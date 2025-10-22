この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「内見ゴリラの珍賃貸」が「【崩壊寸前】急傾斜危険エリアの崖に建てられた物件が、最高にクレイジーだった。」と題した動画を公開。ゴリラさんと宅建士テラさん一行が、静岡県南伊豆町の断崖絶壁にそびえ立つ、別荘付き店舗物件の内見に挑んだ。



物件の前に到着した一行は、その異様な光景に絶句。ゴリラさんが「浮いてるよ？」と指さした先には、岩肌にコンクリートの土台を打ち込み、まるで宙に浮いているかのように建てられた建物が。その要塞のような佇まいに「よく作りましたね」「どうやって作ったんだよ」と驚きを隠せない。さらに、近くには「急傾斜地崩壊危険区域」の看板も発見され、ロケは不穏な空気でスタートした。



長い階段を上り、まずは店舗部分に潜入。かつては飲食店だったと思われる厨房には、調理器具などの残置物がワイルドな状態で残されており、「当店は全てセルフサービス」という謎の看板がシュールさを際立たせる。一方で、店舗スペースからのオーシャンビューは「とんでもない大自然」と声が上がるほどの絶景だった。



続いて、居住エリアへ。ドアを開けると、なぜか扇風機が回っており、「え？怖い怖い怖い」「エアコン効いてますけど？」とまさかの先客の存在に怯えるホラーな展開に。室内は、コンクリートむき出しの外観とは裏腹に、木のぬくもり溢れる山小屋のような造り。しかし、そこには不釣り合いなほど豪華なシャンデリアが吊るされており、そのアンバランスな世界観に一行は困惑した。



壁はベニヤ板がむき出しの状態で、断熱材は入っていない。「冬寒いし夏暑いし」な環境であることは間違いない。お風呂も広く立派だが、天井は木がむき出しのため、ゴリラさんは「カビるんるん大繁殖時代」の到来を予言した。



唯一無二のロケーションと規格外の構造を持つこの物件は、まさに「男のロマンが詰め込まれた珍物件」。動画の最後には、2,430万円という価格も発表され、その価値を巡って視聴者の想像力を掻き立てる内容となっている。



