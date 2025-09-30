「ラブライブ！サンシャイン！！」の渡辺曜役などで知られる声優・歌手の斉藤朱夏(29)の公式サイトが30日に更新され、斉藤が9月30日をもって所属事務所ホーリーピークを退所することを発表した。それに伴い、SACRA MUSICとの契約も終了することが決定した。

同サイトで「この度、斉藤朱夏は2025年9月30日をもちましてホーリーピークを退所することとなりました。それに伴い、SACRA MUSICとの契約も終了する運びとなりましたので、ご報告いたします」と発表。

斉藤も自身のXを通じ「このたび私、斉藤朱夏は約13年間お世話になりました有限会社ホーリーピークを退所致します。幼い頃から想っていた、歌って踊れる人になりたい！人前にたって元気を与えたい！という気持ちを事務所の方々に話した始まりを今も鮮明に覚えています。右も左もわからない私にお芝居のことだけではなく、人として大切なことをたくさん教えてくれました。長い期間ずっと支えてくださったからこそ自由に前へ前へと走ってこられました」と報告した。

「悩んでる時にはそっと背中をおしてくれたり寄り添ってくれたり、どんな時も傍にいてくださったスタッフの皆様には、心より感謝しております。そして、いつも支えてくださるファンの皆さま 本当にありがとうございますっ」と感謝を伝え、「これからも、ファンの皆さま、関係者の皆さまへの感謝を忘れずに、「私らしく」 精進してまいります。今後とも温かいご声援をいただけますと幸いです」と呼びかけた。

埼玉県出身の斉藤は、「ミコノート」天野結美役、「猫がくれたまぁるいしあわせ」吉本美希役、「ワンダーエッグ・プライオリティ」川井リカ役など、人気作の声を担当している。