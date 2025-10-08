µð¿Í¡¦ÅÄÃæ¾Âç¤Ï¤¤¤Ä¤Î´Ö¤«CSÀèÈ¯4ÈÖ¼ê¡Ä¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¿Ê½Ð¤Ê¤éºå¿ÀÀï¡Ö³«ËëÅê¼ê¡×
¡¡º£µ¨3°Ì¤Îµð¿Í¤Ï¡Ö²¼¹î¾å¡×¤Ç¤ÎÆüËÜ°ì¤òÌÜ»Ø¤·¡¢11Æü¤«¤éDeNA¤È¤ÎCS¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥¹¥Æ¡¼¥¸¡ÊS¡Ë¤ËÎ×¤à¡£
¡Ú¤â¤Ã¤ÈÆÉ¤à¡Ûµð¿Í¡¦ÅÄÃæ¾Âç¤Ï¥ä¥ó¥¡¼¥¹¤ËÌ¤Îý¥¿¥é¥¿¥é¡Ä¡Ö°ìÅÓ¤Ê200¾¡ÃË¡×¤ÏÉüµ¢´êË¾¤ò¼þ°Ï¤Ë¤³¤Ü¤·¤Æ¤¤¤¿
¡¡ºò6Æü¤ÏÅìµþ¥É¡¼¥à¤Ç¼Ò²ñ¿ÍSUBARU¤ÈÎý½¬»î¹ç¤ò¹Ô¤¤¡¢À¾´ÜÍ¦ÍÛ¡Ê23¡Ë¤¬ÀèÈ¯¡£2²ó¤òÅê¤²¤Æ3»°¿¶¤òÃ¥¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢2°ÂÂÇ2»Íµå2¼ºÅÀ¤È²ÝÂê¤ò»Ä¤·¤¿¡£
¡¡8·î¾å½Ü¤Ë¾åÈ¾¿È¤Î¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥óÉÔÎÉ¤ÇÅÐÏ¿Ëõ¾Ã¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿À¾´Ü¤Ï¡¢9·î19Æü¤Ë1¥«·îÈ¾¤Ö¤ê¤Ë°ì·³¤ËÉüµ¢¤¹¤ë¤È¡¢3»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¡£¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥óºÇ½ªÀï¤È¤Ê¤Ã¤¿1Æü¤ÎÃæÆüÀï¤Ç¤Ï¡¢¥ê¥ê¡¼¥Õ¤È¤·¤Æ1²óÌµ°ÂÂÇÌµ¼ºÅÀ¡¢3Ã¥»°¿¶¤Î¹¥Åê¤ÇCS¤ÎÀèÈ¯¸õÊä¤Ëµó¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡µð¿Í¤Î¥Õ¥¡¡¼¥¹¥ÈS¤ÎÀèÈ¯¤Ï¡¢»³ºê°Ë¿¥¡Ê26¡Ë¡¢¸Í¶¿æÆÀ¬¡Ê25¡Ë¡¢3ÀïÌÜ¤Þ¤Ç¤â¤Ä¤ì¤¿¾ì¹ç¤Ï²£Àî³®¡Ê25¡Ë¤Î3¿Í¤Ï³ÎÄêºÑ¤ß¡£¤µ¤ëµð¿ÍOB¤¬¤³¤¦¸À¤Ã¤¿¡£
¡ÖÁÛÄê³°¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¥Õ¥¡¡¼¥¹¥ÈS¤Î3ÀïÌÜ¤ËÅêÆþÍ½Äê¤À¤Ã¤¿º¸ÏÓ¤Î¥°¥ê¥Õ¥£¥ó¡Ê30¡Ë¤¬Î¥Ã¦¤·¤¿¤³¤È¡£º£µ¨¤Ï³«Ëë2ÀïÌÜ¤Î¥ä¥¯¥ë¥ÈÀï¤ËÀèÈ¯Í½Äê¤â¡¢È¯Ç®¤ÇÅÐÈÄ¤ò²óÈò¡£¤½¤Î¸å¤âº¸¥Ò¥¸¤Î°ãÏÂ´¶¤ä±¦É¨ÄË¤Ê¤É¤Î¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥óÉÔÎÉ¤¬½Å¤Ê¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¤¿¤Ó¤Ë¼óÇ¾¿Ø¤Ï¿¶¤ê²ó¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢°ì·³¤Ç¤Ï14»î¹ç¤Ç6¾¡1ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨1.62¤È°ÂÄê´¶¤ÏÈ´·²¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¥°¥ê¥Õ¥£¥ó¤¬±¦É¨¤Î¼£ÎÅ¤ËÀìÇ°¤¹¤ë¤¿¤áÊÆ¹ñ¤Ëµ¢¹ñ¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£²£Àî¤Î½çÈÖ¤¬¥Õ¥¡¡¼¥¹¥ÈS3ÀïÌÜ¤Ë·«¤ê¾å¤¬¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ëS¤ÎÀèÈ¯¤¬¥³¥ÞÉÔÂ¤Ë´Ù¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡×
¥Ï¥ó¥Ñ¤Ê¤¤·Ð¸³ÃÍ
