浅草で昼飲みするならここ！　ピリ辛牛すじと樽生ホッピー三種が織りなす至高の味

全店実食調査！『おとなの週末』が自信を持っておすすめするお店をご紹介します。今回は、東京・浅草の居酒屋『鈴芳』です。

憧れ生ホッピー白、黒、ハーフ3色揃い踏み

「生」って響き、いいですよねえ。生ビール、生酒、そしてホッピーにも「生」はあるんです。ただ、生産量が少ないらしく、けっこうなレアもの。浅草の「ホッピー通り」でも、飲める店は『鈴芳』のみ。

「もう30年以上前、たまたま紹介があって仕入れることができたと聞いてます」と店長の金田敬虎（よしたけ）さん。

韓国風牛すじ煮（ピリ辛）700円、イカフェ（韓国風イカ刺）900円、樽生ホッピー（白）600円

さっそくチューッと注いでもらう。泡はきめ細かく、飲み口はなんともまろやか。つまみは魚料理やきんぴらなど和食のほかに韓国料理も充実。「韓国風牛すじ煮」「イカフェ」など辛旨料理にも、生ホッピーがよく合う。

黒生もあるので、もちろん「ハーフ＆ハーフ」も可能。『鈴芳』は昼から通し営業。昼生ホッピー、最高ですよ！

『鈴芳』店長 金田敬虎（よしたけ）さん

店長：金田敬虎（よしたけ）さん「煮魚や煮物など家庭的な料理も喜ばれてます！」

［店名］『鈴芳』

［住所］東京都台東区浅草2-5-1

［電話］03-3841-6081

［営業時間］11時半〜21時

［交通］つくばEXP浅草駅から徒歩2分、東京メトロ他浅草駅から徒歩8分

撮影／小澤晶子、取材／本郷明美

※月刊情報誌『おとなの週末』2025年8月号発売時点の情報です。

※写真や情報は当時の内容ですので、最新の情報とは異なる可能性があります。必ず事前にご確認の上ご利用ください。

