高級な街の印象とは裏腹に、実はディープにハシゴを楽しめる地でもあると、呉服店「銀座もとじ」の泉二（もとじ）啓太さんが教えてくれた。

「銀座もとじ」代表取締役社長・泉二啓太さん

1984年生まれ。ロンドンの大学でファッションを学んだのち、父が1979年に銀座に創業した呉服店「銀座もとじ」に入社。2022年、代表に就任。商品開発に携わるほか着物の文化を広く発信する。

銀座８丁目、「見番通り」と「金春通り」の間の路地裏。銀座の印象を覆す怪しげな路地に、バー『あるぷ』の看板が煌々と光る



「キラキラだけではない“粋な渋さ”こそが銀座の醍醐味」と話す泉二さん。その粋とは通う人が作るものでもあり、創業年の長さは銀座で残り続ける品質も意味する。



「行きつけを多くもつ銀座の人は、店に“居心地”を求めています。新店にも行くけれど居心地が悪ければ通いません。客がしっかりしていて、良しあしを判断する審美眼をもつ。



つまり、仕事や料理の丁寧さに、客がついてくるのが銀座だと思います。みんな品を意識し、店の雰囲気を引き立たせる粋な方が多いですね」



そう話す泉二さんの銀座ハシゴのテーマは、「銀座にしかない隠れ家を巡る」。



通りからは見えない店をよく知り、「銀座は遊ぼうと思えば朝までいけます。７〜８丁目のバーは朝４時くらいまでやっていますし、遅くに食事できるお店も多いんですよ」と、深い時間まで飲むことも多い。



