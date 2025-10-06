¡Ô¥µ¥ê¥ó»ö·ïÈëÏÃ¡Õ¡Ö¥¸¥Õ¥ë¥ª¥é¥¤¥É¤ÎÊ¬²òÊª¤¬½Ð¤Æ¤¤¿¤è¡×¡È²ÊÁÜ¸¦¤ÎÃË¡É¤¬¥ª¥¦¥à¿¿Íý¶µ¤Îµ¶¾Ú¤ò¸«ÇË¤Ã¤¿½Ö´Ö
¡¡14¿Í¤ÎÌ¿¤òÃ¥¤¤¡¢Èï³²¼Ô¤¬6000¿Í¤òÄ¶¤¨¤¿¥ª¥¦¥à¿¿Íý¶µ¤Ë¤è¤ëÃÏ²¼Å´¥µ¥ê¥ó»ö·ï¤«¤é30Ç¯¡£¥µ¥ê¥ó¤ÎÀ½Â¤ÊýË¡¤ò³ÎÎ©¤·¤¿ÅÚÃ«Àµ¼Â¡Ê2018Ç¯¤Ë»à·º¼¹¹Ô¡Ë¤Ï¡¢ÂáÊá¸å¤ËÌÛÈë¤òÂ³¤±¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤³¤Îµ»ö¤Î¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Ê2Ëç¡Ë
¡¡¶µÃÄ¤Ë¤è¤ë¥µ¥ê¥óÀ½Â¤¤òÎ©¾Ú¤¹¤ë¤¿¤áÆÍÇË¸ý¤ò³«¤¤¤¿¤Î¤¬¡¢Åö»þ¡¢²ÊÁÜ¸¦¤Î¸¦µæ°÷¤À¤Ã¤¿ÉþÆ£·Ã»°»á¤À¤Ã¤¿¡£¸å¤Ë¡¢ÆüËÜ¤ÇºÇ½é¤Î¡Ö²Ê³ØÁÜºº´±¡×¤È¤Ê¤Ã¤¿ÉþÆ£»á¤¬ÁÜººÈëÏÃ¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡Ö±³¤ò¤Ä¤¤¤Æ¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¡Ê¥ª¥¦¥à¿¿Íý¶µ¤Î¡Ë²Ê³Øµ»½Ñ¾Ê¤Î¼¡´±¤À¤Ã¤¿W¤È¤¤¤¦´´Éô¤¬¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Åì¹©Âç¤Î½Ð¿È¤Ç¡¢Âè7¥µ¥Æ¥£¥¢¥ó¤Ëºî¤é¤ì¤¿¥µ¥ê¥ó¥×¥é¥ó¥È¤ÎÂè4¹©Äø¤ÎÀÕÇ¤¼Ô¤Ç¤¹¡£
¡¡¥á¥Á¥ë¥Û¥¹¥Û¥ó»À¥¸¥¯¥í¥é¥¤¥É¤«¤é¡¢¥µ¥ê¥ó¤ÎÄ¾ÀÜÅª¤Ê¸¶ÎÁ¤È¤Ê¤ë¥á¥Á¥ë¥Û¥¹¥Û¥ó»À¥¸¥Õ¥ë¥ª¥é¥¤¥É¤òÀ¸À®¤¹¤ë¤Î¤¬¡¢Âè4¹©Äø¤Ç¤¹¡£W¤Ï¡¢È¿±þ¥¿¥ó¥¯¤òºî¤Ã¤¿¤³¤È¤òÇ§¤á¡¢¸¶ÎÁ¤ÎÅêÆþÊýË¡¤Ê¤É¤âÁ´¤Æ¿Þ¤ËÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¿Þ¤Ï¡¢È¿±þ¥¿¥ó¥¯²¼Éô¤ËÇÛ´É¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢À¸À®Êª¤¬¤½¤Î²¼¤Î¥¿¥ó¥¯¤ØÍî¤Á¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤¬µ¶¾Ú¤Ç¤·¤¿¡£
¥µ¥ê¥ó¤¬À½Â¤¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿Âè7¥µ¥Æ¥£¥¢¥ó¡¡©Ê¸éº½Õ½©
