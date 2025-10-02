吉本興業は2日、来月1日に開始する「ダウンタウン」の松本人志（62）と浜田雅功（62）による独自のインターネット配信サービスの正式名称が「DOWNTOWN＋（ダウンタウンプラス）」に決まったことを発表した。

配信開始は11月1日夜。松本が24年1月の活動休止以来1年10カ月ぶりに復帰する。

これまで「ダウンタウンチャンネル」という仮称を用いていたが、サービス開始まで1カ月を切ったこの日、正式なチャンネル名と詳細を公式に発表。定額でサービスを利用できるサブスクリプションで月額1100円、年額1万1000円（いずれも税込み）の2つのプランを用意。公式サイトにて事前申し込み受付が開始される。

「DOWNTOWN＋」では、ダウンタウン、松本、浜田の3つのカテゴリーでコンテンツを展開。第1弾として配信されるのは松本のコンテンツで、松本がプロデュース・出演する新企画や過去出演番組。映画のアーカイブを予定。大喜利やゲストを招いてのトーク企画が準備されている。関係者によると、初日に配信される動画には浜田は出演しておらず、まずは松本のみでの始動となるという。