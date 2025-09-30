中国王者に勝ち切れず…広島DFが痛感した「アジアの戦いだったり、それ以上の戦い」とは？「昨年はACL2、やっとの思いでここに来た」
９月30日に開催されたアジア・チャンピオンズリーグエリート（ACLE）リーグステージ第２節で、サンフレッチェ広島が、中国スーパーリーグを２連覇中の上海海港とホームで対戦。１−１で引き分け、連勝発進を逃した。
立ち上がりから押し込んだ広島は19分、東俊希が蹴ったCKから荒木隼人が得意のヘッドで合わせ、先制に成功する。
ただその後、度々チャンスを作りながら追加点を奪えずにいると、83分にロングパスからガブリエルジーニョに押し込まれ、痛恨の同点弾を浴びた。
試合後、アジアサッカー連盟が選ぶプレーヤー・オブ・ザ・マッチに選ばれた荒木がインタビューに対応。自身の得点場面を振り返り、「非常に良いボールが入ってきたので、しっかりマークも外れて、良いシュートが打てた。１回ニアに行ってファーに消えるところを意識していたなかで、それが上手くできて得点に繋がった」と語った。
終盤の失点に関しては、「やっぱあそこで失点したらいけない。そこを決め切ってくるのがアジアの戦いだったり、それ以上の戦い。本当に今日の失点を教訓に、もう一段階チームとしてレベルアップしたい」と改善を誓った。
今季はカテゴリーを上げ、アジア最高峰を舞台に戦う。「昨年はACL2で戦っていて、やっとの思いでここに来た」と強い覚悟を伝えた29歳のDFは今後に向けて、「まずは予選（リーグステージ）を勝ち切って、決勝トーナメントに上がって、優勝まで目指していきたい」と力を込めた。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】鮮烈！強烈！荒木隼人が中国王者相手にヘッド弾
立ち上がりから押し込んだ広島は19分、東俊希が蹴ったCKから荒木隼人が得意のヘッドで合わせ、先制に成功する。
ただその後、度々チャンスを作りながら追加点を奪えずにいると、83分にロングパスからガブリエルジーニョに押し込まれ、痛恨の同点弾を浴びた。
終盤の失点に関しては、「やっぱあそこで失点したらいけない。そこを決め切ってくるのがアジアの戦いだったり、それ以上の戦い。本当に今日の失点を教訓に、もう一段階チームとしてレベルアップしたい」と改善を誓った。
今季はカテゴリーを上げ、アジア最高峰を舞台に戦う。「昨年はACL2で戦っていて、やっとの思いでここに来た」と強い覚悟を伝えた29歳のDFは今後に向けて、「まずは予選（リーグステージ）を勝ち切って、決勝トーナメントに上がって、優勝まで目指していきたい」と力を込めた。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】鮮烈！強烈！荒木隼人が中国王者相手にヘッド弾