坂上未優インタビュー後編

女優、インフルエンサーとして活動する坂上未優さん（21）は、左耳が聞こえない片耳難聴だ。前編では彼女の日常生活について聞いたが、後編では芸能活動にスポットをあてる。中学時代に「JCミスコン」を受けたきっかけから、初グラビアでの葛藤や「ミスマガジン」活動中の誹謗中傷。さらに今後の活動についてライター・グラビア評論家の徳重龍徳氏が聞いた。

【写真19枚】水着グラビアは卒業でも魅力は健在…！ 膝上黒ワンピで魅せる「坂上未優」

――前編では片耳難聴のお話をお聞きしましたが、芸能人としての活動についてお聞きできればと思います。芸能の仕事に興味を持ったのは何歳頃ですか。

坂上：もう小学生くらいの時からです。3歳の頃からハーバード大学と関わりがある国際交流の団体に所属し、小学5年生の時に台湾に2週間、中学1年生の時にアメリカに1ヶ月ホームステイをしていたんです。そうした体験を人前に立って話す機会も多くて、人前に立つのってすごく気持ちいいなと率直に思ったんです。そこから人前に立つ芸能の仕事に興味を持ち始めました。

成功者は限られる芸能の世界…「それをミスマガの時に痛感しました」。坂上さんが語る“リミット”とは

――意外なきっかけですね。国際交流の団体に入ると、その後に国連に行きたいとか、そっち方面に行きそうですけれど。

坂上：私はそうではなかったです。あまり学校というものが好きではなかったので。

――なぜですか？

坂上：左耳が聞こえないということで、クラスにあまり馴染めなくて。学校に行くことがすごく嫌で、中学の途中から行かなくなりました。

トントン拍子にファイナリストに

――2018年には「JCミスコン」でファイナリストになります。オーディションはどういうきっかけで受けたんですか。

坂上：私には姉がいるんですが、Z世代向けのイベントの裏方の仕事をしていたんです。その姉が「JCミスコンっていうものがあるらしいよ」と教えてくれて、「じゃあ、やってみるか」と思って参加しました。

――坂上さん以外のファイナリストはすでに芸能活動をしていた人が多かったそうですね。

坂上：元々歌手をやられてた方、アイドルやられてた方が多かったです。「どうせ2次くらいで落ちるでしょ」って思ってたんですけど、なぜかトントン拍子にファイナリストまで残りました。ファイナリストに残れたことでランウェイも歩かせていただきましたし、ミスコンにはその後に「今日好き」で有名になったひなたまるちゃんも一緒に出ていて、貴重な体験だったなって思います。

――JCミスコンに出場したことで、どこかの事務所に声をかけられましたか？

坂上：ゆうちゃみさんとかが所属してるギャル系の事務所から声をかけていただきました。

――ギャル系！？ 坂上さんのイメージとはかけ離れていますね。

坂上：そうなんですよ。ほかにもお声がけはいただいていたんですが、一番熱心に話をしてくれたところがその事務所だったので入りました。ただ「egg」モデルさんがたくさんいらっしゃる事務所だったので、私はあまり溶け込めずに抜けてしまって。

その後にフリーランスでカットモデルをやっている時に上海のヘアショーだったり、美容系の雑誌にも掲載していただいて。それを見た事務所さんにインスタのDMで声をかけてもらいました。

「ミスマガ」水着への葛藤

――2021年には「ミスマガジン2021」に参加し、ベスト16に残ります。ミスマガは水着撮影があります。若い女性には抵抗を感じる人も少なくないですが、坂上さんはどうでした。

坂上：抵抗はありました。ただ事務所から今活躍している女優さんを輩出したオーディションだと、とても説得されまして。私は慎重派なので、受ける前に過去のミスマガに出ていた方や、今のグラビアはどんな感じなのかとちゃんと調べました。ミスマガのグラビアは比較的さわやかな印象があったので、受けようと思いました。

――初めてのグラビア撮影はどんなかんじだったのでしょうか。

坂上：前日の夜は結構泣いていました。ただ当日は楽しく撮影もできました。やるまではグラビアの撮影って怖いんじゃないかと思っていたんですけど、すごく温かい現場でした。撮影中も「このアングルで撮られるのは嫌だな」と思っていたら、スタイリストさんがカメラマンさんに「まだその子は18歳なんだから、そんなアングルで撮っちゃダメでしょ」と言ってくださって。今振り返っても、綺麗に撮っていただけたと思える素敵な写真が残りました。

影響力のスゴさを実感する一方…アンチDMも

――ミスマガのベスト16まで残ると雑誌にも載ります。ほかにも変化はありましたか。

坂上：ベスト16ということでテレビ朝日さんのYouTubeにも出させていただいたり、週刊プレイボーイさんでも撮り下ろしグラビアを撮っていただいて、影響力はすごいなって実感しました。

