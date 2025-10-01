クロちゃん公認“声マネAI”誕生 誰でも「○○だしん！」【インタビュー掲載】
音声コミュニケーションアプリ『buz（バズ）』が、きょう1日に新機能「クロちゃん音声フィルター」をリリースした。ユーザーの声をAIが変換し、安田大サーカス・クロちゃん特有のハイトーンボイスと独特のフレーズに置き換えるもので、SNSや通話で気軽に“クロちゃん化”を楽しめる。
【写真】クロちゃん元カノのリチ
クロちゃんは収録後のインタビューで「自分の個性が一番の長所として使えるのがすごい嬉しい」と語り、「声が綺麗な人なんだなって思われたい」と笑顔を見せた。本人のコメントは公式SNSで1日以降に公開されるほか、収録の舞台裏を収めたメイキング映像も同日から配信予定。
新機能の登場にあわせてSNSキャンペーンも展開。「クロちゃんクイズ」と「クロちゃん大喜利」の2企画を実施し、公式アカウントをフォローしてX（旧Twitter）に投稿すれば誰でも参加できる。また、10月1日から14日まで渋谷・原宿エリアを中心にアドトラックが走行。街頭での音声演出とともにフィルターの魅力を訴求していく。
『buz』は累計3000万ダウンロードを突破した“声のSNS”。スマホやスマートウォッチに対応し、画面をタップして話すだけで気軽に音声を共有できる。アニメ風やロボット風のボイスフィルター、AI音声翻訳、音声付きスタンプなど多彩な機能を備え、アメリカや東南アジアを中心にユーザーを拡大中。
■クロちゃんインタビュー
――新フィルター“クロちゃんボイス”率直な感想は？
良いですよね、やっぱり。声に特徴があるっていうので、もともと安田大サーカスで出てきた人間なので。それがやっぱり自分の個性が一番の長所として使えるのがすごい嬉しいなと思いますね。最近で言うと、イカつい風貌なのに声が高いっていう、それが何かギャップがあって良いって言われてたのに、そこから嘘つきだとか汚いとか女にだらしないとか、いろんなのがつきすぎて、キャラが渋滞してるって言われたんで。buzさんのこれが出ることによって、声が綺麗な人なんだなっていう事になってくれたら良いなと僕は思ってます。
“クロちゃんボイス”をどんな使い方で楽しんでほしい？
――アクセントとして、いろんな声がbuzさんでもあると思うんですけど、僕の声を使うことによって、クスっと笑ってもらったりとか、みんな気づいてないと思うんですけど、僕がよく使っている○○だしん、っていう「しん」あるじゃないですか。
あれって元々avexのアイドルグループでCheeky Paradeっていうアイドルグループがいたんですけど、そこのMIX、AKBとかでいうと間奏のところでコールなんですけど、「よっしゃいくぞー！タイガー！ファイヤー！サイバー！ファイバー！ダイバー！バイバー！ジャージャー！」っていうところを、Cheeky Paradeっていうアイドルグループは、「ライオン トラ チーター ラタラタ ラトラーター サイ ゴリラ ゾウ サゴーゾ サゴーゾー 栄養 栄養 カプサイシンって知ってるー？」最後のカプサイシンのシンから取ったんですよね。これね、皆さんピンとこないらしくて。僕が勝手にひとりでね「知らないしーん」とか言って遊んでたんですけど、そこから何か、それこそ水曜日のダウンタウンとかで僕のSNSが出ることになって「○○だしん」ってなったんですけど、それで、”クロちゃん語”みたいな感じで言われて、流行ってくれたからありがたかったんすけど、「○○だしん」っていう言葉を付ける事によって、文章とか電話とかでもそうだと思うんですけど、それだと怒ってるのかな？とか思ったりすることがあるかもしれませんけど、「○○しん」ってつけると、ちょっと怒ってる言葉でもやわらかくなるんですよね。
