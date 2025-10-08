【ばけばけ 第9話あらすじ】トキ、お見合いが破談に 2度目のチャンス訪れる
【モデルプレス＝2025/10/08】女優の高石あかり（※「高」は正式には「はしごだか」）が主演を務める連続テレビ小説「ばけばけ」（NHK総合・毎週月〜土あさ8時〜ほか）の第9話が、10月9日に放送される。
【写真】「ばけばけ」高石あかり、夫役イケメン俳優と手繋ぎ密着
朝ドラ第113作目となる本作は、外国人の夫・ラフカディオ・ハーン（小泉八雲）と共に、「怪談」を愛し、急速に西洋化が進む明治の日本の中で埋もれてきた名も無き人々の心の物語に光をあて、代弁者として語り紡いだ夫婦の物語。実在の人物である小泉セツ（1868-1932）をモデルとし、大胆に再構成、登場人物名や団体名などは一部改称して、没落士族の娘・松野トキをヒロインにフィクションとして描く。
主人公・松野トキを高石、後にトキの夫となるヘブンをトミー・バストウが演じる。
トキ（高石あかり）のお見合いは、司之介（岡部たかし）と勘右衛門（小日向文世）のせいで、破談になってしまう。仲人の雨清水傳（堤真一）とタエ（北川景子）は、また司之介たちのせいで破談にならないよう、トキに嫁入りを勧める。果たしてトキは嫁入りを受け入れるのか。
そして、トキに2度目のお見合いのチャンスが訪れる。そこで、鳥取藩の元士族の長男・山根銀二郎（寛一郎）と出会う。
（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆高石あかり主演朝ドラ「ばけばけ」
◆「ばけばけ」第9話／10月9日（木）放送
