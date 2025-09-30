¥Þ¡¼·¯¡¡ÆüÊÆÄÌ»»200¾¡Ã£À®¡ªÅìµþD¤ËÎ®¤ì¤¿¡È¤¢¤È¤Ò¤È¤Ä¡É¤Ë¥Í¥Ã¥È´¶Æ°¡Ö¥¨¥â¤¤¡ª¡×¡Ö´¶ÌµÎÌ¡×
¡¡¡þ¥»¡¦¥ê¡¼¥°¡¡µð¿Í4¡½2ÃæÆü¡Ê2025Ç¯9·î30Æü¡¡ÅìµþD¡Ë
¡¡µð¿Í¤ÎÅÄÃæ¾ÂçÅê¼ê¡Ê36¡Ë¤¬30Æü¤ÎÃæÆüÀï¡ÊÅìµþD¡Ë¤Çº£µ¨10ÅÙÌÜ¤ÎÀèÈ¯ÅÐÈÄ¡£6²ó4°ÂÂÇ2¼ºÅÀ¤È¹¥Åê¤·¤Æº£µ¨3¾¡ÌÜ¡Ê4ÇÔ¡Ë¤òµó¤²¡¢ÌîÌÐ±ÑÍº¡¢¹õÅÄÇî¼ù¡¢¥À¥ë¥Ó¥Ã¥·¥åÍ¤ËÂ³¤¤¤Æ»Ë¾å4¿ÍÌÜ¤È¤Ê¤ëÆüÊÆÄÌ»»200¾¡ÌÜ¡Ê³ÚÅ·119¾¡¡¢µð¿Í3¾¡¡¢¥ä¥ó¥¡¼¥¹78¾¡¡Ë¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¡£»î¹ç¸å¤ÎÅìµþ¥É¡¼¥à¤Ç¤Ï³ÚÅ·»þÂå¤ÎÆþ¾ì¶Ê¤À¤Ã¤¿²»³Ú¥æ¥Ë¥Ã¥È¡ÖFUNKY¡¡MONKEY¡¡B¦«BY¡ÇS¡×¤Î¡Ö¤¢¤È¤Ò¤È¤Ä¡×¤¬Î®¤ì¤ë±é½Ð¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡ÅÄÃæ¾¤ÎÅêµåÆâÍÆ¤Ï6²ó¤ÇÂÇ¼Ô23¿Í¤ËÂÐ¤·¤Æ85µå¤òÅê¤²¡¢4°ÂÂÇ2¼ºÅÀ¡£4»°¿¶¤òÃ¥¤¤¡¢Í¿¤¨¤¿»Íµå¤Ï2¤Ä¡¢Ä¾µå¤ÎºÇÂ®¤Ï148¥¥í¤À¤Ã¤¿¡£ÅÄÃæ¾¤Î¹ßÈÄ¸å¤ÏÃæÀî¡¢ÅÄÃæ±Í¡¢ÂçÀª¤È¤Ä¤Ê¤®¡¢8²ó¤ËÂçÀª¤¬2»à°ì¡¢ÆóÎÝ¤È¤·¤¿¤È¤³¤í¤Ç¡¢°¤Éô´ÆÆÄ¤Ïº£µ¨½é¤á¤Æ8²ó¤Ë¼é¸î¿À¤Î¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Í¥¹¤òÅêÆþ¡£¤³¤Î¥Ô¥ó¥Á¤ò¤·¤Î¤¤¤À¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Í¥¹¤Ï9²ó¤âÍÞ¤¨¤Æ¥ê¡¼¥°ºÇÂ¿¥¿¥¤¤Îº£µ¨46¥»¡¼¥ÖÌÜ¡Ê3¾¡2ÇÔ3¥Û¡¼¥ë¥É¡Ë¤ÇÄù¤á¤¯¤¯¤ê¡¢¥Þ¡¼·¯¤ÎÇòÀ±¤ò¼é¤êÈ´¤¤¤¿¡£
¡¡200¾¡¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¤ÎÃæ¤Ç¡¢Åìµþ¥É¡¼¥à¤Ç¤Ï¡ÖFUNKY¡¡MONKEY¡¡B¦«BY¡ÇS¡×¤Î¡Ö¤¢¤È¤Ò¤È¤Ä¡×¤¬Î®¤ì¤Æ¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Ï½ËÊ¡¤ÎÂç¹ç¾§¤ÎÀ¼¤¬µå¾ì¤Ë¶Á¤¤¤¿¡£
¡¡¤³¤Î±é½Ð¤Ë¤Ï¡ÖÂç¹ç¾§¤Çµã¤¤¤¿¡×¡ÖËÜÅö¤Ë¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡×¡Ö¥Þ¥¸¤Ç¤¨¤¨¤Ê¡×¡Ö13Ç¯¤ËÄ°¤¤¤¿¡Ø¤¢¤È¤Ò¤È¤Ä¡Ù¤ÏÀµÄ¾¶þ¿«¤À¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¤Þ¤µ¤«¤³¤ó¤Ê½Ö´Ö¤ÇÄ°¤±¤ë¤È¤Ï»×¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤è¡Ä¡×¡Ö´¶ÌµÎÌ¡×¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤¤¤¤¶Ê¤À¤Ê¤¡¡×¡Ö¥¨¥â¤¤¡ª¡×¤Ê¤É¤Î´¶Æ°¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£