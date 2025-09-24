ÊÄËëÇ÷¤ë¡ª¥é¥¹¥È¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ë¤¼¤ÒÌ£¤ï¤¤¤¿¤¤¥ª¥¹¥¹¥á¡ÈËüÇî¥°¥ë¥á¡É¡ªÌµÎÁ¤Ç³Ú¤·¤á¤ë¡ÈÈþ¿©¤Î¹ñ¡É¤Î¤ª¤ä¤Ä¤ä¡¢SNS¤ÇÏÃÂê¤Î¹ÔÎó¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤â¡ª
Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤âÊÄËë¤Þ¤Ç¤¢¤È1¥õ·î¤òÀÚ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Íè¾ì¼Ô¤Î7³ä¤¬¡¢²È¤«¤é»ý¤Ã¤Æ¤¤¿¤ªÊÛÅö¤Ê¤É¤Î¡È»ý¤Á¹þ¤ß¡É¤ÇºÑ¤Þ¤»¤Æ¤¤¤ë¥Çー¥¿¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Ç¤¹¤¬¡¢À¤³¦¤ÎÈþÌ£ÄÁÌ£¤¬Àª¤¾¤í¤¤¤¹¤ë¤»¤Ã¤«¤¯¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¡£»ý¤Á¹þ¤ß¤À¤±¤Ç¤Ï¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¤¡ª¥é¥¹¥È¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ë¤¼¤Ò¿©¤Ù¤Æ¤Û¤·¤¤ËüÇîÀäÉÊ¥°¥ë¥á¤ò¼èºà¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤º¤Ï¡¢¼«Á³Ë¤«¤ÊÆîÊÆ¤Î¹ñ¡¦¥Ú¥ëー¤Î¥Ñ¥Ó¥ê¥ª¥ó¡£¤³¤³¤Ç¤Ï¥¯¥Ã¥¥ó¥°¥·¥çー¤¬ËèÆü³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼Â¤Ï¥Ú¥ëー¤Ï¡ÖÎ¹¹Ô¶È³¦¤Î¥¢¥«¥Ç¥ßー¾Þ¡×¤È¤â¤è¤Ð¤ì¤ë¥ïー¥ë¥É¡¦¥È¥é¥Ù¥ë¡¦¥¢¥ïー¥É¤Ç¡ÖÀ¤³¦¤ÇºÇ¤âÈþ¿©¤ò³Ú¤·¤á¤ë¹ñ¡×¤Î¾Î¹æ¤ò12Ç¯Ï¢Â³¤Ç³ÍÆÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¥°¥ë¥áÂç¹ñ¡£¤ª¤¤¤·¤¤¤â¤Î¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¥¯¥Ã¥¥ó¥°¥·¥çー¤Ç¤Ï¡¢¥¢¥Þ¥¾¥óÃÏ°è¸¶»º¤Î²ÌÊª¡Ö¥³¥³¥Ê¡×¤Î¥¸¥ã¥à¤ò¥Ð¥Ê¥Ê¥Á¥Ã¥×¥¹¤ËÉÕ¤±¤Æ¿©¤Ù¤ë¥Ú¥ëーÎ®¤Î¤ª¤ä¤Ä¤ò¡¢1Æü400¿©¸ÂÄê¤Ç¤Ê¤ó¤ÈÌµÎÁÄó¶¡¡£Í¼Êý°Ê¹ß¤Ï¡¢¥Ö¥É¥¦¤Î¾øÎ±¼ò¤È¤Õ¤ï¤Ã¤Õ¤ï¤ÎÍñÇò¤¬ÁØ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥«¥¯¥Æ¥ë¡Ö¥Ô¥¹¥³¡¦¥µ¥ïー¡×¤â1Æü200ÇÕ¸ÂÄê¤Ç»î°û¤Ç¤¤Þ¤¹¡£©ABC¥Æ¥ì¥Ó
