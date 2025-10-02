「ボロクソなレビューは“隠さない”のが正解」あなたの知らないドンキの驚愕PR戦略
元テレビ局員の下矢一良氏が、自身のYouTubeチャンネル「下矢一良の正直メディア」で公開した動画「【暴露】ドン・キホーテが仕掛ける“話題になるから売れる“戦略とは？」の中で、巨大ディスカウントストア「ドン・キホーテ」がなぜ強いのか、そのユニークなPR・経営戦略の秘密を自身の取材経験を基に詳しく解説している。
下矢氏はかつて経済番組『ワールドビジネスサテライト』でドン・キホーテの特集を制作し、自身のディレクター史上最高の視聴率を記録した経験を持つ。その強さの源泉を「大企業のPRのパターンと真逆だけど、本質をついている」と分析。特に衝撃的な事実として、創業当初の社名が「泥棒市場」であったことを明かした。これは創業者・安田隆夫氏が「お客さんに覚えてもらえる名前はないか」と考え抜いた結果であり、「目立つ・記憶に残ることを前提でお店の名前を作る」という、創業時からの卓越したPR発想を象徴するエピソードだ。
さらに、ドン・キホーテのPR戦略の特徴として「完全自前主義」を挙げる。多くの大企業が広告代理店に企画を“丸投げ”するのとは対照的に、ドン・キホーテは自社内でクリエイティブを生み出す文化が根付いているという。あの有名なテーマ曲「ドンドンドン ドンキ〜♪」は「作詞作曲、歌っているのもアルバイト」の作品であり、人気マスコットキャラクター「ドンペン」も社内公募で誕生したというから驚きだ。
また、商品開発においても「PRから逆算して、話題性を重視して作っている」と指摘。通常は「良い商品を作ってからPRを考える」が、ドン・キホーテは「SNSで話題になるか」「テレビで取り上げられるか」を起点に商品企画を行うという。NHKの受信料を払う必要がない「チューナーレステレビ」や「秒でどこでもTKG（卵かけご飯）！？」といったヒット商品は、まさにこの戦略から生まれたものだと解説した。
最もユニークなのは、ネガティブな情報すらPRの武器にしてしまう点だ。公式アプリ内にあるレビュー機能「マジボイス」では、「全然冷たくならないぞ」「買って後悔」といった顧客からの辛辣なクレームを隠すことなく公開。下矢氏は「自分たちに都合が悪い情報もPRの武器に変えている」と語り、改善プロセスまで見せることで、かえって顧客からの信頼を獲得しているという。「正直さ・お客さん本位」の姿勢が、結果的に最強のPRに繋がっていると締めくくった。
