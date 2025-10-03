“伝説のチョコレートケーキ”が30年越しに蘇る、ピエール マルコリーニ『Envol』完全予約制で限定販売
1995年、世界の頂点に立ったチョコレートケーキが、30年の時を経て今ふたたび。ベルギー王室御用達ショコラティエ、ピエール マルコリーニのブランド創業30周年を記念し、伝説のケーキ『Envol』が数量限定で復刻。10月3日(金)より、完全予約制にて受付がスタートする。
【写真】断面を覗くとまるで芸術品…ここまでこだわっているとは!!
ベルギー発のチョコレートブランド「ピエール マルコリーニ」が、ブランド創業30周年を記念し、特別なアントルメ・ショコラ『Envol』を限定販売する。予約受付は10月3日（金）より、銀座本店・名古屋店・西武池袋店および公式オンラインにて開始。
『アンヴォル』は、1995年にピエール マルコリーニが世界的パティシエコンクール「クープ・デュ・モンド・ドゥ・ラ・パティスリー」で優勝した際に発表したケーキの再現版。ケーキ名には「飛躍」という意味が込められ、同氏の世界的な飛躍の象徴ともいえるメモリアルな一品だ。
復刻されるアントルメ・ショコラは、濃厚でなめらかなショコラムースに、オレンジ風味のクレームブリュレ、フィアンティーヌやビスキュイの食感が重なる、奥行きある味わいが魅力。上質な素材と技術を詰め込んだ逸品で、パティスリーの芸術と呼ぶにふさわしい完成度となっている。
価格は税込8,640円、サイズは直径約12cmと、家庭でも楽しめるサイズ感。店頭受け取り限定となり、配送対応はされないため注意が必要だ。お渡し期間は10月17日（金）〜11月30日（日）。
記念イヤーにふさわしい“伝説の一皿”を、ぜひ体験してみてはいかがだろうか。