腹が立ってるけど、怒ってるって気持ちを伝えようと思うと、喧嘩になったりとか、相手がムッとして、それでなんか嫌な気持ちにお互いになるってことが多いかもしれないけど、「嫌いだしん」とか、「嫌な事するなだしん」とかって言う事で、「しん」がつ付く事によってやわらかくなるから、実際のところ、そこまで喧嘩にならないんですよね。
若い子がね、「○○だしん」って喜んでね言ってくれるのも良いんですけど、夫婦とか、やっぱりちょっとね、倦怠期じゃないけど、喧嘩しがちだったりするじゃないですか。カップルとかもそうですけど、そういう時に、例えばですけど、腹が立つことでいうと「トイレットペーパー買ってきて」とか、それだけだったら腹が立つかもしれないけど、「買ってきてだしん」とかって言ったら、だったら買ってこようかなとか思ったりもするし。「早くご飯作れよ」っていうのでも、「早くご飯作ってだしん」とかって言うと、なんか腹が立たない言葉に変わる、実は魔法の言葉なんですよね。
（ありがとうございます）
何か若干ちょっと笑ってる、なんですか？「勝手な解釈すんじゃねぇ」みたいな感じ。いや、俺が作った言葉なんで。
――“クロちゃんボイス”で告白したら成功確率はどれくらい？
僕の声を使うんですよね？成功確率は96％でクロちゃんです！
苦笑いしてますね。ビターな笑いをお届けしました。
（ありがとうございます）
いや「ありがとうございます」じゃ無いんですよ。「はいはい」的な事言ってんじゃないんですよ。
やっぱり何かマイルドな感じになると思うし、僕がやっぱね、ちょっとどちらかというと、ちょっと男っぽいっていうか、ちょっと女の子にだらしない感じがあるかもしれないけど、僕が言うんじゃなくって、例えば違う人が言う事によって、相手の本当にもう一か八かの告白とかする時、自分の言葉だと、もちろん上手くいった時は100％嬉しいですけど、失敗したときダメージ食らうじゃないですか。
その時に”クロちゃんボイス”で言うことによって、冗談にも取られるから、「あー違う違う。ウソウソ」って言いやすかったりもするし、そこは上手いこと使えると思いますね。
（逃げ道になる？）
言い方悪いね。なぜ悪い言い方にする？
――恋人を喜ばせるクロちゃんボイスのオススメのセリフは？
僕がよく使ってることなんですけど、「好きだ」って気持ちを伝えたいけど、その好きだっていう気持ちをストレートにすると、やっぱりダメージ食らう。
さっきも言ってましたけど、基本的にダメージを食らいたくないんですよね。
だから冗談にも取れる、どっちにもいける感じの言葉でよく使ってる言葉があるんですけど、「好きじゃなくても良いから付き合って」それをまず言うんですよ。それであっち側が「え？好きじゃなくても良いの？」とかって言うじゃないですか。それがダメだった場合には、「付き合わなくても良いから結婚して」って言うんですよ。それでまた反応見て、その後に、「結婚が無理なら養って」って言うんですよ。この3段構えは結構、俺は使ってて、夜の蝶に使っているんですけど。
（1個で良いのでカメラ目線でいただけますか？）
好きじゃなくてもいいから付き合って。そんなこっちを見つめてる君にハート、むちゅ〜。
（クロちゃんありがとうございます）
空気が止まったから1回切ろうじゃ無いのよ。
（ありがとうございます）
（やれって）言ったのそっちだからね。
（失礼しました笑）
――今日の音声収録の感想や印象に残ったことは？
いやぁ、面白かったですね。自分が普段から言っていることをしっかりスタッフさんがそれを加味してくれて、これ言ってくださいっていうのが、本当に僕の言葉を勉強してくださってる感じがして、こんなに僕のことを好きでいてくれるスタッフさんがいるんだと思って。俺はなんか本当にアウェーじゃないところで戦ってる感じがしましたね。いつもね、なんかね、会社行ってもね、なんかね、アウェーな感じがするので、やっと初めての自分のホームグラウンドを見つけた感じがしました。
