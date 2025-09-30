マクドナルド、ハッピーセットの付録転売問題の教訓
デスク「マクドナルドのハッピーセットの付録買い占めに対策が講じられたね」
記者「はい。8月初旬、付録に『ポケモンカード』がつくセットを、転売ヤーが数十個買い占めてしまい完売。カードをフリマサイトで高額転売するという行為が問題視されました。日本マクドナルドホールディングスは対策として、今後1人3個までで、店頭販売とドライブスルーのみに制限し、同グループの複数回購入も禁止しました」
デスク「店頭では付録以外の食品が無残に捨てられていたね」
記者「はい。フードロスの観点で無制限に購入できることに対し、同社に批判が集中しました。性善説に立ったサービス設計が、思わぬ批判につながったのが今回の事例です。今後、企業はサービス設計の際、悪用の可能性などあらゆる想定をした設計が求められることになりそうです。SDGsを含めその企業がESC経営をしているかどうか消費者の目も厳しくなっています」