ちなみに着物姿では酔わないそうで、「帯がないほうが楽しく酔えます（笑）」とのこと。銀座の粋が詰まるコースには想像以上の趣があった。

【１軒目／17:00 START】酒器と人が織りなす音がBGM。ここで銀座の夜が静かに動き出す

『はち巻岡田』



銀座遊びの始まりは、屈指の老舗から。銀座３丁目にある『はち巻岡田』の創業は1916年。



歴史好きな泉二さんは、激動の時代を生きた創業者の物語も知る。



「関東大震災のあと、店主・岡田さんの祖父が“復興は食なり”と銀座復興の旗振りをしたそうです」と、受け継がれる“江戸料理”を楽しむ。

煮切った「菊正宗」が入る湯鍋に、皮と身に分けた鶏もも肉を入れ出汁を取った「岡田茶わん」￥1,100。生姜と白髪ネギを加え仕上げ、シンプルながら酒のアテになる一品



それは鶏出汁の「岡田茶わん」や「田楽」などの控えめながら滋味深い料理。

イサキとアオリイカの「刺身」１人前￥2,860、100年以上仕入れている「菊正宗」の樽酒１合￥1,210



日本酒は潔く「菊正宗」の樽酒のみ提供というのも老舗の粋だ。

【２軒目／19:30】ギラつく８丁目の中で異彩を放っている。粋な佇まいが大好きなお店

『あるぷ』

２フロアあり、１階はカウンター、２階はソファ席。客層は50〜70代が中心で、若くて30代後半も。「ゆっくりくつろげます」と泉二さん



泉二さんが「“銀座を案内してほしい”と頼まれるとまず１番に推すお店です」と話すのがバー『あるぷ』。



銀座８丁目、ディープさ満点の路地の奥に位置する扉の先は、時代も国も不明に感じる空間。

1996年から店に立つ筒井喜和子さん。『あるぷ』は前からの内装を引き継ぎ、1976年に喜和子さんの亡きご主人が開業。BGMはアナログレコード



1961年当時のオーナーがヨーロッパ中を巡り、各国で感化された装飾をちりばめたからだ。



重厚な階段を上ると壁には藤城清治の影絵まである。同店に立つママは81歳、最高齢の常連は104歳！



銀座ワンダーランドすぎる２軒目なのだ。

【３軒目／22:00】居心地の良い空間で、気づいたらボトル１本を空けてしまう！

『pas loin』

自然と会話が生まれるカウンター席



３軒目は東銀座『ビストロシンバ』の支店『pas loin』。

鳩と鴨のさまざまな部位が入ったパティ￥1,800



「2022年の開業時から通い、多い時は週２。料理も丁寧に出してくれるのが嬉しいです」と立ち飲みでふらっと訪れる。



ナチュラルワインをグラスで15種ほど用意し、「１杯のつもりがボトル１本飲んでしまうことも」と泉二さんが言うように、つい飲み進めてしまう空気が流れる。

濃厚なエビが香るブイヤベースに、イタリア米を入れて作ったリゾット￥1,800



『ビストロシンバ』で作った料理もそろい、名物「ブイヤベースのリゾット」は飲んだあとに沁みる逸品。

【４軒目／25:00】“泰明ビル”の地下に潜む隠れ家で、銀座の夜が更けていく

『PTA』



「だいぶ酔っ払ってから行くから、『PTA』はたいてい記憶がない（笑）」と泉二さん。



朝５時まで営業するバーで、泉二さんが行くのは１時過ぎだ。

青い空間に緑の鎖が光り妖しい店内。銀座に縁のある店主ふたりが2020年に共同で創業



そんな終着駅となる店のテーマは、“よく遊んできた大人に、いい音響の中で楽しく飲んでもらう”。



それが叶うようにクラブのごとく低音がきれいに響くスピーカーを４台設置。毎週土曜はDJが来て、客が紙に書いたリクエスト曲を流す。



青く暗い空間で音に身を委ねれば、なんとも刺激的な〆となる。

◆銀座を知るふたりに聞く……

若旦那と大将が語る“銀座の粋”な遊び方左：「銀座もとじ」２代目店主・泉二啓太さん、右：『ぎんざ 寿し幸』４代目店主・岡田 茂さん“寿し幸”について、「岡田さんの人柄が魅力的でお鮨も本当に美味しいですし、銀座の店らしく気持ちよく過ごせます」と泉二さん



ともに銀座で長く働く岡田さんと泉二さんの出会いは15年前。銀座で商売をする者が集まる青年会で会い、泉二さんは“寿し幸”に通うように。



銀座遊びは年齢層が高い印象もあるが、そうでもないと話す。



泉二：銀座って実は本来ベンチャー気質な街。新旧が出合う街で、新しいものや人を寛大に受け入れます。そのあと銀座の気高さみたいなものに、いい意味でもまれて成長していく。



昔の文献だと知識人が集う“インテリゲンチャ”の街で、若者が新しいものを見に来たそうです。そういう気質は絶対残っているので、いろんな人たちに来てほしいなと。



岡田：「いいものはいい」と経験できる街ですからね。レストランでスーツを着たスタッフが、すっときれいな所作で接客してくれる時とか。



泉二：お昼を『煉瓦亭』で食べて優雅な気持ちになったり、夜に老舗を巡ったりもできます。そういう経験は、「大人になった」「飛び越えたな」と満足感を得られる瞬間。銀座はそんな“地力”があると思います。



岡田：店が新しい人を迎えられるのも、お客さまに救われて、続けられているから。銀座で遊ぶ大人はばか騒ぎする人はいなくて、常に周りも気にしてくださる。例えばうるさい人がいると常連さまが注意してくださいます。僕らじゃ言いづらいから代弁してくださってありがたいです。



泉二：僕も同じような格好いい老紳士に店で遭遇したことがあります。粋な方が多くて、僕らもお客さまに育ててもらっています。



そう話すふたりが思う銀座歩きの面白さは、“何丁目にいるか”で印象がガラリと変わること。



泉二：特に６〜８丁目に来ると華やかさが増して、僕みたいな３〜４丁目の人間からすると非日常に入る。



岡田：１〜２丁目とも違いますね。



泉二：本当にいろんな顔があって、銀座は格好つけることも砕けることもできる。“寿し幸”さんがある７丁目は遅くまで開くお店も多くて、こちらで鮨で〆ることもできます。



岡田：だいたい深夜１時半まで灯りはつけています。遅い時間帯は10分前にお電話いただければ。



泉二：そんなふうに最後７〜８丁目で飲んで帰るとき、「中央通り」を渡った瞬間、ひとつの世界を抜けた感覚に陥ります。今日も面白かったなと思うと同時に、ちょっと寂しい。ずっといたくなる街なんですよね。



岡田：僕も「中央通り」を渡り家に帰るけど、１丁目まで一直線に道が延びて、左手に和光さん、右手に三越さんがあって。何回見ても、きれいだなって思いながら帰っています。



泉二：夜になれば高揚と刹那を感じる街、それが銀座の魅力なのかも。

銀座の人が集う鮨店『ぎんざ 寿し幸』

江戸前らしく小肌が旨い！



1935年開業の老舗鮨店『ぎんざ 寿し幸』。壁には武者小路実篤が同店のために描いた絵が掛かる。



奇をてらわない江戸前鮨を提供し、おこのみも可。コース￥17,000〜。

