『真･侍伝 YAIBA』最終話・第24話 刃、鬼丸、かぐやの三つどもえの戦いが勃発
2025年4月5日（土）より読売テレビ・日本テレビ系 全国ネットにて土曜夕方5時30分放送開始の『真・侍伝 YAIBA』。第24話のあらすじと先行カットが公開された。
『YAIBA』は、ジャングルで修行にはげむサムライ野生児・鉄刃（くろがね やいば）がふとしたことから日本に戻り、新たな修行の地でさらなる強さを求めてサムライ魂一直線に躍進する、アクション活劇。週刊少年サンデーにて1988年より連載され1993年に完結。全24巻の累計発行部数1700万部を誇る青山剛昌先生による人気コミックスだ。
この度、第23話「蘇る！龍神の玉」のあらすじと場面カットを公開。
＜第24話「月からの侵略者」＞
試練に打ち勝ち、龍神の玉、そして魔剣「龍神剣」を手に入れた刃は、空を飛べる能力を得て、鬼丸と太平洋上で再び戦いを始める。しかし、決戦の最中、突如上空に巨大な船が出現したのだった。突然の出来事に驚く刃と鬼丸だったが、二人の前に一人の女性が現れた。その正体は、千年の眠りから目覚めたという月の支配者・かぐや。
刃、鬼丸、かぐやの三つどもえの戦いが、突如として勃発する。
＞＞＞第24話先行カットをすべてチェック！（写真7点）
脚本：待田堂子／コンテ：渕上真／演出：渕上真
そして、龍神役の大塚明夫よりコメントが到着した。
◆龍神（CV：大塚明夫）
龍神の玉を守る神様。
千年の間、龍神の玉を扱うにふさわしい人間を待っていた。
刃がふさわしい真のサムライかどうか、試練を与える。
かぐやに因縁があるようだ。
＜大塚明夫コメント＞
龍神は、敵か味方か判断できない謎めいた部分があります。
水平思考しかできない者たちの中に、独り垂直思考をするものがいたら、周りの者には理解不可能な存在に見えるでしょう。
思ったより繊細な作業でしたが楽しめました。
なんたってキャスト豪華ですから！
是非ご覧ください！
（C）青山剛昌／小学館／真･侍伝YAIBA製作委員会
『YAIBA』は、ジャングルで修行にはげむサムライ野生児・鉄刃（くろがね やいば）がふとしたことから日本に戻り、新たな修行の地でさらなる強さを求めてサムライ魂一直線に躍進する、アクション活劇。週刊少年サンデーにて1988年より連載され1993年に完結。全24巻の累計発行部数1700万部を誇る青山剛昌先生による人気コミックスだ。
＜第24話「月からの侵略者」＞
試練に打ち勝ち、龍神の玉、そして魔剣「龍神剣」を手に入れた刃は、空を飛べる能力を得て、鬼丸と太平洋上で再び戦いを始める。しかし、決戦の最中、突如上空に巨大な船が出現したのだった。突然の出来事に驚く刃と鬼丸だったが、二人の前に一人の女性が現れた。その正体は、千年の眠りから目覚めたという月の支配者・かぐや。
刃、鬼丸、かぐやの三つどもえの戦いが、突如として勃発する。
＞＞＞第24話先行カットをすべてチェック！（写真7点）
脚本：待田堂子／コンテ：渕上真／演出：渕上真
そして、龍神役の大塚明夫よりコメントが到着した。
◆龍神（CV：大塚明夫）
龍神の玉を守る神様。
千年の間、龍神の玉を扱うにふさわしい人間を待っていた。
刃がふさわしい真のサムライかどうか、試練を与える。
かぐやに因縁があるようだ。
＜大塚明夫コメント＞
龍神は、敵か味方か判断できない謎めいた部分があります。
水平思考しかできない者たちの中に、独り垂直思考をするものがいたら、周りの者には理解不可能な存在に見えるでしょう。
思ったより繊細な作業でしたが楽しめました。
なんたってキャスト豪華ですから！
是非ご覧ください！
（C）青山剛昌／小学館／真･侍伝YAIBA製作委員会