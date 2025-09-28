「東京の10番をつけられるような選手に」FC東京が４選手の来季トップチーム昇格内定を発表「好きな選手はディエゴ・オリヴェイラ」
2025年９月27日、FC東京が来季の“新戦力”を発表。FWの尾谷ディヴァインチネドゥ、MFの田中希和、MFの菅原悠太、DFの鈴木楓がいずれも26年にFC東京U−18からトップチームへの昇格内定が決まったのだ。
東京都西東京市出身のFW尾谷は昨季のルヴァンカップでJリーグデビュー。そのサンフレッチェ広島戦（６月９日）ではゴールを決めている。また田中と菅原はU−18日本代表に選出された実力者で、東京都小平市出身の鈴木はまさに“地元の希望”だろう。
昇格内定４選手のコメントは以下の通りだ。
・尾谷ディヴァインチネドゥ
「小さい頃からの夢であったプロサッカー選手というキャリアを、一人のファンであった東京というクラブで始められることをとても嬉しく思います。今までサポートしてくださったすべての人に感謝し、ファン・サポーターのみなさんの前でいち早くプレーできるように全力で頑張ります。応援をよろしくお願いします！」
・田中希和
「いつも応援してくれている方々に結果で恩返しできるよう努力し続け、来シーズンから活躍して、東京の10番をつけられるような選手になれるように頑張ります。応援をよろしくお願いします」
・菅原悠太
「幼い頃から応援していた東京の選手になることができてとても光栄に思います。ですが、今はまだスタートラインに立っただけだと思っているので、これまで関わったすべての人や家族に感謝し、日々成長できるように努力していきます。これからも応援をよろしくお願いします」
・鈴木楓
「小学１年生から12年間、東京でサッカーをしてきました。一番大好きな、このクラブでプロサッカー選手としての第一歩をスタートできることをとても嬉しく思います。家族や仲間、指導者、学校の先生、応援してくださっている方々すべての人のお陰で今の自分があるので、感謝を忘れずに、お世話になった方々に結果で恩返しができるように全力で頑張ります。青赤魂を胸にチームの勝利に貢献できるように頑張りますので、応援をよろしくお願いします」
９月28日、味の素スタジアムでの挨拶で、尾谷は「好きな選手はディエゴ・オリヴェイラ」と言っていた。
構成●サッカーダイジェストWEB編集部
