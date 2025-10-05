徳川家ご当主と中国ウォッチャーが行く、めくるめく「大奥」の世界

紱川家当主によるご招待

まさに「畏友」と言えるのが、紱川宗家第19代当主の紱川家広・紱川記念財団理事長である。風体は家康公そのもので、哲学書からマンガまでを愛す博覧強記だ。

いつも突然、電話が来て、一献傾けながら延々と談論風発。同い年の気安さからか、もう30年もそんな関係が続いている。その間、こっちはただの「中国ウォッチャー」だが、向こうはやんごとなき世界を上り詰めていった。

残暑か猛暑か知れぬ日曜日、久々に誘いが来た。

「トーハクに来ないか」

東京国立博物館で開催されていた大人気の特別展「江戸☆大奥」がまもなく終わるので、招待してくれるという。

実は「大奥」については、とんと無知だった。北京で暮らしていた頃、フジテレビのドラマ『大奥』が中国を席巻していたが、私が夢中になっていたのは、『甄嬛伝』、日本でのタイトルは『宮廷の諍い女』。清朝第5代皇帝・雍正帝のドロドロの後宮を描いた全76話の長編ドラマで、主人公の女優・孫儷が一世一代の名演技を魅せていた。

今回知ったが、「後宮三千人」と言われた北京の紫禁城にひけをとらず、江戸城の大奥でも大勢の女性が生活していた。

「御台所（将軍正室）、将軍実母を始め、高貴な方に仕える高貴な女中、そこにまた仕える女中……と、どんどん増えていった」

家広公が解説してくれる。「あなたも世が世なら、そんな中に……」と、思わず言いかけてしまう。

威風堂々たる狩野探幽筆の春日局（3代家光乳母）像、色絵獅子香炉を始めとする天璋院篤姫（13代家定正室）の愛用品の数々、静寛院宮（14代家茂正室）自筆の麗しい年賀状……。

「武家社会は至極質素だったが、大奥は少しでも和めるようにとの配慮があった。それで江戸の美を結集させた『大奥文化』が花開いたのだ」

たしかに、彼女たちが使用していた寝間着や座布団に至るまで、美意識を感じる。紫禁城の後宮ほど豪華絢爛ではないが、西太后のように毎食100皿もの料理を運ばせなくても、文化は育めるのだ。

中国の後宮にあり、日本の大奥にないもの

家広公と展示を回った後、一つ疑問が湧いた。

「紫禁城の後宮にあって江戸城の大奥にないもの―それは宦官（去勢した男性官吏）。なぜいなかったのだろう？」

家広公は即答した。

「それは日本に去勢手術の技術がなかったからさ」

なるほど。しかし宦官がいなくても大奥の秩序が保てたのだから、彼女たちは実直だったのだ。

トーハクを出ると、すでに夜空で、足は自ずと上野の繁華街に向く。庶民的な四川料理店に入った。

店内は四川語が飛び交い、客も私たち以外は全員中国人。ちなみにそのビルのレストランは5軒とも「ガチ中華」（中国人経営の本場中華）の店だった。

激辛料理に舌鼓を打ちながら、先祖の家康公が盛唐の「貞観の治」を目指していた話を開陳した後、笑みをこぼした。

「私はゆくゆく、ここ上野・寛永寺に眠るというのに、何とまあ賑やかなこと」

「週刊現代」2025年10月13日号より

