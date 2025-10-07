この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

「同じマンション内で、他にも10件以上の部屋が売りに出ている」。そんな厳しい状況下で、所有するマンションを早期に、そして満足のいく形で売却することなど可能なのでしょうか。

今回お話を伺ったA様ご夫婦は、まさにその難題をクリアし、見事な住み替えを実現されました。

なぜA様は売却を決意したのか。そして、多くのライバル物件を抑え、早期売却を成功させた秘訣とは何だったのか。担当したらくだ不動産株式会社の不動産エージェント、八巻侑司さんと共に、そのリアルな体験談を深掘りします。



◾️売却の決断理由：「老後の暮らし」と「市況のピーク」を見据えて

A様ご夫婦が売却を決断した理由は、大きく3つありました。

1.ライフステージの変化： お子様が独立し、夫婦二人には広すぎる間取りを、将来を見据えて暮らしやすいコンパクトな住まいに替えたいと考えた。

2.利便性の見直し： 利用頻度の低い共用施設や、玄関からエントランスまでの長い動線が、年齢を重ねる上での負担になると感じた。

3.市況の判断： 不動産価格が高値圏にある今が、売却の好機ではないかと判断した。

「半年ほど前から考え始め、八巻さんにデータを出してもらって客観的な後押しを得て、決断に至りました」とA様は振り返ります。

◾️成功の秘訣①：徹底した「情報開示」で買い手の不安を解消

A様の売却が成功した最大の要因は、徹底した「情報開示」にありました。A様が売却活動で利用したらくだ不動産株式会社のシステム『みんならくだ。』には、A様ご自身の手によって、購入検討者が知りたいであろう情報が、これ以上ないほど詳細に書き込まれていました。



「共用施設の詳細な魅力から、シャトルバスの時刻表まで、住んでいるからこそ分かる情報を全て開示しました。とにかく、買っていただく方に安心してもらいたかったのです」（A様）

この姿勢が、他の物件との明確な差別化となり、買い手に「この売主様は信頼できる」という強い安心感を与えました。

◾️成功の秘訣②：「囲い込みゼロ」で機会損失を防ぐ

当時、同じマンションの他の売り物件は、他社の不動産会社からの内見依頼がしにくい状況にあったと言います。これは、売主側の不動産会社が手数料を独占しようとする「囲い込み」が原因である可能性がありました。

「A様の物件は、『囲い込み』を構造的に不可能にするシステムを活用し、どの不動産会社からでもスムーズに内見予約ができる状態を維持しました。これにより、他の物件が見たくても見られない買い手の需要を取りこぼすことなく、機会損失を完全に防ぐことができました」と八巻さんは語ります。



◾️成功の秘訣③：客観的な「ホームインスペクション」で安心をプラス

さらにA様は、専門家が建物の状態を診断する「ホームインスペクション」を実施。

「柱の傾きや配管の水漏れなど、素人では分からない部分をプロに客観的に見てもらうことで、買主様の不安を解消できると考えました。この診断結果も、もちろん全て開示しました」（A様）

【まとめ】

らくだ不動産株式会社では、売主様と買主様双方にとって透明で公平な取引を実現することを理念としています。A様の成功事例は、まさにその理念を体現したものです。競合が多く売却が難しいとお悩みの方も、戦略次第で道は拓けます。ぜひ一度、ご相談ください。