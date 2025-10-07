「激安店で、勤態（勤務態度）は悪いけど、出勤すれば満枠（予約で埋まる）なんです。それに、マイナー劇団だけど舞台とかにも出てるんですよ」

裕福な家庭に生まれながら、仲間の影響で新宿の公園に立ち、街娼（たちんぼ）になったある女性（取材当時31歳）。風俗店にも所属し、1日5万円以上稼ぐこともできるのに、なぜよりリスクの高い街娼を優先するのか？ 彼女の特殊な事情を、ノンフィクションライターの高木瑞穂氏の文庫『ルポ 新宿歌舞伎町 路上売春』（鉄人社）より一部抜粋してお届けする。なおプライバシー保護の観点から本稿の登場人物はすべて仮名である。（全3回の1回目／続きを読む）



彼女が「たちんぼ」になった理由

「みんなレディースサウナを拠点に売春してた。出入り自由の女子刑務所みたいな感じで、犯罪者同士が逮捕されたあとにするように、楽してお金を稼ぐ手口の情報交換の場になっていた。あの子たちって、顔付き（「顔写真付き」の略）の身分証がないから風俗店で働けないの」

──最初はノリで？

「（街娼仲間の）未華子が『いまから立つ』って言うから、暇だったしついていこうかな、みたいな。最初は未華子とふたりで立った。で、未華子が『新人だよ、この子』って常連客に紹介してくれて、初日からすぐ客がついた。未華子は公園歴は4年。歴も年も私より1年先輩です」

──月に何日くらい立つの？

「ほぼ毎日です」

──いつも何時から何時まで立つの？

「毎朝5時に目が覚める。起きて、新宿のホテルに泊まってるときは、スマホでハピメ（出会い系アプリ『ハッピーメール』の略）開いて、すぐ会える人がいたらそのまま待ち合わせてイチゴー（1万5千円）くらいで1件こなす」

──安いね。

「いや、いまはイチゴーでも高いほうだよ。ゴムあり（コンドーム着用の有無）かどうかまではわからないけど、友達は7千円とかでやってるから。私はゴムありの場合もあれば、ナシの場合もある。で、東新宿の定食屋で朝ごはん食べて、ホテルに戻って小一時間寝て。起きるのは昼の12時ごろ。メイクをして、とりあえず出会いカフェのタイムラインを見る」

出会いカフェとは、大部屋にいる女性客を男性客がマジックミラー越しにのぞき見をして、気に入った女性を店員に伝えて半個室で落ち合い、店外デートの交渉をする風俗店である。来客する者たちは男女共に援助交際目的が多く、デートではなく売春交渉の場になっているのは、いまや公然の秘密だ。

「で、客が多そうだったら出会いカフェへ行くし、少なかったら公園へ。公園へ行って、客がいたらそのままホテルへ行って。客がいなかったら公園内の喫煙所で太陽を浴びながらタバコを吸って。太陽浴びるのはリハビリ。なんか病まなくなるから。まあ、客入りの状況を見て、公園と出会いカフェをグルグル回る感じかな」

1ヶ所に留まることを嫌い、公園と出会いカフェとを回遊する。場所移動を繰り返すのはあくまで客探しのためだ。

「ときには3千円でもやる」

「でも出会いカフェって苦手なんだよね。狭いし、ちゃんとトークしないと店員に怒られるしで。で、そのうち公園仲間の未華子と合流して、お腹が空いたら『にいむら』（歌舞伎町・セントラルロード沿いにあるしゃぶしゃぶ専門店）でしゃぶしゃぶランチ食べて。公園の子は『にいむら』に行きがち。ほら、ランチタイムが15時までだから助かるんだよね」

──公園ではいくらで売るの？

「基本はイチ（1万円）で本番。いまの相場はそれくらい。でも、ときには3千円でもやる。結局、この仕事はチリツモ（ちりも積もれば山となる）だから。3千円でも10人客を取れば3万円だから」

──最初の客のこと、覚えてる？

「相手の顔も、プレイ時間も覚えてない。夏だったから、『暑い、汗かいちゃった。お風呂入ろう』って言って、秒でシャワー浴びる。で、『寒いからベッド行くわ』とか言ってベッドに行くじゃん。で、客とのセックスはリアクション芸だから、こっちは風俗歴の長いプロだからサクッと感じてる演技して、3分後には『もう入れたい』ってこっちから切り出して。で、『ありがとね。またね』とか言って、バイバイ。それでお互いハッピー」

──でも、嫌な客もいるでしょ？ 態度に出たりしないの？

「地雷はしない（地雷＝外見が良くなかったり、接客態度が悪い風俗嬢を指す。ここでは接客態度を悪くしない、という意味）。逆上されたら怖いから」

──今日も立ったの？

「うん。なんか気疲れしたから1本（ひとりの客）しかやらなかったのかなぁ」

──決まったラブホがある？

「うん。いつもハイジア横のレンタルルーム。安くて（60分3千円）、わりとキレイで、しかも1時間制だから。2時間制とかだと客に長居されちゃうからね。あとね、他のラブホは移動手段がエレベーターが多いなか、いつも使うところは階段だけ。階段だとエレベーターの到着待ちでまごつくことがない。だから、客がシャワー浴びる隙に財布を盗んで逃げる子もいるよ。でも、私はやらない。バレて殴られたりでもしたら嫌だから」

──稼いだお金は何に使ってるの？

「洋服と、日々の生活費でほとんど消える。たまにホストクラブにも行くよ」

なぜ公園で働くのか？

──3年前までは普通に風俗で働いていたんだよね。それなりに稼いでいたんだよね。

「うん。月平均100万円以上はありました」

──なのに、なぜ公園を選んだの？

「レディースサウナから近いし、好きなときに帰れるし、縛られないし。気楽に行けるから。しかもデリ（ヘル）以上に稼げるから」