（台本に無いセリフまでやっていただいて）
気分乗っちゃいましたね。乗ったんですけど、気分が良くなって、もっともっと良いものを作ろうと思ってテンション上がっていったら、やっぱりね、テンションが上がると早口になっちゃうんで、「もうちょっとゆっくり喋ってください」って言われたんで、ちょっとどっかでね、バランス取らないといけないんだなと思いましたね。
――buzに追加して欲しい声は？その声でどんなチャットがしたい？
A：みちょぱ。
（なにゆえに？）
ずっと好きだから。結婚しましたけど、結婚しても俺好きだから。基本的に俺が使いたいのは、みちょぱ、ゆうちゃみ、みりちゃむ、今井アンジェリカ、ギャルがいいですね。
（どういうやりとりをしたいですか？）
好きだ。結婚してほしいとか。いやけど、結婚してるから無理だよみたいな。いやけどそれでも好きなんです。じゃあわかった。旦那もみちょぱも愛します。みたいなね。
（大丈夫ですか？）
いやいや、大丈夫※△◎★※＆％
精神的に大丈夫ですか？じゃ無いんですよ。自分が好きな人の、そういう人の声をやっぱもらえると嬉しいなと思いますね。それこそね、あんまり言っちゃいけないかもしれないけどね、別れたリチのボイスとか聞きたいですね。「やっぱり好きだよ」とか返ってきたら嬉しいですね。リチとはべつに別れてますけど、友達として今でも会ったりもしてるんで、そこはね繋がってるんですけど。声が1個入ってるのがやっぱテンション上がりますよね。
――クロちゃんの声でトクした経験はある？
得したことでいうと、うちの母親のところにオレオレ詐欺の電話がかかってきたときに、「オレ、オレ」って言われたときに、母親が「うちの息子はそんな声じゃありません」って言って、詐欺にあうことがなかったんで、それはねこの声に生まれて良かったなと思いましたね。その怒られ方したら、オレオレ詐欺のかけてきた人もね、どういうことだと思ったでしょうね。
――最近、嘘だと思われて信じてもらえない事は？
嘘だと思われたっていうか、最近、僕散歩好きで、今日も歩いてきたんですけど、それ言ったら、嘘でしょ？タクシー乗ってきたんでしょ、って普通に言われましたね。ダイエットしてるって言って、普通にSNSに僕が食べたもの載せるんですけど、「嘘つけ、米隠してるだろ」って言われたりとか。
――今年はクロちゃんにとってどんな“○○の秋”になりそう？
恋愛の秋！2年付き合ったリチと別れてしまったんで。最近ちょっと思うのが、ゲスだとか言われたりもするけど、元AKBの福留光帆ちゃん、みったんとかも、クロちゃんは本当は良い人とか、いろんなとこでちょっとずつ言うようになって、なんか好感度がだんだん上がってきたと思うんですよね。水曜日のダウンタウンで、三途の川にお父さんがいるとかで、あれで感動したとか、クロちゃんで泣いてしまったっていう人が増えてきたから、今変わってきてると思うんですよ。
その番組とかで、自分では本意ではないですけど、お金持ってますみたいなことを、貯金なんぼとかっていうのを言ったりとかして、お金持ってたらモテると思ったか、ら貯金結構持ってるんですけど、お金持ってるって言っても女の子が寄ってこないから、これは二刀流しないといけないなと思って。
僕は今その貯金とダイエット。三途の川がオンエアがあって、そこから今好感度が上がったんはずだから今だ！と思って、今3週間ぐらいなんですけど、6〜7キロ落ちてんすよ。ビジュアルを良くする事と貯金のこの二刀流で秋はモテます！モテ期到来です！。あとアレですよ。笑ってますけど、一応言っときますけど、俺、指輪もってますからね。163万4600円の。あれをね、人はね、付き合った子にあげるって言ったら、二次使用だとか中古だとかいろんな事言ってきますけど、あれオンエアも見ましたよね。皆さんね。僕、プロポーズした時に、リチが指にはめましたか？って話。誰もまだはめてないんですよ。だから新品なんです。なので、僕の秋はもう恋愛の秋になりますので。それで付き合った子には163万4600円の指輪をあげます。なので絶対に俺は、秋、付き合いますんで。もしも付き合って別れたら返してもらいますけどね。僕の資産なんで。
