9月に入り、師走に向けて徐々に慌ただしくなってくるこの時期。子どものいる家庭では、秋の学校行事の開催にあわせて、プリントが増えるシーズンでもあります。2児の母でもあるイラストレーターのオヨネさんは整理整頓が苦手で、この時期になると、冷蔵庫の扉がプリントだらけになってしまうそう。しかし、ダイソーで見つけた「ナイスなアイテム」で、かさばるプリント類をスッキリ整理できるようになった、といいます。オヨネさんがくわしく教えてもらいました。

秋はプリントが増える季節…冷蔵庫が大変なことに！

夏休みが終わり、新学期が始まりました。学校や地域によっては、遠足や運動会などの秋イベントが続々と始まります。それと同時に、どんどん増えてくるのが「お知らせプリント」。

私は整理が得意ではなく、とくに紙ものの管理は大敵。なので「とりあえず冷蔵庫にはっておけば大丈夫！」というスタンスです。

ところが、気づけば冷蔵庫はプリントだらけ…。冷蔵庫の扉の表面の色もほぼ見えなくなり、まるで刑事ドラマに出てくる捜査用ホワイトボードのような状態に…。

そんなプリントや紙もののごちゃつきを解消してくれる便利アイテムを、ダイソー系列の300円ショップ「Standard Products」で発見！ さっそく購入してきました。

シンプルでおしゃれな「マグネットファイル」

購入したのは「マグネットで壁に張り付くファイル」（550円〜770円、税込み価格）。文房具メーカーのキングジムとのコラボ商品です。色はシンプルなホワイト。サイズはA4とA4縦ハーフの2種類あります。

名前のとおり、裏にマグネットがついていて、冷蔵庫やスチールラックなど磁石がつく場所ならどこにでもペタッとはれる仕様。これが驚くほど便利でした！

冷蔵庫に貼りまくっていた大量のプリントも、このファイルにまとめるとスッキリ。A4のプリントがそのまま入る上、ハーフサイズなら2つ折りにして収納できるので見た目も整います。

生活感丸出しだった冷蔵庫の扉が、一気にシンプルで整った印象に変身！

プリントだけじゃない！レシート整理にも大活躍

また、このファイル、じつはプリント整理だけでなく、レシートの整理にも大活躍。

私は家計簿をつけるためにレシートを取っておくのですが、つい冷蔵庫の横やキッチンカウンターにポイっと置きがちで、気がつくとごちゃごちゃと散らかっており、プチストレスでした。

ところが、このマグネットファイルを使いだして、買い物から帰ってきたらレシートをそのままインするだけ。浮かせて収納できるので、スペースも取らず、あとで見返すのもラク。

ポケットが左右に1つずつついているので、右に処理後のレシート、左に処理前のレシート、と分けて入れられて便利！ 小さなストレスが一気に減り、「整理できている！」という気持ちよさが得られました。

冷蔵庫すっきり。ストレスがなくなった！

ダイソーの「Standard Products」とキングジムのコラボは大成功。シンプルで機能的なファイルはインテリアにもなじみやすく、リビングや玄関でも活躍しそうです。

秋のプリントラッシュに向けて、冷蔵庫の“事件現場化”を防ぐ救世主になってくれています。見た目もスッキリして気分も上がるこのファイル、忙しい毎日にこそ取り入れてみてはいかがでしょうか。

ズボラ主婦の事件解決にひと役買ってくれるかもしれません。

※ 紹介したアイテムは、すべて著者自身で購入した私物です。店舗への問い合わせはご遠慮ください

※ 紹介した商品は、取材時に各店舗で販売されていたものです。店舗により価格や取扱商品は異なります。仕入れ状況によって同じ商品がない場合や、既に販売終了している可能性もありますので、ご了承ください