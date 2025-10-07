ポテチが“ハッピーターン味”に！カルビーと亀田製菓のコラボ商品がセブンで販売

カルビー株式会社と亀田製菓株式会社によるコラボレーション商品が、セブン-イレブンにて販売されます。

カルビーからは「ポテトチップス ハッピーターン味」（税込193.32円）、亀田製菓からは「ハッピーターン しあわせバタ〜味」（税込140.40円）が発売され、いずれも10月中旬より順次登場予定です。

■ 「ハッピーターンの甘じょっぱさ」がポテトチップスに

10月14日に登場する「カルビー ポテトチップス ハッピーターン味」は、スナック菓子ファンにとって注目の一品。ハッピーターンの特徴である“あまじょっぱさ”と、カルビーポテトチップスの香ばしい風味が融合することで、これまでにない味わいが期待されます。

パッケージはハッピーターンらしい明るいオレンジ色を基調に、コラボを象徴する「ツイてるしあわせ」のメッセージが添えられたデザイン。発売前からSNSでは「絶対うまいやつじゃん」「あの粉がポテチに……！」といった声が上がっており、人気商品となりそうです。

一方、10月13日から発売される「亀田製菓 ハッピーターン しあわせバタ〜味」は、カルビーポテトチップスの人気フレーバー「しあわせバタ〜味」をハッピーターンで再現したもの。

従来のフレーバーは、バター・はちみつ・マスカルポーネチーズ・パセリの4つの素材が織りなすまろやかな甘じょっぱさがポイント。これにハッピーターンならではの軽い食感が加わるという、こちらも注目の一品です。

■ 「しあわせ」と「ハッピー」、ふたつの看板の共演に期待

今回のコラボは、スナック菓子業界を代表する両ブランドの看板フレーバー同士が交わる特別企画。「しあわせ」と「ハッピー」というポジティブなキーワードを共有する両ブランドならではの取り合わせで、発売前から期待が高まります。

なお、どちらの商品も数量限定。セブン-イレブン公式サイトによると、販売地域や発売時期は店舗によって異なるため、気になる人は見かけたら早めに購入しておくのが良いでしょう。

