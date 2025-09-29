10代は埼玉のヤンキー、20代はチャンネル登録者数53万人超えのカリスマ女装家として活躍する、ひめにぃ様（28歳）。しかし将来の夢はなく、「疲れている」と本音を吐露。ひめにぃ様インタビューのダイジェスト版より、「YouTuberとして生きる苦労」についてお届けする。

「俺の場合はちょっと特殊で、男女どっちも大丈夫なんですよ」とひめにぃ様。過去の動画では「恋愛対象は女性」と発言していたが、「以前だったら『外見は女装だけど、女性が好きな男っぽい男』みたいに、キャラクターをはっきりさせないといけないから、そう言ってただけ」と明かす。

「基本付き合ってきたのは女性だけど、男性もいけるんじゃないのかなというのは感じています」とバイセクシャルに近い恋愛観を持つが、「自分が女の子になりたいかどうかっていうと、それは全然違う」と性自認は男性だという。

恋人について聞かれると「全然。恋人、欲しいです」と笑う。出会いは「基本対面で会った人とお付き合いすることが多い」といい、「理想の見た目の女の子は、自分がやっちゃってるから（笑）」と好みのタイプについて明かした。

女装をする上での悩みについて「トイレの問題はめっちゃありますね」と語る。男子トイレに入る際は「ドアの隙間から1回ちらっと外を見て『誰も人、いないかな』って確認してから出ています」と工夫し、実際に鉢合わせしてびっくりされた経験もあるという。

YouTubeでの活動は「疲れる」と本音も。「自由に生きたい思いが強すぎて。あんまり目立ちすぎると疲れちゃって」と語り、以前は女装のメイクに3時間かけていた苦労も明かした。

将来のビジョンについては「ないですね。やりたいことは結構やってきちゃった」と語りつつも、「女装に飽きることはないとは思うんですけど。でも歳取ってもうあんま見せられるような感じじゃなくなったら、隠れてコソコソやろうかな」と笑った。

