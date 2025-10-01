「今日好き」榊原樹里、胸元ざっくりユニバコーデ披露「可愛すぎ」「遭遇したい」の声
【モデルプレス＝2025/10/01】ABEMAの高校生による青春恋愛番組「今日、好きになりました。」（毎週月曜21時〜）に参加していた榊原樹里が9月30日、自身のInstagramを更新。ユニバーサル・スタジオ・ジャパンでのコーディネートを公開し、反響が寄せられている。
【写真】「今日好き」出身美女、美バスト見せ大胆コーデ
榊原はユニバーサル・スタジオ・ジャパンを訪れた様子を公開。胸元を大胆に開けた黒のトップスにデニムのセットアップを合わせ、キャラクターの耳のカチューシャをつけたコーディネートで楽しむ姿を載せている。
この投稿に、ファンからは「可愛すぎ」「遭遇したい」「スタイル抜群」「似合ってる」「羨ましい」「ユニバ投稿多くて幸せ」といった声が上がっている。
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして、2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた、恋愛リアリティーショー。榊原は「卒業編2025inソウル」「卒業編2025inシンガポール」などに参加していた。（modelpress編集部）
◆榊原樹里、胸元ざっくりコーデでユニバ満喫