¡¡¥¸¥Õ¥ë¥ª¥é¥¤¥É¤ò²ÃÇ®ÁõÃÖ¤Çµ¤²½¤µ¤»¡¢¥¿¥ó¥¯¤ÎÎäµÑÁõÃÖ¤Ç±ÕÂÎ¤ËÌá¤·¤Æ²ó¼ý¤·¡¢ºÇ½ªÂè5¹©Äø¤Ø±¿¤Ö¹½Â¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¡¢»ä¤Ï¸½ÃÏ¤Ç³ÎÇ§¤·¤Æ¤¤¤¿¡£W¤Î¿Þ¤Ë¤¢¤ëÄìÉô¤Î¥¿¥ó¥¯¤Ï¡¢ËÜÅö¤ÏÉûÀ¸À®Êª¤ÎNaCl¡¢¤Ä¤Þ¤ê±ö¤òÎ¯¤á¤ë¾ì½ê¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡»ä¤ÏW¤Ë²ñ¤¤¡¢¿Þ¤ÈÈ¿±þ¼°¤ò¼¨¤·¤Æ¿Ò¤Í¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¤³¤³¤ËÎ¯¤Þ¤ë¤Î¤Ï±ö¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¡©¡×
¡Ö¤¤¤ä¡¢°ã¤¤¤Þ¤¹¤è¡×
¡¡¤½¤¦Åú¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢¤É¤®¤Þ¤®¤·»Ï¤á¤¿ÍÍ»Ò¤¬¸«¤Æ¼è¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ÄìÉô¤Î¥¿¥ó¥¯¤Ï¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯À½¤Ç¡¢¾å¤ÎÇÛ´É¤È¤Î´Ö¤Ë·ä´Ö¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥¸¥Õ¥ë¥ª¥é¥¤¥É¤Ï¤¹¤Ç¤ËÍÆÇ¤Ç¡¢¶õµ¤Ãæ¤Î¿åÊ¬¤Ë¤âÈ¿±þ¤¹¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¡Ö¤³¤Î¥Ý¥ê¥¿¥ó¥¯¤ËÆþ¤ì¤¿¤éÊ¬²ò¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤·¡¢´í¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¤È»ØÅ¦¤¹¤ë¤È¡¢W¤ÏÌÛ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Öµ¤²½¤µ¤»¤Æ¾øÎ±¤·¤Æ¡¢¥¿¥ó¥¯¾åÉô¤Ç±ÕÂÎ¤Ç²ó¼ý¤¹¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¡©¡¡¥µ¥ó¥×¥ê¥ó¥°¤·¤ÆÄ´¤Ù¤¿¤é¡¢¤½¤³¤«¤é¥¸¥Õ¥ë¥ª¥é¥¤¥É¤ÎÊ¬²òÊª¤¬½Ð¤Æ¤¤¿¤è¡×
¡¡²Ê³ØÅª»ö¼Â¤ò°ì¤Ä¤Ò¤È¤Ä»ØÅ¦¤¹¤ë¤È¡¢¤â¤¦²¿¤âÃý¤é¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·ÍâÆü¡¢
¡Ö¤¹¤ß¤Þ¤»¤ó¡£±³¤ò¤Ä¤¤¤Æ¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¤È»ö¼Â¤ò¼«¶¡¤·»Ï¤á¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£Èà¤¬¤É¤³¤Þ¤Ç°Õ¿ÞÅª¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¤ï¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¶¡½Ò¤·¤¿ÊýË¡¤Ç¤Ï¥µ¥ê¥ó¤¬ºî¤ì¤Ê¤¤¤ÈË¡Äî¤ÇÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¡¢¼Â¸½ÉÔÇ½¤Ê¤â¤Î¤È¤Ê¤ê¡¢Ìµºá¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤â¤Ç¤Æ¤¤Þ¤¹¡£
