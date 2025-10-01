【50代】面倒な白髪染めは卒業ーッ！ 自然にぼかす「くすみカラー」が大当たり♡

「白髪を隠す」から「自然になじませる」へ。そんな発想の転換でおしゃれに見せてくれるのが、今注目のくすみカラー。ほんのり落ち着いた色味が大人の髪を美しく見せつつ、白髪も目立ちにくくしてくれます。今回は「SALOWIN上野店」ヘアスタイリスト@chikara.ito___さんのInstagram投稿から、50代に映えるくすみカラーをご紹介します。

白髪を味方にするオリーブベージュボブ

白髪を活かし、自然なハイライト効果を得たボブカット。合わせたオリーブベージュは肌なじみもよく、髪に透明感を与えています。内巻きボブと合わせれば上品さが加わり、大人らしい柔らかさが引き立つスタイルに。白髪があることで完成する、洗練されたカラーデザインです。

柔らかさを引き出すくすみブラウンショート

落ち着いた色味で髪の艶を際立たせるくすみブラウンは、ショートボブと好相性。毛先が動くようにカットされているので、ナチュラルに軽やかな表情が楽しめそう。赤みを抑えたブラウンのトーンは清楚で、大人のヘアカラーに欲しい上品な雰囲気を演出してくれます。

ナチュラル感のあるボブレイヤー

毛先をぱつっとカットしたボブレイヤー。くすみブラウンの色味が重さを抑え、抜け感のある仕上がりに導きます。派手になりすぎず、それでいて表情に奥行きを与えてくれるのが魅力。シンプルなカットラインも、くすみカラーのニュアンスでぐっと今っぽく見えるスタイルです。

透明感をまとうグレージュロング

グレージュのふんわりロングは、白髪の有無にかかわらず髪本来の柔らかな質感が引き立ちます。毛先はワンカールでスタイリングすれば、ナチュラルなロングに動きが加わり上品な雰囲気に。落ち着きと透明感を両立させた、大人にぴったりのカット & カラーです。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@chikara.ito___様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：内山友里