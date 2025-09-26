【しゃぶしゃぶどん亭】小学生は食べ放題が全コース1100円に。おこさまメニューも半額になるよ〜！《10月31日まで》

アークミールが運営するしゃぶしゃぶレストラン「しゃぶしゃぶどん亭」では、2025年9月26日から10月31日までの期間、「お子様メニュー半額＆小学生食べ放題 全コース1000円キャンペーン」を開催します。

平日はサラダ＆デザートバー無料でさらにお得

25年8月の夏休み限定企画が秋限定となって再登場します。

期間中、注文時にクーポン画面を店舗スタッフに提示すると、小学生を対象にしゃぶしゃぶ／すき焼き食べ放題が、通常は各コース半額のところ、さらにお得な一律1100円に。

キャンペーン対象メニューの一例は以下の通り。

・得々コース（しゃぶしゃぶ／すき焼き）：通常価格1969円→1100円

・充実コース（しゃぶしゃぶ／すき焼き）：通常価格2574円→1100円

・満足コース（しゃぶしゃぶ／すき焼き）：通常価格2959円→1100円

・贅沢コース（しゃぶしゃぶ／すき焼き）：通常価格3674円→1100円

このほか、ランチ食べ放題コースを含む全24コースが対象です。

また、おこさまメニューが半額になるクーポンも登場します。

さらに「お子様メニュー半額＆小学生食べ放題 全コース1000円キャンペーン」は、平日限定でキャンペーン対象メニューを注文すると、キッズは無料でサラダ＆デザートバーが付いてきます。

・おこさまハンバーグランチ【ジュース付き】：通常価格369円→198円

・おこさまお寿司ランチ【ジュース付き】：通常価格369円→198円

・おこさまからあげカレー【ジュース付き】：通常価格286円→143円

・おこさまうどんランチ【ジュース付き】：通常価格209円→105円

期間中は何度でも使用でき、その他クーポンとの併用も可能です。安全上の理由から小学生のみでの利用はできません。

なお、中野店では、おこさまメニューとサラダ＆デザートバーの販売はありません。

※価格はすべて税込です。

東京バーゲンマニア編集部