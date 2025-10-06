Snow Manの阿部亮平が自身のInstagramを更新。ニューアルバム『音故知新』に収録されている楽曲「TRUE LOVE」のMV撮影時のオフショットを公開した。

【画像】阿部亮平「TRUE LOVE」MVオフショット／Snow Man『音故知新』ジャケット写真／阿部亮平 新アーティストフォト／【動画】Snow Man「TRUE LOVE」MV

■阿部亮平の雨粒をまとった“幻想的グリーンスタイル”「TRUE LOVE」MVオフショット公開

阿部は深いグリーンのロングコートに同色のワイドパンツを合わせ、インナーにはボルドーのハイネックニットをチョイス。髪はゆるくウェーブをかけたスタイルで、前髪を下ろし、同系色のつば広ハットを着用。知的で柔らかな雰囲気を漂わせている。

写真は、帽子に手を添えて唇を尖らせたショット（1枚目）、白い歯を見せた爽やかな笑顔ショット（3枚目）、ハットを口元に当てたお茶目な表情（4枚目）などが続く。6枚目では、生成りカラーのチャイナジャケット風シャツを着た阿部が、指を上に向けて歌う姿も収められている。

衣装全体には雨粒を思わせるビジューが散りばめられており、阿部は「衣装の、雨粒を表すビジュールは全て衣装さんの手縫いなのです。すごくない！？ありがとうございます！」と感謝の言葉を添えた。

ファンからは「阿部ちゃんの透明感とマッチしてる」「最高＆最強」「まるで王子様」「愛しさ止まらない」「前髪ありは天才なのよ」「輝いてる」「スナフキンみたいでかわいい」「衣装さんの愛を感じる」など、多くの反響が寄せられている。

■Snow Man『音故知新』ジャケット写真

■阿部亮平 新アーティストフォト

■Snow Man「TRUE LOVE」MV

Snow Man

関連記事をチェックする

https://www.thefirsttimes.jp/keywords/231/