まるで“ミニ軽トラ”!? スズキの「斬新“1人乗り”マシン」がスゴい！ 免許不要で高齢者にもちょうどいい！ 小さい4輪車「スズカーゴ」JMS2025で実車公開＆試乗もできる！

スズキの「斬新“1人乗り”マシン」がスゴい！

2023年に開催された「ジャパンモビリティショー」の会場で、ひときわ大きな注目を集めた2台の小さなモビリティがありました。

それが、スズキが世界初公開した「SUZU-CARGO（スズカーゴ）」と「SUZU-RIDE（スズライド）」です。

【画像】超カッコいい！ これがスズキの「1人乗り“ミニ軽トラ”」です！（30枚以上）

そして、2025年10月に開催予定の「ジャパンモビリティショー2025」にて、このスズカーゴとスズライドの実機が再び展示されるほか、試乗も可能となることが、同年9月9日に実施された同社の「10年先を見据えた技術戦略 2025｣の発表会で明らかになりました。

スズカーゴ・スズライドとはどのような乗り物なのでしょうか。

スズキの電動モビリティ「スズカーゴ」

ジャパンモビリティショー2023でスズカーゴとスズライドが披露されると同時に、来場者や多くのクルマファンの間で大きな話題となり、SNSなどでは市販化を熱望する声が相次ぎました。

軽自動車のパイオニアとして知られるスズキですが、実は高齢者向けのセニアカーなど、人々の暮らしに寄り添う、よりパーソナルな乗り物の開発にも長けています。

そんな同社が次世代の移動手段として提案するスズカーゴとスズライドですが、両車が画期的なのは、電動キックボードなどと同じ「特定小型原動機付自転車」という車両区分にありながら、安定性の高い四輪構造を採用している点にあります。

特定小型原動機付自転車というカテゴリーとすることにより、16歳以上であれば運転免許は不要。

ヘルメットの着用も努力義務とされているため、誰もがもっと気軽に日々の移動に活用できるのが大きな利点です。

しかし、二輪の電動キックボードには、安定性の面で不安を感じる人も少なくないかもしれませんが、スズカーゴとスズライドは四輪のため、普段クルマを運転している感覚に近い安定した走行が可能。運転に不慣れな人や、二輪車に抵抗がある人でも安心して利用できる設計となっています。

最高速度は時速20kmですが、歩道走行モードに切り替えれば、上限速度が時速6kmに制限され、歩道を通行することもできます。

後退モードも備わっており、狭い路地や行き止まりでもスムーズな切り返しができるなど、日本の交通事情に即したきめ細かな工夫が施されました。

スズカーゴとスズライドはよく似たのりものですが、決定的な違いは、そのコンセプトと積載能力にあります。

スズカーゴは、“カーゴ”という名の通り荷物の運搬を主眼に置いた商用モデルです。後部に広々とした荷台を備え、まるで軽トラックを手のひらサイズにしたかのような、頼もしい存在感を放ちます。

この荷台は最大30kgまでの荷物を積むことができ、日々の買い物から小規模な配達業務まで、多彩なシーンでの活躍が期待されます。

一方のスズライドは、個人の移動を快適にすることを目的とした乗用モデルです。

荷台がない代わりに、シート下には日常的な手荷物を収納できるボックスが設けられており、スクーターのような手軽さで利用できます。

全長もスズカーゴより短く設計されており、より小回りの利く軽快な移動を実現します。

※ ※ ※

現在、スズカーゴとスズライドは、市場への投入を目指して開発が続けられています。

これらのモビリティが普及すれば、運転免許を持たない高校生や、免許を返納した高齢者の通院や買い物など、さまざまな人の足として大きな役割を果たすことになるでしょう。

クルマでは入り込めない細い道でもスムーズに移動でき、自転車よりも楽で安全。

スズカーゴとスズライドは、自宅から目的地までの「あと少し」の距離を埋める「ラストワンマイルモビリティ」の決定版となりうる可能性を秘めています。