¤¤ì¤¤¤Ê½ª¤ï¤ê¤ò·Þ¤¨¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡¢ÌµÍý¤À¤Ã¤¿¡ÄÏ¢Íí·¸¤Ë¼ü¤ï¤ì¤¿¥Þ¥Þ¤¿¤Á¤ÎËöÏ©¡Ú»ä¤¿¤Á¤ÎÏ¢Íí·¸¤µ¤ó Vol.44¡Û
¢¨¤³¤Î¤ªÏÃ¤Ïºî¼Ô¥Ä¥à¥Þ¥Þ¤µ¤ó¤Ë´ó¤»¤é¤ì¤¿¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò¤â¤È¤ËµÓ¿§¤ò²Ã¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¤¢¤é¤¹¤¸
Æ±¤¸ÍÄÃÕ±à¤Î¥Ð¥¹Ää¤ò»È¤¦¥ï¡¼¥Þ¥Þ¡¦ÇòÅÄ¤µ¤ó¤«¤é¡¢¡ÖÆ¯¤¤Ê¤¬¤éÏ¢Íí·¸¤ò¤ä¤ë¤Î¤Ï¤·¤ó¤É¤¤¡×¤ÈÁêÃÌ¤µ¤ì¤¿Àì¶È¼çÉØ¡¦¹õÌÚ¤µ¤ó¡£ºòÇ¯¡¢Æ±¤¸·¸¤òÃ´Åö¤·¤¿¹õÌÚ¤µ¤ó¤Ï¡ÖÀì¶È¼çÉØ¤À¤«¤éÂå¤ï¤ê¤Ë¤ä¤ì¤ë¤Ç¤·¤ç¡Ä¤Ã¤Æ¤³¤È¡©¡×¤È²×Î©¤Á¡¢Â¾¤Î¥Þ¥Þ¤¿¤Á¤âÇòÅÄ¤µ¤ó¤òÌµ»ë¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¡£
¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢ÇòÅÄ¤µ¤ó¤¬¥Ð¥¹ÄÌ±à¤ò¤ä¤á¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¥ê¡¼¥À¡¼¡¦°¤µ×ß·¤µ¤ó¤¬ºÆ¤Ó¹õÌÚ¤µ¤ó¤òÏ¢Íí·¸¤ËÇ¤Ì¿¤¹¤ë¡£¹õÌÚ¤µ¤ó¤¬ÍÄÃÕ±à¤ËÁêÃÌ¤¹¤ë¤È¡¢ÀèÀ¸¤Ï¡Ö±àÈó¸ø¼°¤Î·¸¤Ç¤¹¡×¤ÈÂ¨¹ï²ò»¶¤òÀë¹ð¡£¡Ö¼«Ê¬¤Ï¤ä¤Ã¤¿¤Î¤ËÉÔ¸øÊ¿¤À¡×¤È»×¤¦¹õÌÚ¤µ¤ó¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤¤¤Ä¤·¤«¼«Ê¬¤¬¤µ¤ì¤Æ·ù¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤òÇòÅÄ¤µ¤ó¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Ëµ¤¤Å¤¯¡£
½Õ¡¢¥Ð¥¹ÄäÍøÍÑ¼Ô¤Ï¹õÌÚ¤µ¤ó¤ÈÇòÅÄ¤µ¤ó2¿Í¤À¤±¤Ë¡£Ì¼Æ±»Î¤¬ÃçÎÉ¤¯¤·¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤ò¸«¤¿¹õÌÚ¤µ¤ó¤Ï¡Ö»ä¤¬´Ö°ã¤Ã¤Æ¤¿¡×¤È¼Õºá¡£¤¹¤ë¤ÈÇòÅÄ¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤â¤·¤â»þ¤¬Ìá¤»¤ë¤Ê¤é¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¤Æ¡Ä¡£
Æ±¤¸ÍÄÃÕ±à¤Î¥Ð¥¹Ää¤ò»È¤¦¥ï¡¼¥Þ¥Þ¡¦ÇòÅÄ¤µ¤ó¤«¤é¡¢¡ÖÆ¯¤¤Ê¤¬¤éÏ¢Íí·¸¤ò¤ä¤ë¤Î¤Ï¤·¤ó¤É¤¤¡×¤ÈÁêÃÌ¤µ¤ì¤¿Àì¶È¼çÉØ¡¦¹õÌÚ¤µ¤ó¡£ºòÇ¯¡¢Æ±¤¸·¸¤òÃ´Åö¤·¤¿¹õÌÚ¤µ¤ó¤Ï¡ÖÀì¶È¼çÉØ¤À¤«¤éÂå¤ï¤ê¤Ë¤ä¤ì¤ë¤Ç¤·¤ç¡Ä¤Ã¤Æ¤³¤È¡©¡×¤È²×Î©¤Á¡¢Â¾¤Î¥Þ¥Þ¤¿¤Á¤âÇòÅÄ¤µ¤ó¤òÌµ»ë¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¡£
¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢ÇòÅÄ¤µ¤ó¤¬¥Ð¥¹ÄÌ±à¤ò¤ä¤á¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¥ê¡¼¥À¡¼¡¦°¤µ×ß·¤µ¤ó¤¬ºÆ¤Ó¹õÌÚ¤µ¤ó¤òÏ¢Íí·¸¤ËÇ¤Ì¿¤¹¤ë¡£¹õÌÚ¤µ¤ó¤¬ÍÄÃÕ±à¤ËÁêÃÌ¤¹¤ë¤È¡¢ÀèÀ¸¤Ï¡Ö±àÈó¸ø¼°¤Î·¸¤Ç¤¹¡×¤ÈÂ¨¹ï²ò»¶¤òÀë¹ð¡£¡Ö¼«Ê¬¤Ï¤ä¤Ã¤¿¤Î¤ËÉÔ¸øÊ¿¤À¡×¤È»×¤¦¹õÌÚ¤µ¤ó¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤¤¤Ä¤·¤«¼«Ê¬¤¬¤µ¤ì¤Æ·ù¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤òÇòÅÄ¤µ¤ó¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Ëµ¤¤Å¤¯¡£
ÇòÅÄ¤µ¤ó¤Î¡È¤¿¤é¤ì¤Ð¡É¤òÁ´ÈÝÄê¤¹¤ë¹õÌÚ¤µ¤ó¡£
¤¿¤·¤«¤ËÇòÅÄ¤µ¤ó¤¬¡Ö¤ä¤á¤¿¤¤¡×¤È¸À¤¤½Ð¤·¤¿»þÅÀ¤Ç¡¢¤¦¤Þ¤¯¤¤¤¯Æ»¤Ï¤¹¤Ù¤ÆÊÄ¤¶¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤Þ¤¹¡£
¡Ö»ä¤âÂçÊÑ¤À¤Ã¤¿¤ó¤À¤«¤é¡¢¼¡¤Î¿Í¤Ë¤âÆ±¤¸»×¤¤¤ò¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¡£°ì¸«¤¤¤¸¤ï¤ë¤Ê¤è¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤Ã¤Æ¿Í´Ö¤Ê¤éÃ¯¤·¤â¤Ëµ¯¤³¤ê¤¦¤ë´¶¾ð¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡¢¤¤Ã¤È¡£
¤½¤·¤Æ¡¢µ¨Àá¤Ï²Æ¤ò·Þ¤¨¤Æ¡Ä¡£
(¥Ä¥à¥Þ¥Þ)