GK鈴木彩艶、PK戦で殊勲のストップ！ パルマ、数的不利を退けてコッパ・イタリア16強進出
コッパ・イタリアのラウンド32が24日に行われ、パルマ・カルチョとスペツィア（2部）が対戦した。
ペスカーラ（2部）との今大会初戦を2−0で制し、2回戦となるラウンド32へと駒を進めたパルマ。しかし、その後に開幕したセリエAでは未だ勝利がなく、昇格2年目の船出は苦しいものとなっている。好転の兆しとするべく臨む今回の一戦に、日本代表GK鈴木彩艶は先発出場を飾った。
試合は26分にコーナーキックの流れからサシャ・ブリチュギがグラウンダーのシュートを沈めてパルマが先制に成功。44分にはDFラインとGK鈴木の連携ミスで同点とされたものの、直後の前半アディショナルタイムにマテオ・ペレグリーノが勝ち越し弾をマークする。
しかし、パルマの1点リードで迎えた76分にターニングポイントが訪れる。自陣左サイドでエリア・プリッコがプレッシャーをかけ、ボール奪取を試みた際に足裏が相手選手の足首に直撃。主審は一発退場と判定し、パルマが数的不利となってしまう。すると、82分にスペツィアから再び追い付かれ、2−2のまま90分間が終了。規定により勝負はPK戦へと持ちこまれた。
そんななか、GK鈴木が大仕事をやってのける。スペツィアの先攻でPK戦が始まると、1人目のキックをGK鈴木がストップ。以降は両チームが次々とPKを沈め、4人目は互いに失敗するが、ともに5人目が成功したことでパルマが激闘を制した。ラウンド16は12月3日に行われ、パルマはボローニャと対戦する。
【スコア】
パルマ・カルチョ 2−2（PK：4−3） スペツィア
【得点者】
1−0 26分 サシャ・ブリチュギ（パルマ・カルチョ）
1−1 44分 ジュゼッペ・アウレリオ（スペツィア）
2−1 45＋1分 マテオ・ペレグリーノ（パルマ・カルチョ）
2−2 82分 ジャンルカ・ラパドゥーラ（スペツィア）
