Ｗ杯トロフィーが政治の道具に――ホワイトハウスで起きた“禁断の一幕”【現地発】
2026年北米W杯まで、すでに９か月を切っている。しかしこの大会は、選手やサポーターのためのイベントではなさそうだ。
８月、FIFAのジャンニ・インファンティーノ会長はホワイトハウスを訪れた。世界で最も写真を撮られる部屋、米国大統領執務室――そこにはドナルド・トランプ大統領がいた。インファンティーノの手には、革製のカバン。中に入っているのは、サッカー界で最も権威あるＷ杯のトロフィーだ。レプリカなどではない。トロフィー輸送用ケースを専属で手掛ける『ルイ・ヴィトン』の特製トランクに入れられ、スイスから専用ジェットでここまで運ばれてきた。
だが、何かがおかしい。インファンティーノもトランプも、白い手袋をはめていない。FIFAが定めたルール上、素手でトロフィーに触れられるのは、Ｗ杯決勝のセレモニーでトロフィーを渡すFIFA会長とW杯優勝者だけ。トロフィーを会場に運ぶ係でさえ、白手袋を着けなければならない。しかし、彼らは何もつけていなかった。
インファンティーノは満面の笑みを浮かべ、地元メディアを前にトランプに語った。
「これは勝者のためのトロフィーです。優勝した者だけが素手で触れられる。あなたは勝者だから、素手で触ることができる」
トランプは椅子に座り、インファンティーノはその横に立ち、来年のW杯がいかに素晴らしいものかと熱弁をふるう。それを聞くトランプは終始つまらなそうだ。そしてあたかも当然のように、FIFA会長からトロフィーを受け取ったという。
トランプはトロフィーを手に取り、眺め、持ち上げて言った。
「ビューティフル。素晴らしい金の塊だ。これをずっとここに置いておいてもいいかな？ どこに置こうか……そうだ、あの写真の下、リンカーン大統領の写真の下あたりに」
さらにこう続けた。
「しかし軽いな。ちょっと金が少なすぎる。私は金のことならよく分かる」
Ｗ杯トロフィーの重さは6.175キロ。18金で作られていて、75％が純金。つまり4.93キロが金だ。高さは約37センチ。台座は緑の孔雀石。
1970年まではジュール・リメと呼ばれるトロフィーが使われ、これは３度優勝したブラジルが永久保持（その後盗難に遭い、現在はレプリカが残る）。現在のトロフィーは、セレモニーで選手の手に渡るが、大会後はスイスのFIFA本部に保管される。チームが保持できるのはレプリカだ。つまり、それだけ貴重であり、サッカーの象徴と言っていい代物なのだ。
だからこそ、ホワイトハウスで起きた出来事には強い違和感を抱かざるをえない。世界王者でもない人物が、本物のトロフィーに数分間触れる――そんなことはあってはならない。トランプだけではない。彼の側近、副大統領、国務長官らも次々にカップに近づき「触らせてくれ」と要求したという。
さらにインファンティーノは、トランプにW杯決勝のチケットも手渡したそうだ。チケットには決勝の日付と「１列１番」と書かれていたという。だが、トランプはそれを無頓着に受け取り、横に置いた。リスペクトは一切感じられない。
この一連の振る舞いは、2026年W杯が純粋なスポーツの祭典である以上に、政治的な舞台であることを物語っているようだった。つい思い浮かぶのは、こんなフレーズだ。史上最大規模のW杯であると同時に、史上最大の困難を抱えたW杯――。
インファンティーノとトランプという、世界的な組織と国家のトップが、ボールが一度も転がらないうちから世界を騒がせた。
インファンティーノはこれまでもたびたびトランプのもとを訪れている。大統領就任祝いの席にも駆け付けた。そして今回は、最も重要なトロフィーを携えて、ホワイトハウスを訪れた。
８月、FIFAのジャンニ・インファンティーノ会長はホワイトハウスを訪れた。世界で最も写真を撮られる部屋、米国大統領執務室――そこにはドナルド・トランプ大統領がいた。インファンティーノの手には、革製のカバン。中に入っているのは、サッカー界で最も権威あるＷ杯のトロフィーだ。レプリカなどではない。トロフィー輸送用ケースを専属で手掛ける『ルイ・ヴィトン』の特製トランクに入れられ、スイスから専用ジェットでここまで運ばれてきた。
インファンティーノは満面の笑みを浮かべ、地元メディアを前にトランプに語った。
「これは勝者のためのトロフィーです。優勝した者だけが素手で触れられる。あなたは勝者だから、素手で触ることができる」
トランプは椅子に座り、インファンティーノはその横に立ち、来年のW杯がいかに素晴らしいものかと熱弁をふるう。それを聞くトランプは終始つまらなそうだ。そしてあたかも当然のように、FIFA会長からトロフィーを受け取ったという。
トランプはトロフィーを手に取り、眺め、持ち上げて言った。
「ビューティフル。素晴らしい金の塊だ。これをずっとここに置いておいてもいいかな？ どこに置こうか……そうだ、あの写真の下、リンカーン大統領の写真の下あたりに」
さらにこう続けた。
「しかし軽いな。ちょっと金が少なすぎる。私は金のことならよく分かる」
Ｗ杯トロフィーの重さは6.175キロ。18金で作られていて、75％が純金。つまり4.93キロが金だ。高さは約37センチ。台座は緑の孔雀石。
1970年まではジュール・リメと呼ばれるトロフィーが使われ、これは３度優勝したブラジルが永久保持（その後盗難に遭い、現在はレプリカが残る）。現在のトロフィーは、セレモニーで選手の手に渡るが、大会後はスイスのFIFA本部に保管される。チームが保持できるのはレプリカだ。つまり、それだけ貴重であり、サッカーの象徴と言っていい代物なのだ。
だからこそ、ホワイトハウスで起きた出来事には強い違和感を抱かざるをえない。世界王者でもない人物が、本物のトロフィーに数分間触れる――そんなことはあってはならない。トランプだけではない。彼の側近、副大統領、国務長官らも次々にカップに近づき「触らせてくれ」と要求したという。
さらにインファンティーノは、トランプにW杯決勝のチケットも手渡したそうだ。チケットには決勝の日付と「１列１番」と書かれていたという。だが、トランプはそれを無頓着に受け取り、横に置いた。リスペクトは一切感じられない。
この一連の振る舞いは、2026年W杯が純粋なスポーツの祭典である以上に、政治的な舞台であることを物語っているようだった。つい思い浮かぶのは、こんなフレーズだ。史上最大規模のW杯であると同時に、史上最大の困難を抱えたW杯――。
インファンティーノとトランプという、世界的な組織と国家のトップが、ボールが一度も転がらないうちから世界を騒がせた。
インファンティーノはこれまでもたびたびトランプのもとを訪れている。大統領就任祝いの席にも駆け付けた。そして今回は、最も重要なトロフィーを携えて、ホワイトハウスを訪れた。