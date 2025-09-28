¥Á¥§¥ë¥·¡¼vs¥Ö¥é¥¤¥È¥ó »î¹çµÏ¿
¡Ú¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°Âè6Àá¡Û(¥¹¥¿¥ó¥Õ¥©¡¼¥É ¥Ö¥ê¥Ã¥¸)
¥Á¥§¥ë¥·¡¼ 1-3(Á°È¾1-0)¥Ö¥é¥¤¥È¥ó
<ÆÀÅÀ¼Ô>
[¥Á]¥¨¥ó¥½¡¦¥Õ¥§¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹(24Ê¬)
[¥Ö]¥À¥Ë¡¼¡¦¥¦¥§¥ë¥Ù¥Ã¥¯2(77Ê¬¡¢90Ê¬+10)¡¢¥Þ¥¥·¥à¡¦¥Ç¡¦¥¯¡¼¥Ñ¡¼(90Ê¬+2)
<Âà¾ì>
[¥Á]¥È¥ì¥Ü¡¦¥Á¥ã¥í¥Ð¡¼(53Ê¬)
<·Ù¹ð>
[¥Á]¥Þ¥ë¥¯¡¦¥¯¥¯¥ì¥¸¥ã(42Ê¬)¡¢¥ê¡¼¥¹¡¦¥¸¥§¡¼¥à¥º(66Ê¬)¡¢¥Ö¥Î¥ï¡¦¥Ð¥Ç¥£¥¢¥·¥ë(89Ê¬)
[¥Ö]¥è¥¨¥ë¡¦¥Õ¥§¥ë¥È¥Þ¥ó(9Ê¬)¡¢¥Þ¥Ã¥Ä¡¦¥Ó¡¼¥Õ¥¡¡¼(64Ê¬)¡¢¥ä¥ó¡¦¥Ý¡¼¥ë¡¦¥Õ¥¡¥ó¡¦¥Ø¥Ã¥±(89Ê¬)¡¢¥ë¥¤¥¹¡¦¥À¥ó¥¯(90Ê¬)¡¢¥À¥Ë¡¼¡¦¥¦¥§¥ë¥Ù¥Ã¥¯(90Ê¬+11)¡¢¥Õ¥¡¥Ó¥¢¥ó¡¦¥Ò¥å¥ë¥Ä¥§¥é¡¼(90Ê¬+11)
´Ñ½°:39,597¿Í
¨¦»°ãø·°¤Ï°ìÈ¯¥ì¥Ã¥ÉÆ³¤¯¥×¥ì¥¹¤âº£µ¨ºÇÃ»½Ð¾ì¡Ä¥Ö¥é¥¤¥È¥ó¤¬90+2Ê¬µÕÅ¾¡¢90+10Ê¬¥À¥á²¡¤·ÃÆ¤Ç¥Á¥§¥ë¥·¡¼·âÇË