¡¡ºå¿À¤¬ÂÔ¤Á¼õ¤±¤ëCS¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ëS¤Ë¿Ê½Ð¤·¤¿¾ì¹ç¤ÎÀèÈ¯¸õÊä¤Ï¡¢¤³¤ÎÆüÅÐÈÄ¤·¤¿À¾´Ü¡¢°æ¾å²¹Âç¡Ê24¡Ë¡¢¤½¤·¤Æ¡¢9·î30Æü¤ÎÃæÆüÀï¤Ç»Ë¾å4¿ÍÌÜ¤ÎÆüÊÆÄÌ»»200¾¡¤òÃ£À®¤·¤¿ÅÄÃæ¾Âç¡Ê36¡Ë¤é¤¬µó¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£À¾´Ü¤¬ÈùÌ¯¤Ê·ë²Ì¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢°ìµ¤¤ËÂ¸ºß´¶¤òÁý¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢ÅÄÃæ¾¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤Ê¤Ë¤»·Ð¸³ÃÍ¤¬¥Ï¥ó¥Ñ¤Ê¤¤¡£CS¤Ë¤Ï³ÚÅ·»þÂå¤Î2009Ç¯¤È13Ç¯¤Î2ÅÙ½Ð¾ì¤·¡¢·×4»î¹ç¤Ç3¾¡1¥»¡¼¥Ö¡£ÀèÈ¯¤·¤¿3»î¹ç¤ÏÁ´¤Æ´°Åê¤Ç1»î¹ç¤Ï´°Éõ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£¡¡
¡Ö200¾¡¤Þ¤Ç¤¢¤È3¾¡¤Î¾õÂÖ¤ÇÆþÃÄ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢Ä¹¤é¤¯ÂÆ§¤ß¤¬Â³¤¡¢Ã£À®¤·¤¿¤é°úÂà¡©¡¡¤Ê¤ó¤Æ¤µ¤µ¤ä¤«¤ì¤¿¥Þ¡¼·¯¤Ï¡¢3¾¡4ÇÔ¤Çº£µ¨¤ò½ª¤¨¤¿¤¬¡¢º£¤äÀèÈ¯4ÈÖ¼ê¡£¤Þ¤ÀÎ®Æ°Åª¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢15Æü¤Î¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ëSÂè1Àï¤Ç¤ÎÅÐÈÄ¤Î²ÄÇ½À¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤«¤éÂçµÕÅ¾¤Ç¤¹¡£³ÚÅ·»þÂå¤Î09Ç¯¤Ï¡¢2°Ì¤Ç¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤È¤Î¥Õ¥¡¡¼¥¹¥ÈSÂè2Àï¤ËÀèÈ¯¤·¤Æ1¼ºÅÀ¤Ç´°Åê¾¡Íø¡£ÆüËÜ¥Ï¥à¤È¤Î¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ëSÂè3Àï¤Ç¤â2¼ºÅÀ¤Ç´°Åê¾¡Íø¤ò¼ý¤á¤¿¡£Í¥¾¡¤·¤¿13Ç¯¤Ï¥í¥Ã¥Æ¤È¤Î¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ëS½éÀï¤ËÀèÈ¯¤·¤Æ´°Éõ¾¡Íø¡£Âè4Àï¤Ç¤Ï3ÅÀ¥ê¡¼¥É¤Î¶å²ó¤Ë¥ê¥ê¡¼¥Õ¤·¡¢Ìµ¼ºÅÀ¤ÇÆ¹¾å¤²Åê¼ê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¥ä¥ó¥¡¼¥¹»þÂå¤â¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤Ç5¾¡¡£¤³¤ì¤Ï¥Ñ¥É¥ì¥¹¤Î¥À¥ë¥Ó¥Ã¥·¥å¤ËÊÂ¤ÖÆüËÜÁª¼ê¤ÎÎòÂåºÇÂ¿¾¡Íø¡£¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤ÇÌµÎà¤Î¶¯¤µ¤òÈ¯´ø¤·¤Æ¤¤¿¤À¤±¤Ë¡¢Å¨ÃÏ¹Ã»Ò±à¤Ç¤âÊ¿¾ï¿´¤ÇÅê¤²¤é¤ì¤ë¤È¡¢°¤Éô´ÆÆÄ¤Î´üÂÔ¤¬Âç¤¤¤¤Î¤Ç¤¹¡×¡ÊÆ±¡Ë
¡¡¸½ºßÅÐÏ¿Ëõ¾ÃÃæ¤ÎÅÄÃæ¾¤Ï¡¢CS¥Õ¥¡¡¼¥¹¥ÈS2ÀïÌÜ¤Î12Æü¤«¤éºÆÅÐÏ¿²ÄÇ½¡£¹Ã»Ò±à¤Ç¤Îà³«ËëÀïá¤¬ÅÄÃæ¾ÀèÈ¯¤Ê¤é¡¢¸×¥Õ¥¡¥ó¤âÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤½¤¦¤À¤¬¡Ä¡Ä¡£
¡¡¡¡¡þ¡¡¡¡¡þ¡¡¡¡¡þ
¡¡¤½¤ó¤ÊÅÄÃæ¾¤Ï¼Â¤Î¤È¤³¤í¡¢¤¤¤Þ¤Ç¤â¸ÅÁã¥ä¥ó¥¡¼¥¹¤ËÌ¤Îý¥¿¥é¥¿¥é¡£µð¿Í°ÜÀÒÅö½é¤«¤é¥á¥¸¥ã¡¼¡¢¤½¤ì¤â¥ä¥ó¥¡¼¥¹¤Ø¤ÎÉüµ¢´êË¾¤ò¼þ°Ï¤ËÏ³¤é¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤¤¤Ã¤¿¤¤¤É¤¤¤¦¤³¤È¤«¡£
¡ü´ØÏ¢µ»ö¡Ú¤â¤Ã¤ÈÆÉ¤à¡Û¡Ä¤Ç¤Ï¡¢¤½¤ì¤é¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ü¤·¤¯Êó¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£