（そこで初めて中古に）
中古、そうですね。えーとうん、そうです。しっかりとした感で言わないでください。
だからね、本当に今、お得な物件ですからね。
このボイスがね、始まるじゃないですか。始まって使い始めたら、クロちゃんの声良いなとか、やっぱりクロちゃん素敵だなってなるはずだから、その相乗効果でしっかり、俺はモテます！
【写真】クロちゃん元カノのリチ
クロちゃんは収録後のインタビューで「自分の個性が一番の長所として使えるのがすごい嬉しい」と語り、「声が綺麗な人なんだなって思われたい」と笑顔を見せた。本人のコメントは公式SNSで1日以降に公開されるほか、収録の舞台裏を収めたメイキング映像も同日から配信予定。
『buz』は累計3000万ダウンロードを突破した“声のSNS”。スマホやスマートウォッチに対応し、画面をタップして話すだけで気軽に音声を共有できる。アニメ風やロボット風のボイスフィルター、AI音声翻訳、音声付きスタンプなど多彩な機能を備え、アメリカや東南アジアを中心にユーザーを拡大中。
■クロちゃんインタビュー
――新フィルター“クロちゃんボイス”率直な感想は？
良いですよね、やっぱり。声に特徴があるっていうので、もともと安田大サーカスで出てきた人間なので。それがやっぱり自分の個性が一番の長所として使えるのがすごい嬉しいなと思いますね。最近で言うと、イカつい風貌なのに声が高いっていう、それが何かギャップがあって良いって言われてたのに、そこから嘘つきだとか汚いとか女にだらしないとか、いろんなのがつきすぎて、キャラが渋滞してるって言われたんで。buzさんのこれが出ることによって、声が綺麗な人なんだなっていう事になってくれたら良いなと僕は思ってます。
“クロちゃんボイス”をどんな使い方で楽しんでほしい？
――アクセントとして、いろんな声がbuzさんでもあると思うんですけど、僕の声を使うことによって、クスっと笑ってもらったりとか、みんな気づいてないと思うんですけど、僕がよく使っている○○だしん、っていう「しん」あるじゃないですか。
あれって元々avexのアイドルグループでCheeky Paradeっていうアイドルグループがいたんですけど、そこのMIX、AKBとかでいうと間奏のところでコールなんですけど、「よっしゃいくぞー！タイガー！ファイヤー！サイバー！ファイバー！ダイバー！バイバー！ジャージャー！」っていうところを、Cheeky Paradeっていうアイドルグループは、「ライオン トラ チーター ラタラタ ラトラーター サイ ゴリラ ゾウ サゴーゾ サゴーゾー 栄養 栄養 カプサイシンって知ってるー？」最後のカプサイシンのシンから取ったんですよね。これね、皆さんピンとこないらしくて。僕が勝手にひとりでね「知らないしーん」とか言って遊んでたんですけど、そこから何か、それこそ水曜日のダウンタウンとかで僕のSNSが出ることになって「○○だしん」ってなったんですけど、それで、”クロちゃん語”みたいな感じで言われて、流行ってくれたからありがたかったんすけど、「○○だしん」っていう言葉を付ける事によって、文章とか電話とかでもそうだと思うんですけど、それだと怒ってるのかな？とか思ったりすることがあるかもしれませんけど、「○○しん」ってつけると、ちょっと怒ってる言葉でもやわらかくなるんですよね。
腹が立ってるけど、怒ってるって気持ちを伝えようと思うと、喧嘩になったりとか、相手がムッとして、それでなんか嫌な気持ちにお互いになるってことが多いかもしれないけど、「嫌いだしん」とか、「嫌な事するなだしん」とかって言う事で、「しん」がつ付く事によってやわらかくなるから、実際のところ、そこまで喧嘩にならないんですよね。
