３日の日本テレビ系「情報ライブ ミヤネ屋」では自民党総裁選を特集した。

総裁選１回目投票の前日予測がパネル表示された。

これまでは小泉進次郎氏がリード、中には大差をつけて１位の予測が多かったが…。

◆高市早苗氏（党員１１０、議員４０半ば＝１５０半ば）

◆小泉進次郎氏（党員８８、議員７０＝１５８）

◆林芳正氏（党員７２、議員５０＝１２２）

◆態度不明７０

高市氏と小泉氏が１回目投票でほぼ同数で、高市氏が昨年に続いて１位通過する可能性があるデータを伝えた。

小泉氏が議員票では優勢に立ち決選投票でも有利とされるが、１回目投票で高市氏が党員票で大差リードすれば、決選投票で党員意思を議員票で覆すことへのプレッシャーがかかり、高市氏に議員票が雪崩を打つ可能性も指摘されている。

カンテレ・フジテレビ系「旬感ＬＩＶＥ とれたてっ！」では、党員票では高市氏が最多１７都道府県で優勢と伝えた。

政治ジャーナリスト青山和弘氏は「高市さんは保守層に人気がありますし、党員投票は終わってますから、党員票でのリードは揺るがないんじゃないかと思います」と指摘した。