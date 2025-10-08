日本代表の背番号発表！堂安律の「10」、久保建英の「20」は継続、「９」に変動あり。遠藤航と三笘薫が不在…「６」と「７」は？
森保一監督が率いる日本代表は、10月10日にパラグアイ代表（パナソニックスタジアム吹田）、14日にブラジル代表（東京スタジアム）と対戦する。
決戦が迫る８日、日本代表メンバーの背番号が発表された。先月のアメリカ遠征から引き続き、堂安律が「10」、久保建英が「20」、鎌田大地が「15」、南野拓実が「８」、鈴木彩艶が「１」を担当。左足アキレス腱断裂の大怪我を乗り越え、１年ぶりに復帰した谷口彰悟は「３」、今回唯一の初招集である斉藤光毅は「24」を背負う。
また、上田綺世と町野修斗が番号を入れ替え、前者が「18」、後者が「９」になったほか、不参加の遠藤航の「６」、三笘薫の「７」はそれぞれ、藤田譲瑠チマ、相馬勇紀が担当する。
日本代表メンバーの背番号は以下の通り。
GK
23 早川友基（鹿島アントラーズ）
12 大迫敬介（サンフレッチェ広島）
１ 鈴木彩艶（パルマ／イタリア）
DF
５ 長友佑都（FC東京）
３ 谷口彰悟（シント＝トロイデン／ベルギー）
４ 渡辺 剛（フェイエノールト／オランダ）
16 安藤智哉（アビスパ福岡）
２ 橋岡大樹（スラビア・プラハ／チェコ）
22 瀬古歩夢（ル・アーブル／フランス）
25 鈴木淳之介（コペンハーゲン／デンマーク）
MF／FW
14 伊東純也（ヘンク／ベルギー）
８ 南野拓実（モナコ／フランス）
15 鎌田大地（クリスタル・パレス／イングランド）
７ 相馬勇紀（FC町田ゼルビア）
19 小川航基（NEC／オランダ）
11 前田大然（セルティック／スコットランド）
10 堂安 律（フランクフルト／ドイツ）
18 上田綺世（フェイエノールト／オランダ）
17 田中 碧（リーズ／イングランド）
９ 町野修斗（ボルシアMG／ドイツ）
13 中村敬斗（スタッド・ドゥ・ランス／フランス）
21 佐野海舟（マインツ／ドイツ）
20 久保建英（レアル・ソシエダ／スペイン）
24 斉藤光毅（QPR／イングランド）※
26 望月ヘンリー海輝（FC町田ゼルビア）
６ 藤田譲瑠チマ（ザンクトパウリ／ドイツ）
※＝A代表初招集
