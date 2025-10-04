STARTO¼Ò¤Ë¤Þ¤¿ÉÔ¾Í»ö¡¡º£Ç¯6·î¤Î¹ñÊ¬ÂÀ°ì¤Î³èÆ°µÙ»ß¤ËÂ³¤¡Ä¿·ÂÎÀ©È¯Â¤«¤é¤ï¤º¤«¿ô¥«·î
¡¡A¤§¡ªgroup¤ÎÁð´Ö¥ê¥Á¥ã¡¼¥É·ÉÂÀÍÆµ¿¼Ô¤¬4Æü¡¢¸øÁ³¤ï¤¤¤»¤Ä¤Îµ¿¤¤¤Ç·Ù»ëÄ£¤ËÂáÊá¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡Æ±ÍÆµ¿¼Ô¤¬½êÂ°¤¹¤ëSTARTO¡¡ENTERTAINMENT¡Ê¥¹¥¿¡¼¥È¼Ò¡Ë¤Ï¡¢¸Î¥¸¥ã¥Ë¡¼´îÂ¿Àî»á¤ÎÀ²Ã³²ÌäÂê¤ò¼õ¤±¤Æµì¥¸¥ã¥Ë¡¼¥º»öÌ³½ê¤«¤é»ö¶È¤ò·Ñ¾µ¡£ºòÇ¯4·î¡¢¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹½å¼é¤ÎÅ°Äì¤ä¼Ò²ñ¤«¤é¤Î¿®Íê²óÉü¤òÌÜ»Ø¤¹Êý¿Ë¤òÂÇ¤Á½Ð¤·¤ÆËÜ³Ê»ÏÆ°¤·¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢º£Ç¯6·î¡¢TOKIO¡Ê²ò»¶¡Ë¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤À¤Ã¤¿¹ñÊ¬ÂÀ°ì¤¬Ìµ´ü¸Â¤Î³èÆ°µÙ»ß¤òÈ¯É½¡£³èÆ°µÙ»ß¤Î¶ñÂÎÅª¤ÊÍýÍ³¤¬ÌÀ¤«¤µ¤ì¤º¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê²±Â¬¤ò¸Æ¤Ö»öÂÖ¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Ð¤«¤ê¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡Æ±¼Ò¤ÏÆ±·î¤«¤é¿·ÂÎÀ©¤¬È¯Â¡£¤½¤ì¤«¤é¤ï¤º¤«¿ô¥«·î¤Ç¤ÎÂáÊá·à¤ÏÂç¤¤ÊÂÇ·â¤È¤Ê¤ë¡£¤¢¤ë·ÝÇ½´Ø·¸¼Ô¤Ï¡Ö¤Þ¤µ¤Ë¤³¤ì¤«¤é¤È¤¤¤¦¥°¥ë¡¼¥×¤À¤Ã¤¿¤À¤±¤Ë±Æ¶Á¤ÏÂç¤¤¤¡£¥¯¥ê¡¼¥ó¤ÊºÆ½ÐÈ¯¤ò·Ç¤²¤¿¥¹¥¿¡¼¥È¼Ò¤Ë¤È¤Ã¤ÆºÇ°¤ÎÉÔ¾Í»ö¤À¡×¤È¸·¤·¤¤¸«Êý¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£