八天堂コラボの秋フレーバー！ムーミンバレーパーク「くりーむパン りんご」
八天堂とムーミンバレーパークがコラボした、オリジナルパッケージの「くりーむパン りんご」が登場！
2025年9月27日より、ムーミンバレーパーク「ムーミン谷の食堂」にて限定で販売されます☆
ムーミンバレーパーク 八天堂「くりーむパン りんご」
価格：1個 各440円（税込）
期日：2025年9月27日（土）〜10月26日（日）まで（予定）
※数量限定、無くなり次第終了
場所：ムーミンバレーパーク「ムーミン谷の食堂」
※八天堂店舗、オンラインショップでの販売はありません
八天堂とムーミンバレーパークがコラボレーションした、オリジナルデザインパッケージの「くりーむパン りんご」が、ムーミンバレーパーク限定で登場！
オリジナルデザインパッケージの「くりーむパン」は花柄のイラストベースに各キャラクターのシールを添付し、2023年からムーミンバレーパークで限定販売をしています。
今回は、2024年9月にも数量限定で販売し、人気を博した「くりーむパン りんご」が再登場！
これから深まる秋にぴったりなフレーバーは、こちらも思わず微笑んでしまう、笑顔がチャーミングな「ムーミンママ」のシールが目印です☆
パーク散策中のランチやスイーツ、お土産等にもおすすめの限定ベーカリーです。
しっとりふんわり柔らかな生地の中に、八天堂特製のクリームと、青森県産りんごを使ったりんごフィリングを2層仕立てで入れた「くりーむパン りんご」
ひと口食べるとりんごの優しい甘みと爽やかな酸味が広がります。
和菓子屋として創業し、現在は冷やして食べる「くりーむパン」が人気の「八天堂」
「甘いもので少しでも周りの人たちを元気づけたい。」という想いが込められた、ムーミンバレーパーク限定の「くりーむパン りんご」にも注目です☆
トレードマークのしましまのエプロンがかわいい、にっこり笑顔の「ムーミンママ」のシールがかわいい秋フレーバー！
「くりーむパン りんご」は、2025年9月27日（土）から10月26日（日）まで、ムーミンバレーパーク「ムーミン谷の食堂」にて販売されます。
