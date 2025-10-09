「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の９日午前１１時現在で、ソニーフィナンシャルグループ<8729.T>が「買い予想数上昇」で１位となっている。



同社は９月２９日に東証プライム市場に再上場した。ソニーグループ<6758.T>からのパーシャルスピンオフにより分離・独立する形で、公募や売り出しを行わないダイレクトリスティング（直接上場）方式で上場。初値は２０５円で、上場初日に高値２１０円をつけた後は調整色を強めて１０月３日ザラ場に１３９円まで水準を切り下げたが、上場前に示した流通参考値段１５０円を下回る価格帯での滞留時間は長くはなく、足もとでは１５７円どころの値動きとなっている。ソニーＦＧは８日の取引終了後に、上場後の需給状況の影響を緩和することを目的として、立会市場における取引での自社株買いの実施について開示している。下値不安が後退するなかで、目先の反騰機運の高まりを見込む投資家の存在が買い予想数の増加につながったようだ。



出所：MINKABU PRESS