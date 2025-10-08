ロッテリア きんぴらにチキン竜田や牛カルビを合わせた和風バーガー発売【秋の収穫バーガーフェア】

ハンバーガーショップ「ロッテリア」は、『秋の収穫バーガーフェア』を開催する。10月15日から11月上旬までの間、ごぼうとにんじんのきんぴらと特製てりやきソースを使用した和風バーガー4品を発売する。一部店舗を除く177店舗で販売予定。

ラインアップは、「鶏ごぼうバーガー」「牛カルビごぼうバーガー」の2種。国産のごぼうとにんじんを使用したシャキシャキ食感のきんぴらは、醤油ベースの味付けで素材の風味を生かした。ロッテリア特製てりやきソースは、焦がし醤油を使用したコク深い味わい。

唐辛子の辛みとニンニクの旨み、ビネガーの酸味を組み合わせた特製旨辛ソースを使った「旨辛鶏ごぼうバーガー」「旨辛牛カルビごぼうバーガー」もラインアップする。

ロッテリア『秋の収穫バーガーフェア』開催

◆「鶏ごぼうバーガー」

税込560円。店内手仕込みのジューシーなチキン竜田にきんぴらを合わせ、ロッテリア特製てりやきソース、レタス、マヨネーズなどとともにバンズで挟んだ。

ロッテリア「鶏ごぼうバーガー」

◆「牛カルビごぼうバーガー」

税込590円。ハンバーグパティに甘辛く味付けした牛カルビを合わせ、きんぴら、レタス、特製てりやきソース、マヨネーズなどとともにバンズで挟んだ。

ロッテリア「牛カルビごぼうバーガー」

◆「旨辛鶏ごぼうバーガー」

税込590円。「鶏ごぼうバーガー」に、ロッテリア特製旨辛ソースを合わせた。旨辛ソースのコクや辛みが、チキン竜田の旨みやきんぴらの素材本来の風味を引き立てる。

ロッテリア「旨辛鶏ごぼうバーガー」

◆「旨辛牛カルビごぼうバーガー」

税込620円。「牛カルビごぼうバーガー」にロッテリア特製旨辛ソースを合わせた。濃厚な旨みの牛カルビと香ばしい風味のきんぴらに旨辛ソースが調和し、ガツンと食べ応えのある仕立て。

ロッテリア「旨辛牛カルビごぼうバーガー」