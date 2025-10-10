手土産で喜ばれるテイクアウトグラススイーツ5選

夏のひんやりデザート、グラススイーツ。お店でいただくのもいいけれど、いまやグラススイーツはテイクアウトもOK。自分用ももちろんですが、手土産にすれば歓喜の声に包まれること間違いなしです！

リッチにとろける熟れたメロンとマスカルポーネ『PAYSAGE（ペイサージュ）代官山本店』＠代官山

たっぷりのメロンとマスカルポーネクリームが絡み合い、濃厚な甘みが生まれる。続くエルダーフラワーのジュレはライチ果肉入りで、プルンとした質感が魅力。それぞれの層が混ざり合えば一層豊かな味わいに。

クープメロン1728円

『PAYSAGE（ペイサージュ）代官山本店』クープメロン 1728円 ＊7月下旬まで

［店名］『PAYSAGE（ペイサージュ）代官山本店』

［住所］東京都渋谷区代官山町20-23Forestgate Daikanyama

［電話］03-6455-2515

［営業時間］11時〜19時

［休日］月

［交通］東急東横線代官山駅東口から徒歩2分

甘美なムースと果実の酸味の絶妙なバランス『le R Cinq（ルエールサンク）』＠宝町

「ピニャコラーダ」は、完熟パインと蒸留酒のホワイトラムを使い、カリブ海生まれのカクテルを表現。ココナッツリキュールやヨーグルトムースなどで甘酸っぱい仕上がりに。「ミニョン」は、フランス産マロンとカシスのムース、ローストクルミ入りの人気商品。

ピニャコラーダ680円、ミニョン670円

『le R Cinq（ルエールサンク）』ミニョン 670円

［店名］『le R Cinq（ルエールサンク）』

［住所］東京都中央区京橋2-18-2京橋明海ビル1階

［電話］03-3538-3368

［営業時間］10時〜19時

［休日］土・日・祝

［交通］都営浅草線宝町駅A2出口から徒歩1分

ミントの香りがジュワっと広がる大人の贅沢『Patisserie Chocolaterie Recit（パティスリーショコラトリーレシィ）』＠東松原

ラム酒を使ったカクテル「モヒート」をイメージしたサヴァラン。上層はグレープフルーツの果肉、ライムジュレやパイナップルジャムなどが重なる。下層はミントが香るラム酒を漬けたサヴァラン生地で、甘く爽やかな後味に。

サヴァランモヒート960円

『Patisserie Chocolaterie Recit（パティスリーショコラトリーレシィ）』サヴァランモヒート 960円 ＊夏季限定（詳細はお問い合わせください）

［店名］『Patisserie Chocolaterie Recit（パティスリーショコラトリーレシィ）』

［住所］東京都世田谷区松原5-26-15松原パレス1階

［電話］03-4362-9185

［営業時間］11時〜19時

［休日］月（不定休あり）

［交通］京王井の頭線東松原駅西口から徒歩3分

爽快なオレンジとクラフトチョコの感動コンビ『ダンデライオン・チョコレートファクトリー＆カフェ蔵前』＠蔵前

香ばしさと酸味が持ち味のウガンダ産カカオの風味がオレンジと絶妙にマッチする。乳製品不使用のガナッシュや、カカオニブのアイス、カカオハスクのパンナコッタなど、カカオの様々な味わいを堪能できる。

チョコレートパフェ1473円

『ダンデライオン・チョコレートファクトリー＆カフェ蔵前』チョコレートパフェ 1473円 ＊8月末まで

［店名］『ダンデライオン・チョコレートファクトリー＆カフェ蔵前』

［住所］東京都台東区蔵前4-14-6

［電話］03-5833-7270

［営業時間］10時〜19時

［休日］不定休

［交通］都営浅草線蔵前駅A5出口から徒歩3分

厳選素材が奏でるジューシーなメロンとプリンのハーモニー『パティスリーSATSUKI』＠赤坂見附

ダイス状に美しくカットされたマスクメロンはメロンジュレとも相まって驚くほど甘くみずみずしい。生クリームはコクと軽やかさのある九州・大牟田産、プリンには玄米卵を使用するなど素材選びにもこだわる。

新江戸マスクメロンプリン2808円

『パティスリーSATSUKI』新江戸マスクメロンプリン 2808円 ＊8月末まで

［店名］『パティスリーSATSUKI』

［住所］東京都千代田区紀尾井町4-1ホテルニューオータニ：ザ・メインロビィ階

［電話］03-3221-7252

［営業時間］11時〜20時

［休日］無休

［交通］地下鉄銀座線ほか赤坂見附駅D紀尾井町口から徒歩3分

食べる時だけは暑さ忘れる不思議…テイクアウト座談会

ジットリと汗ばむ某日に、都内各地でグラススイーツをテイクアウト。編集和賀、カメラマン西崎、ライター芦谷で食べ比べし、これぞと厳選した5軒をご紹介します。

和賀（以下、和）「『ペイサージュ』のクープメロンは、メロンの甘みに対して、ジュレがさっぱりしてるのが良い！お店でいただくようなパフェがテイクアウトできるっていうのはうれしいよね」

西崎（以下、西）「ライチがジュレに浮遊していて涼しげ」

和「層の美しさはやっぱりグラススイーツの醍醐味だね。『ルエールサンク』のピニャコラーダの色合いも好き〜」

西「これは食べた瞬間に気分は南国、だね〜！カリブのカクテル感もある〜〜」

芦谷（以下、芦）「カクテルといえば『レシィ』のサヴァランモヒートは、グラス入りなので普通よりたっぷりシロップを含ませることができるんですって。とてもジューシー」

西「上に載っているザクザクしたクッキー生地もいいね」

芦「『ダンデライオン』のチョコレートパフェはガナッシュが濃厚ながら酸味があって、オレンジともめちゃめちゃ合いましたね」

和「『SATSUKI』の新江戸マスクメロンプリンはクォリティ高っ！メロンとまろやかなプリンの相性が抜群」

芦「グラスマニアとしてはグラスが立派なのもうれしいです。それじゃ、グラスとスイーツは私、全部いただきますね。これも仕事の一環っと」

西「って食べたいだけやろ〜！まだまだ食べたい！」

撮影／西崎進也、取材／芦谷日菜乃

※月刊情報誌『おとなの週末』2025年8月号発売時点の情報です。

※写真や情報は当時の内容ですので、最新の情報とは異なる可能性があります。必ず事前にご確認の上ご利用ください。