¥Ú¥ëーÎÁÍý¤Î¿Íµ¤¤Ï¤¸¤ï¤¸¤ï¤È¹â¤Þ¤ê¡¢7·îËö¤«¤é¤Ï¥Õー¥É¥È¥é¥Ã¥¯¤â¥ªー¥×¥ó¡£20¼ïÎà°Ê¾å¤¢¤ë¥Õー¥É¤ä¥É¥ê¥ó¥¯¤Î¥á¥Ë¥åー¤ÎÃæ¤ÇÆÃ¤Ë¿Íµ¤¤Ê¤Î¤Ï¡¢¥Á¥¥ó¤òÆÃÀ½¤Î¥¹¥Ñ¥¤¥¹¤ä¥Ïー¥Ö¤Ç¥Þ¥ê¥Í¤·¡¢Ãº²Ð¤Ç¾Æ¤¤¢¤²¤¿¡Ö¥Ý¥¸¥ç¡¦¥¢¡¦¥é¡¦¥Ö¥é¥µ¡×¡£²«¿§¤¤Åâ¿É»Ò¤ä¥¿¥Þ¥Í¥®¡¢¥Ë¥ó¥Ë¥¯¡¢¥ß¥ë¥¯¤Ê¤É¤Çºî¤Ã¤¿¥½ー¥¹¤¬¥¯¥»¤Ë¤Ê¤ë¤ª¤¤¤·¤µ¤Ç¤¹¡£©ABC¥Æ¥ì¥Ó
Â³¤¤¤Æ¤Ï¡¢SNS¤ÇÏÃÂê¤Î¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡Ö¤Þ¤ë¤Ç¥Ý¥ë¥È¥¬¥ë¡×¡£¸ý¥³¥ß¤ÇÉ¾È½¤È¤Ê¤ê¡¢¤ªÃëÁ°¤Ë¤ÏÏ¢ÆüÂç¹ÔÎó¡ª¥ê¥Ôー¥¿ー¤âÂ³½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£©ABC¥Æ¥ì¥Ó
³¤¤Î¹¬¤ò¤Õ¤ó¤À¤ó¤Ë»È¤Ã¤¿¥Ý¥ë¥È¥¬¥ëÎÁÍý¤ò¼ê¤¬¤±¤ë¤Î¤Ï¡¢¥Ý¥ë¥È¥¬¥ë¤ÎÃøÌ¾¤Ê¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤Ç·Ð¸³¤òÀÑ¤ó¤ÀÎÁÍýÄ¹¤Î¥¸¥ç¥¼¤µ¤ó¡£¥ª¥¹¥¹¥á¤Ï¡¢¥Ý¥ë¥È¥¬¥ë¿Í¤âÂçºå¿Í¤â¹¥¤¤Ê¡È¥¿¥³¡É¤ò»È¤Ã¤¿¡Ö¥é¥¬¥ì¥¤¥íÉ÷¥¿¥³¡×¡£¥½¥à¥ê¥¨¤â¾ïÃó¤·¡¢14¼ïÎà¤Î¥Ý¥ë¥È¥¬¥ë¥ï¥¤¥ó¤ÎÃæ¤«¤éÎÁÍý¤Ë¹ç¤¦1ÇÕ¤ò´«¤á¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£©ABC¥Æ¥ì¥Ó ©ABC¥Æ¥ì¥Ó
¤½¤·¤Æ¡¢ÃíÌÜ¤·¤¿¤¤¤Î¤¬¡Ö¥³ー¥Òー¡×¡£ËüÇî¤Ë½¸·ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡¢¸ÄÀË¤«¤ÊÀ¤³¦³Æ¹ñ¤Î¥³ー¥Òー¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤ÏÂçºåºß½»¤Îoka¤µ¤ó¡£ËüÇî²ñ¾ì¤Ç¥³ー¥Òー¤¬°û¤á¤ëÌó60¤Î¥¹¥Ý¥Ã¥È¤òÌÖÍå¤·¤¿ÊØÍø¤Ê¥Þ¥Ã¥×¡Ö¥³ー¥ÒーMAP¡×¤òºîÀ®¤·¡¢SNS¤Ç¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤ëËüÇî¥³ー¥ÒーÄÌ¤Ç¤¹¡£©ABC¥Æ¥ì¥Ó
¡ÚÆ°²è¡Ûoka¤µ¤ó¥ª¥¹¥¹¥á¤Î¥³ー¥ÒーBEST3¤âÈ¯É½¡ª¥³¥â¥ó¥ºA´Û¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤È¤¤¤¦¥¤¥Á¥ª¥·¤Î¥³ー¥Òー¤Ï¡©©ABC¥Æ¥ì¥Ó
