カウンセラーが警鐘「あなたの消耗は“普通”を強いる人間関係が元凶かも」
AIライター自動執筆記事
この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。
YouTubeチャンネル「ココヨワチャンネル」の動画『近くにいない？』疲れ切っている人の周りに多い問題児がこれ！消耗の理由と対処法を解説で、カウンセラー・作家のRyotaさんが登場。人間関係に悩む視聴者へ向け、「疲れの原因となる周囲の“問題児”」について、その特徴と具体的な対処法をわかりやすく語った。
冒頭でRyotaさんは、「なんか毎日疲れるな、もやもやするなって悩んでないですか？」と問いかけ、人間関係が原因で消耗しやすいタイプの“問題児”が近くにいないかをリストアップ。最初に挙げたのは「あなたが逃げたり離れたりすることを止める人」で、「逃げるっていうのは悪いことじゃなく、むしろ撤退や方向転換。逃げる＝悪だと真に受け続けると、しんどい状況から抜け出せずに消耗し続けます」と自身の体験をもとに力説した。
続いて「何でも頼ってくる人」。このタイプには「自分で物事を解決する力が育たず、結局あなたのリソースを奪ってしまう」と指摘。「頼られても教えない、線引きをしてみましょう」とバッサリ。さらにドラえもんで言う“ジャイアンタイプ”にも言及。「干渉的でずるい人は、強引に時間やお金を奪ってきます。例えば『割り勘なのに相手だけたくさん食べている』といった損失は具体的に計算したほうがいい」とアドバイスした。
また「自己肯定感を下げるタイプ」や「普通を強いる人」、「比較やライバル視して足を引っ張る人」など、多角的に“問題児”像を解説。Ryotaさんは「え、普通はこうでしょ？と一方的に決めつけられることで自己否定感が強まる。自分を守るには『私はこれでいい』と思える道に進むこと」と強調。「比較することで消耗する、というより、相手からライバル視されることで自分本来の道を見失うこともある」と述べた。
問題児との関係断ちの対処法については「その人の言う通りにせず、逆の行動を取ってみてほしい」と提案。「ご飯に行こう誘われて消耗したなら、断ってみる。『普通』という押し付けには『私はこれで大丈夫』と逆の選択肢を」と実体験を交えて語り、「行動を変えるだけで消耗感やストレスが大きく減り、自分らしい人生に近づく」と力を込めた。
動画の締めくくりでは、「世の中にはいろんな人がいて、自分に合わない人からは離れていい」とRyotaさん。「人間関係は、自分が選ぶもの。他人の評価に縛られず、自分が心地よくいられる環境作りが大切」と、視聴者それぞれの人間関係の見直しを呼びかけた。
チャンネル情報
【悩みのある毎日をちょっと気楽に】カウンセラーとしての活動、製造業から講師業まで15年以上パラレルワークをして身につけた対人スキル、大学で音楽による癒しや心理学・倫理学を学んだ経験を生かし皆さんにアドバイスをしています。主に人間関係やメンタルヘルスについて、身近な例えを交えて解説しています。