福岡市で7日、電話の受け答えやマナーを競い合うコンクールが開かれました。コミュニケーションに欠かせない存在だった「電話」に対する意識が、変化しつつあります。

■出場者

「お問い合わせ、ありがとうございます。どのようなご質問でしょうか。」



ことしで26回目となる「電話応対コンクール福岡県大会」は、日本電信電話ユーザ協会が、各企業の電話応対技術の向上を目指して毎年、開いています。ことしは地区予選で選抜された25人が参加しました。





プライベートからビジネスまで、コミュニケーション手段の一つである電話。ソフトバンクが去年行った調査では、10代と20代の若者のおよそ4割が「電話が苦手」と回答しました。「仕事の人との連絡」や「業者とのやり取り」が苦手だと感じる人が多く、意外にも「友達との連絡」が苦手と感じる人も半数近くいました。



また、着信に対して電話で折り返さないと答えた若者も半数に上りました。自分の時間で考えられるショートメッセージやLINEなど、テキストコミュニケーションを好む傾向があるということです。



■街の人

「急に電話だと、頭で考えるのが追いつかない。アルバイトで、決まった言葉以外を電話で話すのがちょっと苦手です。」

「社会人になってすぐぐらいは、ちょっと緊張はしたかなと。電話する前に伝えたいことを考えて整理した上で話すようにしています。」

「（若い人はテキストが）多いですね。めちゃめちゃ多いです。電話の方が楽です。」

電話に対する意識だけでなく、「あり方」も変化しつつあります。



■中村安里アナウンサー

「こちら、かなり開放的なオフィスで明るい雰囲気です。そして、見渡してみると固定電話がありません。」



福岡市博多区にあるソフトウェアのシステム開発会社です。こちらの会社では3年前、25台あった固定電話をすべて廃止しました。オフィスの移転に伴い、通信インフラを見直したためです。

■中村アナウンサー

「固定電話がないですが、皆さんどのように電話を取られているのですか。」

■JCA ブランドコミュニケーション担当・中野真羽さん

「スマートフォンで取っていて、社内に4台あります。」



固定電話を廃止したことで入居時の配線工事が不要となり、およそ1000万円削減することができたということです。社員の柔軟な働き方にもつながっています。



■JCA 管理部マネージャー・河野 亜喜穂さん

「固定電話の時と比べて持ち運びもできるので、会議中に誰かが呼びに来ることもなく、その場で取れるのは良い点かなと思います。」



■中野さん

「もともと固定電話でしたので、代表電話はオフィス内でしか受け答えができなかったのですが、外出先やリモートワークでも外で代表電話の受け答えができます。」



スマホ全盛期の今、固定電話の「あり方」は今後も変化していきそうです。



※FBS福岡放送めんたいワイド2025年10月7日午後5時すぎ放送