一方でミスマガにいざ出てみると、いろんな方にいろんな意見をいただきました。ネット掲示板にもいろいろ書かれましたし、直接SNSにDMもたくさん来ました。単純に「死んだ方がいい」「かわいくない」というものだったり、性的な目で見ているという趣旨のものが送られてきたり。

――わざわざ、そんなDMを送って来るなんてどうかしてますね。その後の活動はどうでしたか。

坂上：ベスト16に選ばれたことで、事務所側はグラビア方面で頑張らせようとしていたんですけど、私はそれには抵抗があって。そうしていた頃に、卵巣嚢腫になったんです。その腫瘍の摘出のために、お腹に3か所穴を開ける手術をしたんですけれど、傷跡ができたことで、グラビアの仕事をNGにしました。その後事務所からは「坂上さんには演技方面で頑張ってほしい」と言われて。だったら残って頑張ろうと思っていたんですけど、演技の仕事が来る気配がなかったので結局事務所はやめました。

福祉大学に通う現在、今後は

――現在はフリーなんですか？

坂上：フリーなんですが、ネオルミカさんという最近できたばかりのeスポーツ系の事務所さんと業務提携しています。

――ネットショップも運営しているそうですね。

坂上：母は両足が人工関節なんですが、NPO法人「マダムウィッチーズ」を立ち上げているんです。そのNPO法人が運営する「上尾の魔女カフェ」という店がありまして、ハーブティーが売りなんです。そのハーブティーを取り扱うオンラインショップ「ゆるの葉」を運営しています。原価計算や発送費といった今まで触れてこなかったものを勉強しています。今はハーブティーを大口で使ってもらえそうな取引があって、難しいなと思いながら色々とやり取りをしています。

――ものすごくいい勉強になりますね。今後についてはどう考えているんですか。

坂上：今通っているのが福祉大学で、まず社会福祉士という国家資格を取ろうと思っています。卒業後はお菓子作りがすごく好きなので、製菓学校に行けたらいいなと思っています。

もともと高校卒業の際に福祉系の大学か製菓学校で悩んでいたんですけど、今の世の中って大学卒業が必須なので最初に大学へ行って、その後にまだ意欲があれば製菓学校に行こうかなと思っていたんです。

それに芸能の世界って成功される方って一握りじゃないですか？ それをミスマガの時にすごく痛感しました。なので夢は夢として置いておこうかなと思っています。ただ現実を見るためにも撮影会であったり芸能のお仕事もしばらく続けていこうと思っています。奨学金を借りず、撮影会などで得たお金で大学の学費を今、自分で払ってるんです。

――奨学金を借りずに、自分で支払っているんですね。すごい。

坂上：ファンの方が撮影会へたくさん来てくださっているおかげで補えています。大学を卒業して製菓学校へ行くまでは夢を全力で追いかけて、その後に頑張ったなって思えたら芸能活動も潮時かなって思っています。

「どこかの事務所に所属しないの？」とも言われるんですけど、前の事務所のようなところに入っても仕方ないですし、逆にテレビに出られる大手事務所さんとなると所属されている方も多いじゃないですか？ そこでは埋もれて仕事をもらえないと学費を払うのが厳しくなってしまうので。

インフルエンサー的な活動は、せっかくいろんな方に目を通していただいていますし、数を思ったので、続けていこうとは思っています。

＊＊＊

【記事前編】では、「朝起きたらものすごく静かだった」という経験や、目に見えにくい障害ゆえの“偏見”について語ってくれた。

坂上未優

埼玉県出身の女優・モデル。耳難聴というハンディキャップを抱えながらも、グラビアや雑誌掲載、TV出演など幅広く活動中。俳優としてもドラマ「岸辺露伴は動かない」「南くんが恋人!?」などに出演。2021年には写真集「SPECIAL FAN BOOK 坂上未優」も出版している。趣味はお菓子作り、カメラ、PCゲーム。YouTubeチャンネル、SNSでも積極的に発信中。X:@miy_u0130

徳重龍徳（とくしげ・たつのり）

ライター。グラビア評論家。ウェブメディアウォッチャー。大学卒業後、東京スポーツ新聞社に入社。記者として年間100日以上グラビアアイドルを取材。2016年にウェブメディアに移籍し、著名人のインタビューを担当した。その後、テレビ局のオウンドメディア編集長を経て、現在はフリーライターとして雑誌、ウェブで記事を執筆している。著書に日本初のグラビアガイドブック「一度は見たい！ アイドル＆グラビア名作写真集ガイド」（玄光社）。noteでマガジンを連載中 X:@tatsunoritoku



