「ハッシー」の愛称で親しまれた元将棋プロ棋士の橋本崇載被告が2023年7月、元妻であるAさん、その父親であるBさんの2名に対する殺人未遂と住居侵入の疑いで起訴された事件。9月22日より大津地裁にて裁判員裁判の公判が行われ、10月2日に懲役5年（求刑・懲役10年）の判決が言い渡された。

【写真】犯行前、ホストにも挑戦していた金髪姿のハッシー。親権に関する自暴自棄なツイート内容も

弁護人は、橋本被告が事件当時の精神状態から心神喪失または心神耗弱状態であったと主張していたが、裁判官は完全責任能力を認めた。また「被害者に落度は認められず酌量の余地なし」と強くその犯行を非難した。

9月24日の公判では、事件の被害者とされているAさん、Bさんに対する証人尋問が行われていた。両名によって語られた内容は、事件そのものの恐ろしさに留まらず、突如引退を表明した「ハッシー」の当時を知る一因となるものであった。裁判ライターの普通氏がレポートする。【前後編の前編】

長男出産後に別居

証人Aさん、Bさんへの尋問はビデオリンク方式で行われた。ビデオリンク方式とは、法廷での証言に大きな精神的負担がかからないよう、別室にてモニター越しで証言を行う方法だ。性犯罪事案や、傷害系の事案において採用されることがある。

Aさんは声を震わせることもあったが、終始はっきりとした口調で証言を行った。

検察官からの質問に答える形で事件までの経緯を話していく。Aさんは平成29年に橋本被告と結婚し、平成31年に長男を出産する。しかしその数か月後にその長男を連れて、実家へ帰る。その理由について、こう証言する。

Aさん「結婚生活で被告人からのモラハラに苦しみ……長男が生まれたあとも被告人が自殺未遂をしたり、刃物を持ったりして身の危険を感じたことも。あとは被告人からも『出ていけ』と言われたこともありました」

具体的には、橋本被告がイライラすると物にあたる、長時間Aさんを責める、スリッパで叩く……などがあったと証言する。

別居後は長男の親権について話し合うが、合意にいたらず訴訟となった。その後離婚は2022年5月に成立し、親権はAさんが持ち、養育費、慰謝料、財産分与はなかったという。その際、被告がSNS上に公開していたAさんに関する個人情報や誹謗中傷について非公開にすること、今後投稿しないことを約束したというが、その後にも橋本被告による投稿は止まなかった。

被告はAさんの住所をSNSで公開し、「Aは長男に危害を加えている」、「法外な金銭を請求した殺人鬼」などとも投稿。名誉毀損の対象はAさんに留まらず、その父親のBさんやAさんの弁護人にも及んだ。

Aさんのことを「仕事を奪った殺人鬼」などと投稿したことで、Aさんは橋本被告を名誉毀損で刑事告訴しており、2023年6月には懲役1年6月、執行猶予4年の判決がくだっていた。

「逃げろ！」

事件の日に話が移る。Aさんは自宅2階で寝ていたところ、父であるBさんの聞いたことのない叫び声で目が覚めたという。声のした1階へ向かう階段の途中で、橋本被告が立っていた。Aさんは寝起きで普段かけているメガネ等をしておらず、見えたのはぼんやりとした姿であったが、立っている人物のフォルムと「逃げろ！」という声で察した。手には棒状の何かを持っていた。

そのとき咄嗟に「ついに来たか」と思ったという。漠然と、いつか来るのではないか、攻撃されるのではと考えていたのだという。

来た道を引き返して2階の部屋に入り、自身の身体で扉が開かないように抑えたが、すぐに勢いよく開けられた。その勢いで、後ろに倒され尻餅をついた状態で、足が届くほどの距離で橋本被告と対面する。

橋本被告の右手にはクワが握られていた。必死に足をバタつかせ抵抗するも、橋本被告はそれを頭上まで振り上げた。

「殺される」ととっさに思ったAさんであったが、橋本被告は後ろから来たBさんに押し飛ばされたという。Aさんの体感としては、部屋に入って3〜4秒ほどの出来事だという。

その後、Aさんによると、橋本被告とBさんとで膝立ちのような姿勢でクワのつかみ合いになった。Aさんも加勢し、後ろから橋本被告を羽交い絞めにし、手元にあった木の箱で何度か殴ったりもした。抵抗しないと、2人とも殺されると思ったと当時の心境を語る。

その後、Bさんが頭突きをして、橋本被告が少しひるんだ形になった。Bさんは落ち着いた口調で「こんなことしてもアカンやん」と諭すように言ったというが、橋本被告は何度も「殺してやる」と言ったという。

抵抗が弱まり、押し倒したことでクワを取り上げると、橋本被告はうつ伏せになり、Bさんが馬乗り状態になった。凶器の刃先でない部分で足を数発殴り、その後頭部を2発殴打して、抵抗がさらに弱まったことを感じた。

Bさんは、さらにもう1発殴打しようとしたが、Aさんは過剰防衛になると感じ止めたという。動かなくなった橋本被告はBさんに任せ、子を車に乗せて外で通報をした。

Aさんのケガは幸いにも手足の指などへの切り傷で留まった。しかし、精神的な苦痛は今も強く残っているという。男性を恐ろしく感じるようになり、時々自身が殺される夢を見ることもあり、家にいても落ちつけないことがあるという。

最後に橋本被告への処罰感情を聞かれたが、答えなかった。別室で証言を行っているものの、法廷で橋本被告に聞かれている環境に恐怖を感じるためだという。

検察官からの質問に、当時を思い出すように詳細に答えたAさん。続いて弁護人からの質問に移る。

弁護人は当然、橋本被告にとって有利となるよう情報を引き出していく。そこで、橋本被告が主張するAさんとBさんとの"溝"が明らかにされた。

（後編につづく）

◆取材・文／普通（裁判ライター）