¡ÒÅÚÃ«Àµ¼Â¤Ï¡¢¾¾ËÜ¥µ¥ê¥ó»ö·ï¡¢ÃÏ²¼Å´¥µ¥ê¥ó»ö·ï¡¢VX¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿»ö·ï¤Ê¤É¤Î»¦¿Íºá¤Ç¶¦Æ±ÀµÈÈ¤ÈÇ§Äê¤µ¤ì¡¢»à·º¤¬³ÎÄê¡£2018Ç¯7·î6Æü¡¢¶µÁÄ¡¦Ëã¸¶¾´¹¸¡¢±óÆ£¤È¶¦¤Ë¡¢Åìµþ¹´ÃÖ½ê¤Ç·º¤¬¼¹¹Ô¤µ¤ì¤¿¡£¡Ó
Ëã¸¶¤¬Ì´¸«¤¿ÆùÂÎ¤È¤Ï
¡¡Ëã¸¶¤Ï¡¢²¿¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¡£»ä¤¬ÌÜ¤òÄÌ¤·¤¿Â¿¤¯¤Î¿®¼Ô¤Î¥Î¡¼¥È¤ä¥á¥â¤ÎÃæ¤Ë¡¢ºÙ¶Ý¤ä²½³ØºÞ¤Î¿ÍÂÎ¼Â¸³¤È»×¤ï¤ì¤ë¥Ç¡¼¥¿¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Ëã¸¶¤Ï±óÆ£¤Ë¡¢²½³ØºÞ¤äÀ¸ÊªºÞ¤Ë¤µ¤é¤µ¤ì¤Æ¤âÊ¿µ¤¤Ê¿ÈÂÎ¤òºî¤ë¤è¤¦¤ËÌ¿¤¸¤Æ¤¤¤¿¤È¤â¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤É¤Î°åÌôÉÊ¤¬¤É¤ÎÊ¼´ï¤ËÂÐ¤·¤Æ²òÆÇºÞ¤Ë¤Ê¤ë¤«¡¢¿®¼Ô¤ò»È¤Ã¤Æ¼Â¸³¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¤âÃÎ¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡Ö¥Ï¥ë¥Þ¥²¥É¥ó¡×¤ò¼«ºî¼«±é¤·¡¢¥µ¥ê¥ó¤äÀ¸ÊªÊ¼´ï¤Ç¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¿Í¡¹¤¬ÅÝ¤ì¤Æ¤¤¤ëÃæ¡¢¼«Ê¬°ì¿Í¤¬Ê¿Á³¤ÈÎ©¤Ã¤Æ¼ê¤ò¿¶¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ó¤Ê¿À¤Î¤´¤È¤ÆùÂÎ¤ò¡¢Ëã¸¶¤ÏÌ´¸«¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡¡ÅÚÃ«¤Ï¡¢»ö·ï¤Î¼Â¹ÔÈÈ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤âËÅµÄ¤Ë»²²Ã¤·¤¿¤³¤È¤â¤Ê¤¯¡¢¼«Ê¬¤Î¸¦µæ¤Ë¤·¤«´Ø¿´¤Î¤Ê¤¤²Ê³Ø¼Ô¤Ç¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¼Ò²ñ¤ËÌòÎ©¤Æ¤ë¤Ù¤²Ê³Ø¤ò°ÍÑ¤·¡¢ÈÈ¤·¤¿ºá¤Ï½Å¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤â¤¦°ìÅÙÅÚÃ«¤Ë²ñ¤¨¤¿¤é¡¢
¡Ö·¯¤Ï²Ê³Ø¼Ô¤Ê¤Î¤Ë¡¢¤Ê¤¼°Ç¤Ë°ú¤¹þ¤Þ¤ì¤¿¤Î¤«¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤³¤¦¤¤¤¦¿ÍÀ¸¤òÊâ¤ó¤Ç¡¢¤¤¤Þ¤É¤¦»×¤¦¤Î¤«¡©¡×
¡¡¤È¿Ò¤Í¤Æ¤ß¤¿¤¤¡£
¡Ê¹½À®¡¦ÀÐ°æ¸¬°ìÏº¡Ë
