¤±ñ¥ÁÖ¤Èµ±¤¯¡£¤Ç¤â¤½¤³¤Ë²¿¤«ÂçµÁ¤ä¿®Ç°¤¬¤¢¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤½¤ì¤·¤«¤Ç¤¤Ê¤¤¤«¤é¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÄË²÷¤Ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤Ç¤¢¤ì¤Ð¤¢¤ë¤Û¤É²Ì¤Æ¤·¤Ê¤¤µõÌµ¤¬¹¤¬¤ë¡£
¡¡¤¤¤Þ¤Î¼Ò²ñ¤ò¤Þ¤¶¤Þ¤¶¤È±Ç¤·¤¿Áü¤¬¡Ø¤Ð¤±¤Ð¤±¡Ù¤Î¥È¥¤Ë¤â´¶¤¸¤é¤ì¤ë¤Î¤À¡£¡Ö»¦¤·¡×¤Ï¡Ø¤Ð¤±¤Ð¤±¡Ù¤Ë¤ª¤±¤ë¡Ö²øÃÌ¡×¤ËÃÖ¤´¹¤¨¤Æ¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¡£
¡¡¥È¥¤ÏÍÄ¤¤º¢¤«¤éÈá¤·¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤ÈÊì¤Ë²øÃÌ¤ò¤»¤¬¤ó¤Ç¤¤¿¡£Ðü¤Ë¡Ö¥é¥ó¥Ç¥Öー¡×¤ËÏ¢¤ì¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿À¶¸÷±¡¤Ç¤ÏÂçÁû¤®¤·¤Æ¤³¤ï¤¬¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¿Ì¤¨¤ë¿´¿È¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£¿´¿È¤Ë¹ß¤êÀÑ¤â¤Ã¤¿Èá¤·¤ß¤ä¤·¤ó¤É¤µ¤ò°ì½Ö¤Ç¤â²ò¾Ã¤¹¤ë¤Î¤Ë¡¢·àÌô¤¬É¬Í×¤À¡£
¡¡¡Ö²øÃÌ¤È¤Ï¤³¤ï¤¤¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¯¡¢¤µ¤ß¤·¤¤¤â¤Î¤Î¤è¤¦¡×¤ÈÐü¤Ï¸À¤¤¡¢¶äÆóÏº¤Ï¡¢ÍØ¶Ê¤òÍØ¤¦¤È²½¤±¤Æ½Ð¤ë¤È¸À¤¤ÅÁ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¾¾É÷¤Ë¡Ö¤µ¤ß¤·¤¤¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¾¾É÷¤Ï¡×¤ÈÍý²ò¤ò¼¨¤·¡¢¡Ö¡Ê²øÃÌ¡Ë¤Ï¤É¤ÎÏÃ¤â¤É¤³¤«¤µ¤ß¤·¤¯¤ÆÀÚ¤Ê¤¤¡×¤ÈÐü¤ÈÆ±¤¸¤³¤È¤ò¸À¤¦¡£
¡¡¥È¥¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¡¢Éð»Î¤Î»þÂå¤¬½ª¤ï¤Ã¤Æñþ¤òÀÚ¤Ã¤¿Ðü¤â¡¢ÉÏ¤·¤¤²È¤ËÌ»Æþ¤ê¤·¤Æ¤¤¿¶äÆóÏº¤â¡¢¤ª¤½¤é¤¯¤Ê¤ó¤é¤«¤Î¤µ¤ß¤·¤µ¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤í¤¦¡£
¡¡ÀÎ¡¢¡ØÎÔ¤·¤¤¤Î¤Ï¤ªÁ°¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¡Ù¡ÊTBS·Ï¡Ë¤È¤¤¤¦¾¼ÏÂ¤Î¥É¥é¥Þ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¡Ø¤Ð¤±¤Ð¤±¡Ù¤Ï¤Þ¤µ¤Ë¤ß¤ó¤ÊÎÔ¤·¤¯¤Æ¡¢¤Ç¤âÎÔ¤·¤µ¤È¤¹¤é¶¦Â¸¤·¤Æ¤¤¤¯Êª¸ì¤Ê¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£
¡¡¥È¥¤Î·ëº§¤¬·è¤Þ¤ê¡¢Éã¡¦»ÊÇ·²ð¡Ê²¬Éô¤¿¤«¤·¡Ë¤¬¥Ñ¥¯¤Ã¤Æ¤¤¿µíÆý¤ò¤ß¤ó¤Ê¤Ç°û¤ó¤ÇÇò¤¤¤Ò¤²¤ò¸«¤Æ¤Ï¤·¤ã¤°¤È¤³¤í¤«¤é¹¬¤»¤ÎÀäÄº¤Î·ëº§¼°¤ÎÎ®¤ì¤¬¡¢Èþ¤·¤¯ÉÁ¤«¤ì¤ì¤ÐÉÁ¤«¤ì¤ë¤Û¤É¤Ê¤ó¤À¤«ÀÚ¤Ê¤¤¡£¥µ¥ï¤Ï¡Ö¿ÍÃì～¡×¤ÈÓò¤¹¤Î¤¬¤Ê¤ó¤À¤«°ÕÌ£¿¼¤Ë¤âÊ¹¤³¤¨¤ë¡£¤³¤Î¾ì¹ç¡¢Ã¯¤¬¿ÍÃì¤Ê¤Î¤«¡£¥È¥¤«¶äÆóÏº¤«¡£
