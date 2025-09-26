八天堂とムーミンバレーパークがコラボした、オリジナルパッケージの「くりーむパン りんご」が登場！

2025年9月27日より、ムーミンバレーパーク「ムーミン谷の食堂」にて限定で販売されます☆

ムーミンバレーパーク 八天堂「くりーむパン りんご」

価格：1個 各440円（税込）

期日：2025年9月27日（土）〜10月26日（日）まで（予定）

※数量限定、無くなり次第終了

場所：ムーミンバレーパーク「ムーミン谷の食堂」

※八天堂店舗、オンラインショップでの販売はありません

八天堂とムーミンバレーパークがコラボレーションした、オリジナルデザインパッケージの「くりーむパン りんご」が、ムーミンバレーパーク限定で登場！

オリジナルデザインパッケージの「くりーむパン」は花柄のイラストベースに各キャラクターのシールを添付し、2023年からムーミンバレーパークで限定販売をしています。

今回は、2024年9月にも数量限定で販売し、人気を博した「くりーむパン りんご」が再登場！

これから深まる秋にぴったりなフレーバーは、こちらも思わず微笑んでしまう、笑顔がチャーミングな「ムーミンママ」のシールが目印です☆

パーク散策中のランチやスイーツ、お土産等にもおすすめの限定ベーカリーです。

しっとりふんわり柔らかな生地の中に、八天堂特製のクリームと、青森県産りんごを使ったりんごフィリングを2層仕立てで入れた「くりーむパン りんご」

ひと口食べるとりんごの優しい甘みと爽やかな酸味が広がります。

和菓子屋として創業し、現在は冷やして食べる「くりーむパン」が人気の「八天堂」

「甘いもので少しでも周りの人たちを元気づけたい。」という想いが込められた、ムーミンバレーパーク限定の「くりーむパン りんご」にも注目です☆

トレードマークのしましまのエプロンがかわいい、にっこり笑顔の「ムーミンママ」のシールがかわいい秋フレーバー！

「くりーむパン りんご」は、2025年9月27日（土）から10月26日（日）まで、ムーミンバレーパーク「ムーミン谷の食堂」にて販売されます。