¤³¤ÎÆü¡¢oka¤µ¤ó¤¬¸þ¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢UAE¤Î¥Ñ¥Ó¥ê¥ª¥ó¡£¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤Ç¥¢¥é¥Ó¥¢¼°¥³ー¥Òー¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£¥«¥ë¥À¥â¥ó¤ä¥µ¥Õ¥é¥ó¤Ê¤É¤Î¹á¿ÉÎÁ¤¬Æþ¤Ã¤¿¤Û¤í¶ì¤¤¡Ö¥¬ー¥ï¥³ー¥Òー¡×¤È¡¢´Å¤¤¥Çー¥Ä¤ò¸ò¸ß¤Ë¤¤¤¿¤À¤¯ËÜ³ÊÇÉ¡ª ÆüËÜ¤È¤Ï°Û¤Ê¤ë¥³ー¥Òー¤ÎºîË¡¤âÂÎ¸³¤Ç¤¤Þ¤¹¡£©ABC¥Æ¥ì¥Ó
ºÇ¸å¤Ë¾Ò²ð¤¹¤ë¤Î¤Ï¥Í¥Ñー¥ë¤Î¥Ñ¥Ó¥ê¥ª¥ó¡£1³¬¤Ë¤Ï¡¢¥á¥¤¥óÎÁÍý¤«¤é¥Ç¥¶ー¥È¤Þ¤Ç¡¢7¤Ä¤Î¤ªÅ¹¤¬ÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤Ê¤«¤Î¤Ò¤È¤Ä¡¢¥¹¥Ñ¥¤¥·ー¤Ê¹á¤ê¤¬Éº¤¦¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤Ç¤Ï¡¢¥Í¥Ñー¥ë¤Î¾Æ¤¤½¤Ð¡Ö¥Á¥çー¥ß¥ó¡×¤ä¡¢¤¸¤ã¤¬¤¤¤â¤ÎÊñ¤ßÍÈ¤²¥Ñ¥¤¡Ö¥µ¥â¥µ¡×¤Ê¤É¤ß¤ó¤Ê¤Ç¥·¥§¥¢¤·¤Æ³Ú¤·¤á¤ë¥á¥Ë¥åー¤¬¥º¥é¥ê¡£©ABC¥Æ¥ì¥Ó
¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬¡Ö¥¤¥ó¥É¥«¥ìー¤è¤ê¤ª¤¤¤·¤¤¡×¤È¶»¤òÄ¥¤ë¥«¥ìー¤Ï4¼ïÎà¡£¤Ê¤«¤Ç¤â¥ª¥¹¥¹¥á¤Î¡Ö¥Þ¥Ã¥«¥ó¥Á¥¥ó¥«¥êー¡×¤Ï¡¢¶Ì¤Í¤®¤È¥«¥·¥åー¥Ê¥Ã¥Ä¤ò¥Ùー¥¹¤Ë¡¢¥È¥Þ¥È¤äÀ¸¥¯¥êー¥à¡¢¥Ð¥¿ー¤ò²Ã¤¨¤¿¥«¥ìー¡£´Å¤µ¤Î±ü¤Ë¤¢¤ë¥Ô¥ê¿É¤Î»É·ã¤¬¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¤¡¢¥Í¥Ñー¥ëËÜ¾ì¤ÎÌ£¤Ç¤¹¡£©ABC¥Æ¥ì¥Ó
À¤³¦¤Î¥°¥ë¥á¤¬³Ú¤·¤á¤ëËüÇî¡£¤Ê¤«¤Ê¤«Ì£¤ï¤¨¤Ê¤¤³Æ¹ñ¤Î¥á¥Ë¥åー¤ò¥é¥¹¥È¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¤ß¤Æ¤Ï¡©©ABC¥Æ¥ì¥Ó
ÊÄËë¤Þ¤Ç¤Ë¤¼¤Ò¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·¤¿¤¤ËüÇî¥°¥ë¥á¤Ï¡¢9·î11Æü¡ÊÌÚ¡ËÊüÁ÷¤Î¡Ønews¤ª¤«¤¨¤ê¡Ù¡ÊABC¥Æ¥ì¥Ó Ëè½µ·îÍË～¶âÍË¸á¸å3:40～¡Ë¤Ç¾Ò²ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ønews¤ª¤«¤¨¤ê¡ÙYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ÇÇÛ¿®Ãæ