º£ÅÄÈþºù¤¬²ÄÎù¤Ê¥Ò¥í¥¤¥ó¤«¤é¡È¥¤¥±¥á¥ó¡É¤Ë·ãÊÑ¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ò¼ÍÈ´¤¯¡Ö¥¯¡¼¥ë¤Ê»ëÀþ¡×¤ËÃíÌÜ½¸¤Þ¤ë
¡¡10·î9Æü¡¢½÷Í¥¤Îº£ÅÄÈþºù¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¸ø¼°X¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤¬¡¢10·î15ÆüÈ¯Çä¤Î»¨»ï¡Øan¡¦an¡Ù¡Ê¥Þ¥¬¥¸¥ó¥Ï¥¦¥¹¡Ë¤ÎÉ½»æ²èÁü¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û»¨»ï¤ÎÉ½»æ¤ò¾þ¤Ã¤¿¡È¥¤¥±¥á¥ó¡É¤Êº£ÅÄÈþºù
¿Ä¤Î¶¯¤µ¤¬ÅÁ¤ï¤ë¼Ì¿¿
¡Öº£ÅÄ¤µ¤ó¤Î»Ñ¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î²ÄÎù¤Ç¼é¤ê¤¿¤¯¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ê°õ¾Ý¤«¤é°ìÅ¾¡¢º£²ó¤Ï¿¼ÎÐ¤Î¥»¥Ã¥È¥¢¥Ã¥×¤Ë¥°¥ì¡¼¤Î¥Í¥¯¥¿¥¤¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¡È¥¤¥±¥á¥ó¥¹¥¿¥¤¥ë¡É¤Ç¤·¤¿¡£È±¤Ï¥·¥ó¥×¥ë¤Ë¸å¤í¤Ç¤Ò¤È¤Ä¤Ë·ë¤Ó¡¢¥á¥¤¥¯¤âºÇ¾®¸Â¤ËÍÞ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÌÚÀ½¤Î¥Á¥§¥¢¤Ë¤Þ¤¿¤¬¤ë¥Ý¡¼¥º¤Ç¡¢ÑÛ¤È¤·¤¿Æ·¤¬°õ¾ÝÅª¤Ê1Ëç¤Ç¤¹¡×¡Ê¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó»ï¥é¥¤¥¿¡¼¡¢°Ê²¼Æ±¡Ë
¡¡¸ø³«Ä¾¸å¡¢¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤Ï¾Î»¿¤ÎÀ¼¤¬Áê¼¡¤¤¤À¡£
¡Ô¤³¤ÎÎÐ¤ÎÈþºù¤Á¤ã¤ó¿·¤·¤¤¡£¤¤¤±¤á¤ó¡Õ
¡ÔÂç¿Í¤Ã¤Ý¤¯¤Æ¤·¤Ã¤È¤ê¤·¤Æ¤¤¤ÆÎÉ¤¤¤Ç¤¹¤Í¡Õ
¡Ô»ëÀþ¤¬¥¯¡¼¥ë¡Õ
¡¡¤³¤ì¤Þ¤Çº£ÅÄ¤Ï¡¢Æ©ÌÀ´¶¤È²Ä°¦¤é¤·¤µ¤ò¶¯Ä´¤·¤¿¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¤ÇÂ¿¤¯¤Î½÷À»ï¤ÎÉ½»æ¤ò¾þ¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¤À¤¬º£²ó¤Ï¡È¤«¤Ã¤³¤è¤µ¡È¤Ë¾ÇÅÀ¤òÅö¤Æ¤¿¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ç¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤¤¿·¤¿¤ÊÌ¥ÎÏ¤ò¸«¤»¤¿·Á¤À¡£
¡Öº£ÅÄ¤µ¤ó¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡ÈÀ¶Á¿¤Ê¥Ò¥í¥¤¥óÁü¡É¤«¤é¤ÎÃ¦µÑ¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤Þ¤¹¡£¡Øan¡¦an¡Ù¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤â½÷À¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¡È¥®¥ã¥Ã¥×¡É¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤¿É½»æ¤òÂ¿¤¯¼ê¤¬¤±¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢º£²ó¤Î¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¤Ï¤½¤Î¾ÝÄ§Åª¤Ê°ìÎã¤È¤¤¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£Èà½÷¤Î¿Ä¤Î¶¯¤µ¤äÉ½¸½ÎÏ¤¬¼«Á³¤ËÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡×
¡¡º£ÅÄ¤Ï¹â¹»2Ç¯À¸¤À¤Ã¤¿16ºÐ¤Î¤È¤¡¢Ê¡²¬¤Î¥²¡¼¥à¥»¥ó¥¿¡¼¤Ç¥¹¥«¥¦¥È¤µ¤ì¤Æ·ÝÇ½³¦Æþ¤ê¡£2017Ç¯¤Ë¤Ï¡Ø½µ´©¥×¥ì¥¤¥Ü¡¼¥¤¡Ù¡Ê½¸±Ñ¼Ò¡Ë¤Ç¥°¥é¥Ó¥¢¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£º£²ó¸«¤»¤¿¡È¥¤¥±¥á¥ó¥¹¥¿¥¤¥ë¡É¤Ï¡¢º£¸å¡¢»Å»ö¤ÎÉý¤ò¹¤²¤ë¤³¤È¤Ø¤â¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤È»ØÅ¦¤¹¤ë¤Î¤Ï·ÝÇ½¥×¥í´Ø·¸¼Ô¤À¡£
¡Öº£ÅÄ¤µ¤ó¤Ï¥É¥é¥Þ¤Ç¤Ï¡ØËÍ¤¿¤Á¤¬¤ä¤ê¤Þ¤·¤¿¡Ù¤ä¡Ø²Ö¤Î¤ÁÀ²¤ì¡Á²ÖÃË Next Season¡Á¡Ù¤Ë½Ð±é¤·¡¢¤½¤ÎÂç¤¤ÊÆ·¤ÈÃ¼Àµ¤Ê´éÎ©¤Á¤ÇÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢2025Ç¯¤ÎNHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡Ù¤Ç¤Ï¼ç±é¤òÌ³¤á¡¢»°»ÐËå¤ÎÄ¹½÷¤È¤·¤Æ¤¿¤¯¤Þ¤·¤¯À¸¤¤ë¥Ò¥í¥¤¥ó¤ò¹¥±é¡£¹ñÌ±Åª½÷Í¥¤Ø¤Î³¬ÃÊ¤òÅÐ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÀ¶Á¿·Ï¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤È¤È¤â¤Ë¡¢¿·¤¿¤Ë¼«Î©¤·¤¿½÷ÀÁü¤òÌÏº÷¤·¤Æ¤ë¤è¤¦¤Ë¤â¸«¤¨¤Þ¤¹¡×
¡¡º£²ó¤ÎÉ½»æ¤Ç¸«¤»¤¿¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ï¡¢½÷Í¥¤È¤·¤Æ¤Î¿Ê²½¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë1Ëç¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£