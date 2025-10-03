全国の観光地などで問題になっている「白タク」を利用しないよう外国人観光客などに呼びかける活動が、3日、大分県由布市湯布院町で行われました。

【写真を見る】観光地で「白タク」利用防止を呼びかけ 外国人観光客に違法性を啓発 大分・由布市

3日は九州運輸局や県警、県タクシー協会などが参加してJR由布院駅前で「白タク」啓発活動を行いました。

参加者は外国人観光客などに「白タク」が違法であることなど3か国語で説明したチラシを配り、利用しないよう呼びかけました。

「白タク」は、許可なく有償で客を乗車させる行為で、道路運送法で禁じられています。最近は海外からの観光客の増加に伴い全国で問題となっています。地元のタクシー運転手も「白タク」のような車を見かけることがあると言います。

（タクシー運転手）「駅にお迎えが来ているようなのを若干見ます。全然普通の感じと違うんです。それでなんとなく白タクかな～という感じがします」

県警によりますと、今年2月に別府市で白タク行為をしていた韓国人の男が逮捕されました。

（九州運輸局大分運輸支局・西山淳首席運輸企画専門官「運転技術など、安全を担保するものがありませんので、絶対に利用せずに事業用のバスタクシーを利用してもらえればと思います」

九州運輸局では中国人観光客の増加が見込まれる来年2月の春節の時期に向けて白タクの実態調査などを行う予定です。