若い子がね、「○○だしん」って喜んでね言ってくれるのも良いんですけど、夫婦とか、やっぱりちょっとね、倦怠期じゃないけど、喧嘩しがちだったりするじゃないですか。カップルとかもそうですけど、そういう時に、例えばですけど、腹が立つことでいうと「トイレットペーパー買ってきて」とか、それだけだったら腹が立つかもしれないけど、「買ってきてだしん」とかって言ったら、だったら買ってこようかなとか思ったりもするし。「早くご飯作れよ」っていうのでも、「早くご飯作ってだしん」とかって言うと、なんか腹が立たない言葉に変わる、実は魔法の言葉なんですよね。
（ありがとうございます）
何か若干ちょっと笑ってる、なんですか？「勝手な解釈すんじゃねぇ」みたいな感じ。いや、俺が作った言葉なんで。
――“クロちゃんボイス”で告白したら成功確率はどれくらい？
僕の声を使うんですよね？成功確率は96％でクロちゃんです！
苦笑いしてますね。ビターな笑いをお届けしました。
（ありがとうございます）
いや「ありがとうございます」じゃ無いんですよ。「はいはい」的な事言ってんじゃないんですよ。
やっぱり何かマイルドな感じになると思うし、僕がやっぱね、ちょっとどちらかというと、ちょっと男っぽいっていうか、ちょっと女の子にだらしない感じがあるかもしれないけど、僕が言うんじゃなくって、例えば違う人が言う事によって、相手の本当にもう一か八かの告白とかする時、自分の言葉だと、もちろん上手くいった時は100％嬉しいですけど、失敗したときダメージ食らうじゃないですか。
その時に”クロちゃんボイス”で言うことによって、冗談にも取られるから、「あー違う違う。ウソウソ」って言いやすかったりもするし、そこは上手いこと使えると思いますね。
（逃げ道になる？）
言い方悪いね。なぜ悪い言い方にする？
――恋人を喜ばせるクロちゃんボイスのオススメのセリフは？
僕がよく使ってることなんですけど、「好きだ」って気持ちを伝えたいけど、その好きだっていう気持ちをストレートにすると、やっぱりダメージ食らう。
さっきも言ってましたけど、基本的にダメージを食らいたくないんですよね。
だから冗談にも取れる、どっちにもいける感じの言葉でよく使ってる言葉があるんですけど、「好きじゃなくても良いから付き合って」それをまず言うんですよ。それであっち側が「え？好きじゃなくても良いの？」とかって言うじゃないですか。それがダメだった場合には、「付き合わなくても良いから結婚して」って言うんですよ。それでまた反応見て、その後に、「結婚が無理なら養って」って言うんですよ。この3段構えは結構、俺は使ってて、夜の蝶に使っているんですけど。
（1個で良いのでカメラ目線でいただけますか？）
好きじゃなくてもいいから付き合って。そんなこっちを見つめてる君にハート、むちゅ〜。
（クロちゃんありがとうございます）
空気が止まったから1回切ろうじゃ無いのよ。
（ありがとうございます）
（やれって）言ったのそっちだからね。
（失礼しました笑）
――今日の音声収録の感想や印象に残ったことは？
いやぁ、面白かったですね。自分が普段から言っていることをしっかりスタッフさんがそれを加味してくれて、これ言ってくださいっていうのが、本当に僕の言葉を勉強してくださってる感じがして、こんなに僕のことを好きでいてくれるスタッフさんがいるんだと思って。俺はなんか本当にアウェーじゃないところで戦ってる感じがしましたね。いつもね、なんかね、会社行ってもね、なんかね、アウェーな感じがするので、やっと初めての自分のホームグラウンドを見つけた感じがしました。
（台本に無いセリフまでやっていただいて）
気分乗っちゃいましたね。乗ったんですけど、気分が良くなって、もっともっと良いものを作ろうと思ってテンション上がっていったら、やっぱりね、テンションが上がると早口になっちゃうんで、「もうちょっとゆっくり喋ってください」って言われたんで、ちょっとどっかでね、バランス取らないといけないんだなと思いましたね。
――buzに追加して欲しい声は？その声でどんなチャットがしたい？
A：みちょぱ。
（なにゆえに？）
