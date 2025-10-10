ÉÚ°Â·òÍÎ¤¬¥Ñ¥é¥°¥¢¥¤Àï¸å¤ËSNS¹¹¿·¡Öº£¤Ï¤¿¤ÀÁá¤¯Ìá¤ê¤¿¤¤!¥µ¥Ã¥«¡¼¤·¤¿¤¤!¡×
¡¡Éé½ýÎ¥Ã¦Ãæ¤ÎDFÉÚ°Â·òÍÎ¤¬10Æü¡¢ÆüËÜÂåÉ½ÂÐ¥Ñ¥é¥°¥¢¥¤ÂåÉ½¤Î»î¹ç¸å¤Ë¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à(@tomiyasu.t)¤ò¹¹¿·¤·¤ÆÉüµ¢¤Ë¸þ¤±¤¿Ç®°Õ¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡ÉÚ°Â¤ÏÅÙ½Å¤Ê¤ë²ø²æ¤ËÇº¤Þ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢2·î¤Ë¹Ô¤Ã¤¿±¦É¨¤ÎºÆ¼ê½Ñ¤«¤é¤ÎÉüµ¢¤ÏÇ¯Ëö¤Ë¤Ê¤ë¸«ÄÌ¤·¡£7·î¤Ë¤Ï¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤È¤Î·ÀÌóÁá´ü²ò½ü¤¬Àµ¼°È¯É½¤µ¤ì¡¢¸½ºß¤ÏÌµ½êÂ°¤Î¾õÂÖ¤Ç¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤â¤Ã¤È¤âÆüËÜÂåÉ½¤Ï¥»¥ó¥¿¡¼¥Ð¥Ã¥¯¤ËÉé½ýÎ¥Ã¦¼Ô¤¬Â³½Ð¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢º£²ó¤Î10·î¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¤âÉÚ°Â¤Î¤Û¤«DFÄ®ÅÄ¹À¼ù¡¢DFÈÄÁÒÞæ¡¢DF¹â°æ¹¬Âç¡¢DF°ËÆ£ÍÎµ±¤È¤¤¤Ã¤¿¼ÂÎÏ¼Ô¤¬²ø²æ¤Î¤¿¤á¾·½¸³°(ÈÄÁÒ¤ÏÅö½é¥á¥ó¥Ð¡¼Æþ¤ê¤â²ø²æ¤ÇÉÔ»²²Ã)¡£ÉÚ°Â¤ÎÉüµ¢¤âÂç¤¤¯Ë¾¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤À¡£
¡¡¤½¤¦¤·¤¿Ãæ¤ÇÉÚ°Â¤Ï2-2¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¥Ñ¥é¥°¥¢¥¤Àï¸å¡¢¥ê¥Ï¥Ó¥ê¥á¥Ë¥å¡¼¤ÎÍÍ»Ò¤È¤â¤ß¤é¤ì¤ë¥³¡¼¥ó¤¬ÃÖ¤«¤ì¤¿¶¥µ»¾ì¤Î¼Ì¿¿¤ò¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼µ¡Ç½¤Ç·ÇºÜ¤·¤Ê¤¬¤é¡Öº£¤Ï¤¿¤ÀÁá¤¯Ìá¤ê¤¿¤¤!¥µ¥Ã¥«¡¼¤·¤¿¤¤!¤½¤ì¤À¤±!¡×¤ÈÅê¹Æ¡£Éüµ¢¤Ø¤Î»×¤¤¤òÇ®¤¯¼¨¤·¤Æ¡Ö¤ä¤ë¤è!¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£
