À¸¤Þ¤ì¤¿»ÒÇ¤¿¤Á¤ò¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥ì¥È¥ê¥Ð¡¼¤Ë¾Ò²ð¡ÄÊìÇ¤È¤Î¡Ô¿®Íê´Ø·¸¡Õ¤Ë´¶Æ°¤ÎÀ¼¡ÖÍ¥¤·¤¤À¤³¦¡×¡Ö°¦¤¬¤¢¤Õ¤ì¤Æ¤ë¡×
¡¡¹¬¤»¤¹¤®¤ë¸÷·Ê¡Ä¡Ä¡ª YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡ÖLaffey and Amy¡×¤Ç¤Ï¡¢ÊìÇ¤¬¼«Ê¬¤ò°é¤Æ¤Æ¤¯¤ì¤¿¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥ì¥È¥ê¥Ð¡¼¤Ë»ÒÇ¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤¬ÇÛ¿®¤µ¤ì¡¢Æ°²è¤Î¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ë¤Ï¡ÖÍ¥¤·¤µ¤ËËþ¤Á¤Æ¤ë¤Í¡×¡Ö¸«¤Æ¤ë¤À¤±¤ÇÌþ¤ä¤µ¤ì¤ë¡×¤È¤ÎÀ¼¤¬Â³½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
»ÒÇ¤¿¤Á¤Ë¶½Ì£ÄÅ¡¹¤Î¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¤Ï¡Ä
¡¡ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¤Î¤Ï¡ÖÊìÇ¤¬¡¢¼«Ê¬¤ò°é¤Æ¤Æ¤¯¤ì¤¿¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥ì¥È¥ê¥Ð¡¼¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î»ÒÇ¤ò¾Ò²ð¡×¤È¤¤¤¦Æ°²è¡£¿²¾²¤Ë¤¤¤ëÇ¤Î¿Æ»Ò¤Î¤â¤È¤Ë¡¢¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¤¬¶î¤±´ó¤ë¥·¡¼¥ó¤«¤é»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¤Ï¡¢À¸¤Þ¤ì¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î»ÒÇ¤¿¤Á¤Ë¶½Ì£ÄÅ¡¹¡£¡Ö¤Ê¤ó¤Æ¤«¤ï¤¤¤¤»Ò¤¿¤Á¤Ê¤Î¡ª¡×¤È¸À¤ï¤ó¤Ð¤«¤ê¤Ë¡¢Í¥¤·¤¯É¡¤Ç¿¨¤ì¤¿¤ê¡¢¤Ê¤á¤¿¤ê¤·¤Æ¥¹¥¥ó¥·¥Ã¥×¤ò¼è¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤Î»Ñ¤Ï¡¢¾®¤µ¤¤º¢¤«¤é°ì½ï¤Ë¤¤¤¿ÊìÇ¤¬»º¤ó¤À¿·¤·¤¤Ì¿¤ò½ËÊ¡¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¡£
¡¡ÊìÇ¤¬»ÒÇ¤¿¤Á¤ò¥°¥ë¡¼¥ß¥ó¥°¤¹¤ë¸÷·Ê¤ò¸«¤¿¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¤Ï¡Ö¸µµ¤¤Ê»ÒÇ¤¿¤Á¤¬À¸¤Þ¤ì¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤Í¡×¤È¡¢°¦¾ð¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤ËÊìÇ¤Ø´é¤ò¤¹¤ê´ó¤»¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÍÍ»Ò¤Ë»ÒÇ¤¿¤Á¤â¿´¤ò³«¤¤¤¿¤Î¤«¡¢»ÒÇ¤«¤é¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¤Ë¶á¤Å¤¤¤Æ¤¤¤¯¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¤âÌÜ¤òºÙ¤á¡¢¹¬¤»¤½¤¦¤ÊÉ½¾ð¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡À¸¤Þ¤ì¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î»ÒÇ¤¿¤Á¤È¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ÊìÇ¤È¤â¤¯¤Ã¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤¿¤¤¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¡£ÌµÍý¤ä¤êÊìÇ¤È»ÒÇ¤Î´Ö¤ËÆ¬¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ê¤ó¤À¤«ÊìÇ¤«¤é¡Ö¤·¤ç¤¦¤¬¤Ê¤¤¤Î¥Ë¥ã¡Á¡×¤È¤¤¤¦À¼¤¬Ê¹¤³¤¨¤Æ¤¤½¤¦¡£¡Ö¾Ò²ð¤Ç¤¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¥Ë¥ã¡×¤ÈÊìÇ¤¬°Â¿´¤·¤¿É½¾ð¤ò¸«¤»¡Ä¡Ä¤È¤¤¤¦Å¸³«¤Ç¤¹¡£
¡¡»ëÄ°¼Ô¤«¤é¤â´¶Æ°¤ÎÀ¼¤¬Â³¡¹¡£¡Ö¤Ê¤ó¤ÆÊ¿ÏÂ¤ÇÍ¥¤·¤¤À¤³¦¤Ê¤ó¤À¡ª¡×¡Ö¤Á¤ã¤ó¤ÈÊìÇ¤Î´é¿§¤¦¤«¤¬¤¤¤Ê¤¬¤é»ÒÇ¤Ë¿¨¤ì¤ë¤¢¤¿¤ê¡¢¤¹¤´¤¯Æ¬¤¤¤¤¤Í¡×¡ÖÉáÄÌ¡¢»ÒÇ»º¤ó¤À¤Ð¤Ã¤«¤ÎÊìÇ¤Ï·Ù²ü¿´MAX¤Ç¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã»¦µ¤Î©¤Ã¤Æ¤ë ¤è¤Û¤É¿®Íê¤·¤Æ¤ë¤ó¤À¤í¤¦¤Í¡×¡Ö°¦¤¬¤¢¤Õ¤ì¤Æ¤ë¡×¡Ö¸«¤Æ¤¿¤é¹¬¤»¤Êµ¤»ý¤Á¤Ç¶»¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¤ÈÇ¤Î¿Æ»Ò¤¿¤Á¤Î¿´²¹¤Þ¤ë¿¨¤ì¹ç¤¤¡¢¤½¤·¤Æ¿®Íê´Ø·¸¤¬ÅÁ¤ï¤ëÍÍ»Ò¤ò¡¢¤¼¤ÒÆ°²è¤Ç¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£