ずっと好きだから。結婚しましたけど、結婚しても俺好きだから。基本的に俺が使いたいのは、みちょぱ、ゆうちゃみ、みりちゃむ、今井アンジェリカ、ギャルがいいですね。
（どういうやりとりをしたいですか？）
好きだ。結婚してほしいとか。いやけど、結婚してるから無理だよみたいな。いやけどそれでも好きなんです。じゃあわかった。旦那もみちょぱも愛します。みたいなね。
（大丈夫ですか？）
いやいや、大丈夫※△◎★※＆％
精神的に大丈夫ですか？じゃ無いんですよ。自分が好きな人の、そういう人の声をやっぱもらえると嬉しいなと思いますね。それこそね、あんまり言っちゃいけないかもしれないけどね、別れたリチのボイスとか聞きたいですね。「やっぱり好きだよ」とか返ってきたら嬉しいですね。リチとはべつに別れてますけど、友達として今でも会ったりもしてるんで、そこはね繋がってるんですけど。声が1個入ってるのがやっぱテンション上がりますよね。
――クロちゃんの声でトクした経験はある？
得したことでいうと、うちの母親のところにオレオレ詐欺の電話がかかってきたときに、「オレ、オレ」って言われたときに、母親が「うちの息子はそんな声じゃありません」って言って、詐欺にあうことがなかったんで、それはねこの声に生まれて良かったなと思いましたね。その怒られ方したら、オレオレ詐欺のかけてきた人もね、どういうことだと思ったでしょうね。
――最近、嘘だと思われて信じてもらえない事は？
嘘だと思われたっていうか、最近、僕散歩好きで、今日も歩いてきたんですけど、それ言ったら、嘘でしょ？タクシー乗ってきたんでしょ、って普通に言われましたね。ダイエットしてるって言って、普通にSNSに僕が食べたもの載せるんですけど、「嘘つけ、米隠してるだろ」って言われたりとか。
――今年はクロちゃんにとってどんな“○○の秋”になりそう？
恋愛の秋！2年付き合ったリチと別れてしまったんで。最近ちょっと思うのが、ゲスだとか言われたりもするけど、元AKBの福留光帆ちゃん、みったんとかも、クロちゃんは本当は良い人とか、いろんなとこでちょっとずつ言うようになって、なんか好感度がだんだん上がってきたと思うんですよね。水曜日のダウンタウンで、三途の川にお父さんがいるとかで、あれで感動したとか、クロちゃんで泣いてしまったっていう人が増えてきたから、今変わってきてると思うんですよ。
その番組とかで、自分では本意ではないですけど、お金持ってますみたいなことを、貯金なんぼとかっていうのを言ったりとかして、お金持ってたらモテると思ったか、ら貯金結構持ってるんですけど、お金持ってるって言っても女の子が寄ってこないから、これは二刀流しないといけないなと思って。
僕は今その貯金とダイエット。三途の川がオンエアがあって、そこから今好感度が上がったんはずだから今だ！と思って、今3週間ぐらいなんですけど、6〜7キロ落ちてんすよ。ビジュアルを良くする事と貯金のこの二刀流で秋はモテます！モテ期到来です！。あとアレですよ。笑ってますけど、一応言っときますけど、俺、指輪もってますからね。163万4600円の。あれをね、人はね、付き合った子にあげるって言ったら、二次使用だとか中古だとかいろんな事言ってきますけど、あれオンエアも見ましたよね。皆さんね。僕、プロポーズした時に、リチが指にはめましたか？って話。誰もまだはめてないんですよ。だから新品なんです。なので、僕の秋はもう恋愛の秋になりますので。それで付き合った子には163万4600円の指輪をあげます。なので絶対に俺は、秋、付き合いますんで。もしも付き合って別れたら返してもらいますけどね。僕の資産なんで。
（そこで初めて中古に）
中古、そうですね。えーとうん、そうです。しっかりとした感で言わないでください。
だからね、本当に今、お得な物件ですからね。
このボイスがね、始まるじゃないですか。始まって使い始めたら、クロちゃんの声良いなとか、やっぱりクロちゃん素敵だなってなるはずだから、その相乗効果でしっかり、俺はモテます！